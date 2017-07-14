15 поцелуев в кино, которые хочется пересматривать бесконечно

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Нежные и страстные, романтические и запретные, первые и прощальные — поцелуи в кинофильмах заставляли нас смахивать слезу и мечтать о таких же чувствах, что и у киногероев.

AdMe.ru вспомнил культовые романтические моменты в мировом кинематографе и составил свой рейтинг лучших кинопоцелуев всех времен.