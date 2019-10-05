15 подзабытых комедийных актеров, которых мы сегодня вряд ли бы узнали на улице

23 4 15 15k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого из нас есть любимые юмористические шоу или комедийные сериалы, на которых мы выросли. Некоторые из передач на отечественном телевидении стали настолько любимы зрителями, что актеры превратились в кумиров, их знаменитые реплики разобрали на цитаты, а лучшие шутки мы до сих пор помним и пересказываем друзьям.

Мы в AdMe.ru пересмотрели и вспомнили одни из самых популярных юмористических программ прошлого и вдохновились переменами, которые произошли в жизни актеров легендарных передач.

1. Эдуард Радзюкевич, «6 кадров»

Эдуард начал свою карьеру на отечественном телевидении с передачи «Сам себе режиссер», где придумывал тексты для роликов, а также их озвучивал. С 2004 года выступал режиссером сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Папины дочки» и играл в них эпизодические роли. Сегодня звезда «6 кадров» преподает актерское мастерство в ГИТИСе.

2. Екатерина Волкова, «Воронины»

Будущая звезда «Ворониных» впервые появилась на экране в рекламе Gallina Blanca, где сыграла счастливую маму. В 2005 году актриса участвовала в съемках сериала «Кто в доме хозяин?», а через 4 года ее пригласили на роль Веры Ворониной. Сейчас Екатерина больше занимается бизнесом, чем актерской карьерой. У нее сеть магазинов одежды и школа танцев.

3. Олег Филимонов, «Джентльмен-шоу»

Юморист получил известность еще в конце 80-х, когда играл в составе команды КВН «Одесские джентльмены». С 1991 года был ведущим телепередачи «Джентльмен-шоу», принимал участие в создании «Маски-шоу» и ряда других юмористических передач. Теперь Олег не появляется на телевидении, предпочитая участвовать в театральных постановках.

4. Валерий Магдьяш, «Наша Russia»

До того как прославиться на всю страну ролью гастарбайтера Джамшута в проекте «Наша Russia», Валерий несколько лет выступал в труппе Московского театра комедии, а также работал в Министерстве культуры СССР. В начале 90-х стал театральным продюсером. Сегодня Магдьяш живет в Минеральных Водах, где преподает в детской театральной студии.

5. Евгения Крегжде, «Даешь молодежь!»

Первую свою роль в кино актриса сыграла в фильме «Ландыш серебристый 2». Потом участвовала в шоу «Женская лига», а в 2009 году Евгению пригласили выступать со сборной команды КВН «МаксимуМ». После этого актриса несколько лет снималась в шоу «Даешь молодежь!», где запомнилась зрителям образом гопницы Шакиры. В настоящее время Крегжде играет в нескольких спектаклях театра имени Евгения Вахтангова.

6. Анжелика Каширина, «Даешь молодежь!»

Анжелика начала свою актерскую карьеру с блокбастера «Код апокалипсиса», где была дублершей Анастасии Заворотнюк. Потом участвовала в съемках сериала «Моя прекрасная няня», но наибольшую популярность актриса получила благодаря проекту «Даешь молодежь!», где исполнила роли готессы Плесени, солистки группы «Булки» и девушки вампира Эдгара. Анжелика продолжает сниматься в различных комедийных сериалах.

7. Егор Сальников, «Даешь молодежь!»

Егор впервые появился на экране в эпизоде фильма Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви». В популярном скетч-шоу в основном играл ботаников и жертв гопников. Сегодня актер пишет сценарии к короткометражкам, а также выступает в роли режиссера и продюсера.

8. Андрей Бурковский, «Даешь молодежь!»

В 2000 году, поступив на юридический факультет Томского государственного университета, был приглашен в молодую команду КВН «МаксимуМ» сначала в качестве сценариста и актера. В начале 2009 года вместе с коллегой по команде Михаилом Башкатовым стал сниматься в программе «Даешь молодежь!», сыграв метросексуала Данилу, гопника Ржавого и непутевого мужа Валеру. Сейчас Андрей занят в постановках МХАТа, снимается в сериалах и фильмах.

9. Андрей ‎Бочаров, «33 квадратных метра»

Андрей мог запомниться многим зрителям ролью слабоумного парнишки из сериала «33 квадратных метра», в котором он был не только актером, но еще сценаристом и режиссером. Позже снимался в нескольких выпусках «Ералаша» и сериале «Осторожно, Задов!», а теперь занимается написанием сценариев, переводом и дубляжом иностранных фильмов и роликов.

10. Анна Ардова, «Одна за всех»

С 1995 года Анна работает в театре им. В. Маяковского, но настоящую известность актриса получила в начале 2000-х благодаря участию в передаче «Женская лига». С 2009 года исполняла главную роль в шоу «Одна за всех», за что получила премию «ТЭФИ» в номинации «Лучшая женская роль». Анна и сегодня продолжает играть в театре и сниматься в кино.

11. Юрий Стоянов, «Городок»

Еще в студенческие годы Стоянов стал мастером спорта по фехтованию, но решил сконцентрироваться на своей актерской карьере. После ГИТИСа его пригласили работать в БДТ им. Товстоногова, где он играл целых 17 лет, пока не запустил совместную программу «Городок» со своим другом Ильей Олейниковым. В настоящее время Стоянов работает советником дирекции канала «Россия», принимает участие в телешоу, рекламе и снимается в фильмах.

12. Юрий Стыцковский, «Каламбур»

В юности Стыцковский работал в порту и хотел связать свою жизнь с мореплаванием. Но друзья уговорили его поступить на режиссерский факультет ЛГИТМиК. После выпуска Юрий вернулся в Одессу, где присоединился к комик-труппе «Маски». В середине 90-х стал ведущим передачи «Каламбур», в которой исполнил роли командора самолета («Крутое пике») и майора («Железный капут»). После закрытия этого юмористического проекта занялся продюсерской деятельностью.

13. Анастасия Денисова, «Деффчонки»

Анастасия успешно закончила ГИТИС, но не пошла работать по профессии, решив устроиться секретарем, а потом став помощником вице-президента компании. В 2012-м пошла на кастинг и получила одну из ведущих ролей в сериале «Деффчонки», для которой ей пришлось набрать 10 килограммов. В 2017 году Анастасия организовала творческий центр «Муха music», в котором является преподавателем актерского мастерства.

14. Один Ланд Байрон, «Интерны»

Исполнитель роли Фила Ричардса в телесериале «Интерны» родился и вырос в штате Миннесота. В 2003 году уехал учиться по обмену в Москву в Школу-студию МХАТ и остался в России. Играл в театре «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, а потом получил предложение сняться в популярном сериале. С 2016 года Байрон постоянно проживает в Москве и участвует в постановках Гоголь-центра.

15. Дмитрий Шаракоис, «Интерны»

Исполнитель роли Бориса Левина в популярном юмористическом сериале начал свою кинокарьеру с эпизода в «Моей прекрасной няне», где сыграл соседа семейства Прутковских. Сегодня актер работает в Московском театре на Малой Бронной, а также продолжает сниматься в фильмах.