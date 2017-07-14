15 поцелуев в кино, которые хочется пересматривать бесконечно
Нежные и страстные, романтические и запретные, первые и прощальные — поцелуи в кинофильмах заставляли нас смахивать слезу и мечтать о таких же чувствах, что и у киногероев.
AdMe.ru вспомнил культовые романтические моменты в мировом кинематографе и составил свой рейтинг лучших кинопоцелуев всех времен.
15. Поцелуй Шрека и Фионы
Шрек, 2001.
14. Поцелуй Душечки и Джо
В джазе только девушки, 1959.
13. Поцелуй Марка Дарси и Бриджит Джонс
Дневник Бриджит Джонс, 2001.
12. Поцелуй «Маски» Стэнли Ипкисса и Тины
Маска, 1994.
11. Поцелуй Человека-паука и Мэри Джейн
Человек-паук, 2002.
10. Поцелуй Джона и Джейн Смит
Мистер и миссис Смит, 2005.
9. Поцелуй Пола Варжака и Холли Голайтли
Завтрак у Тиффани, 1961.
8. Поцелуй Ника Каррэна и Кэтрин Трамелл
Основной инстинкт, 1992.
7. Поцелуй Джонни и Бэйби
Грязные танцы, 1987.
6. Поцелуй Ноя и Элли
Дневник памяти, 2004.
5. Поцелуй Эдварда Льюиса и Вивиан
Красотка, 1990.
4. Прощальный поцелуй Молли и Сэма
Привидение, 1990.
3. Поцелуй Рона и Гермионы
Гарри Поттер и дары смерти. Часть II, 2011.
2. Поцелуй Ретта Батлера и Скарлетт О’Хары
Унесенные ветром, 1939.
1. Поцелуй Джека и Розы
Титаник, 1997
Фото на превью sonypictures, foxstudios