15 поцелуев в кино, которые хочется пересматривать бесконечно

Нежные и страстные, романтические и запретные, первые и прощальные — поцелуи в кинофильмах заставляли нас смахивать слезу и мечтать о таких же чувствах, что и у киногероев.

AdMe.ru вспомнил культовые романтические моменты в мировом кинематографе и составил свой рейтинг лучших кинопоцелуев всех времен.

15. Поцелуй Шрека и Фионы

Шрек, 2001.

14. Поцелуй Душечки и Джо

В джазе только девушки, 1959.

13. Поцелуй Марка Дарси и Бриджит Джонс

Дневник Бриджит Джонс, 2001.

12. Поцелуй «Маски» Стэнли Ипкисса и Тины

Маска, 1994.

11. Поцелуй Человека-паука и Мэри Джейн

Человек-паук, 2002.

10. Поцелуй Джона и Джейн Смит

Мистер и миссис Смит, 2005.

9. Поцелуй Пола Варжака и Холли Голайтли

Завтрак у Тиффани, 1961.

8. Поцелуй Ника Каррэна и Кэтрин Трамелл

Основной инстинкт, 1992.

7. Поцелуй Джонни и Бэйби

Грязные танцы, 1987.

6. Поцелуй Ноя и Элли

Дневник памяти, 2004.

5. Поцелуй Эдварда Льюиса и Вивиан

Красотка, 1990.

4. Прощальный поцелуй Молли и Сэма

Привидение, 1990.

3. Поцелуй Рона и Гермионы

Гарри Поттер и дары смерти. Часть II, 2011.

2. Поцелуй Ретта Батлера и Скарлетт О’Хары

Унесенные ветром, 1939.

1. Поцелуй Джека и Розы

Титаник, 1997

Фото на превью sonypictures, foxstudios

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