15 персонажей, которых сыграли неподходящие актеры. А зрители этого не простили

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Рассматривая кандидатов на главные роли, продюсеры и кастинг-менеджеры часто отдают их не тем актерам, которые идеально смотрелись бы в данном амплуа, а звездам, чьи имена на слуху. Надеясь, что это создаст дополнительную шумиху в СМИ, они нередко обрекают киноленту на провал. В прокате подобный фильм вполне может собрать неплохую кассу, но критики и зрители так называемый мискаст обычно не прощают.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить случаи, когда кастинг-менеджеры объективно прогадали с подбором актеров, и у нас есть веские причины, чтобы так считать.

1. Белоснежка — Кристен Стюарт

Решив привлечь в проект звезду «Сумерек» со своей немалой армией поклонников, создатели фильма допустили довольно предсказуемую ошибку. Роль Белоснежки подразумевала проявление персонажем широкого спектра эмоций, однако у актрисы на протяжении фильма почти не менялось выражение лица. Особенно сильно это бросалось в глаза на фоне ее партнеров по фильму — Шарлиз Терон и Криса Хемсворта, которые были очень убедительны в своих образах. «Она [Кристен Стюарт] играла смехотворно плохо, чередуя два выражения лица с полуоткрытым ртом», — отметили критики.

2. Джек Ричер — Том Круз

Рост — 195 см, вес — 100–113 кг, обхват груди — 127 см. Именно так описывался главный герой книг Ли Чайлда о полицейском Джеке Ричере, по которым и были сняты фильмы. Том Круз, чей рост всего 170 см, совершенно не соответствовал габаритам персонажа. Выбор актера на эту роль разочаровал и читателей, и критиков, и даже самого автора. «Мне очень понравилось работать с Крузом. Он неимоверно хороший парень, и мы весело провели время. Но все же читатели правы. Физические данные Ричера действительно очень важны, это значимая составляющая того, кем он является», — признался Чайлд в интервью.

3. Константин — Киану Ривз

Роль Джона Константина — яркая строчка в фильмографии актера, однако с образом персонажа получилось явное несоответствие. В комиксах Фрэнсиса Лоуренса главный герой представлен утомленным жизнью британцем с ироничным чувством юмора. Многие фанаты даже предположили, что эта роль скорее подошла бы Хью Лори, звезде сериала «Доктор Хаус». А Константину Киану Ривза, при всем таланте актера, несколько не хватило остроумия и обаяния.

4. Шерлок Холмс — Роберт Дауни — младший

«Ростом он был больше 6 футов, но при своей необычайной худобе казался еще выше. Тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок тоже говорил о решительном характере». Вот как описывал Холмса Артур Конан Дойл. В случае с Робертом Дауни-младшим расхождения между актером и персонажем коснулись не только внешности, но и характера героя. Как отмечают критики, в фильме Гая Ричи детектив по своему неугомонному темпераменту напоминал скорее Индиану Джонса или Джеймса Бонда.

5. Мэри Корлеоне — София Коппола

Последняя часть трилогии, по мнению критиков, не дотягивала до первых двух по многим аспектам, один из которых — София Коппола в роли Мэри Корлеоне. Фрэнсис Форд Коппола привлек к съемкам свою дочь, когда был вынужден срочно искать замену Вайноне Райдер. Но между Мэри и Винсентом отсутствовала всякая химия, а сцена с гибелью героини получилась не просто неубедительной, но даже смехотворной. Оно и неудивительно, ведь у Софии Копполы на момент съемок за плечами практически не было актерского опыта. Вот критики и разнесли это кастинговое решение в пух и прах.

6. Скотт Пилигрим — Майкл Сера

«Скотт в исполнении Серы — глуповатый неудачник в куртке с капюшоном. Это тот образ, в котором Майкл Сера, вероятно, будет появляться на экране до конца своих дней», — отмечают критики. Пилигрим у актера и правда вышел очень нерешительным и вялым. Такое прочтение персонажа было бы уместно, будь фильм сатирой от начала до конца, но здесь мы имеем простое несоответствие.

7. Эмма Морли — Энн Хэтэуэй

В начале книги Дэвид Николс описывает Эмму Морли как неуверенную в себе девушку с парой лишних килограммов, прыщиками и веснушками, этакой серой мышкой. У Хэтэуэй же получилась, прямо скажем, анти-Эмма. Чтобы приглушить яркую внешность и природную красоту актрисы, ей всего лишь надели очки и слегка взъерошили волосы, но этого явно оказалось недостаточно.

8. Геральт — Генри Кавилл

Хотя сериал Netflix «Ведьмак» выходит только в декабре 2019 года, вокруг него уже успели разгореться нешуточные споры, главным образом из-за выбора актера на главную роль. Еще не видя Генри Кавилла в действии, многие фанаты серии книг и игр разочаровались решением кастинг-менеджеров и отметили, что представляли себе Геральта совершенно иначе. В книгах герой гораздо старше, он достаточно худой, в отличие от Кавилла с его атлетическим телосложением, и уж точно не такой по-голливудски красивый. Многие пользователи сети предположили, что роль Геральта подошла бы Мадсу Миккельсену, звезде сериала «Ганнибал».

9. Мистик — Дженнифер Лоуренс

«Мистик в исполнении Лоуренс больше напоминает Китнисс из „Голодных игр“, угодившую в мир Людей Икс и ставшую для них символом мира и надежды, этакая Сойка-пересмешница для мутантов», — пишет издание Screen Rant. Увы, обладательница «Оскара» и 3 «Золотых глобусов» в этой роли была совершенно неубедительна. Когда Мистик произносила напутственную речь, она напоминала скорее ребенка, который повышает голос, чтобы казаться взрослым.

10. Принц Персии — Джейк Джилленхол

Джейк Джилленхол — талантливый и многогранный актер, однако в образе Принца он смотрелся, мягко говоря, нелепо. Хотя для этой роли актер месяцами занимался в спортзале, оттачивая свою физическую форму, выбор кастинг-менеджеров разочаровал как критиков, так и зрителей. Некоторые даже отметили, что в этом фильме Джилленхол больше напоминал человека, который косплеит Принца, нежели настоящего персонажа.

11. Эллисон Энжи — Эмма Стоун

Главное расхождение между актрисой и ее персонажем в том, что героиня романтической комедии «Алоха» была азиаткой. Эллисон Энжи — на четверть гавайка и на четверть китаянка, тогда как Эмма Стоун — абсолютно белая девушка с большими зелеными глазами. Данное несоответствие вызвало такие жаркие обсуждения в сети, что режиссеру фильма и даже самой актрисе пришлось приносить свои извинения, а комедия в итоге получила крайне низкие оценки критиков и зрителей.

12. Александр Македонский — Колин Фаррелл

«Александр Колина Фаррелла больше похож на отчаянную домохозяйку, чем на бравого воина. Он постоянно плачет, его голос дрожит, а глаза то и дело наполняются слезами», — заключили критики. Внешний образ актера также оставляет желать лучшего: органично смотреться в роли Македонского жгучему брюнету Фарреллу не помогли даже парик и осветленные брови.

13. Норман Бейтс — Винс Вон

«Вонс, что совершенно неудивительно, — самое слабое место фильма», — считают критики. Хотя в конце 90-х за актером еще не закрепилось амплуа комика, в экранизации «Психоза» Роберта Блоха он совершенно не смотрелся. Игра Винса Вона в роли Нормана Бейтса была слишком театральной и тяжеловесной, тогда как персонаж должен был вызывать у зрителя едва уловимое беспокойство и неприятный холодок по спине.

14. Джокер — Джаред Лето

«В исполнении Лето Джокер получился худшим, каким только мог быть, а именно — скучным», — пишет издание Complex. Однако не только игра актера вызвала недовольство у зрителей и критиков, но и внешний вид героя. Кислотно-зеленые волосы, грилзы на зубах, бесчисленные татуировки на лице и теле — образ Джокера из «Отряда самоубийц» получился объективно перегруженным. Джаред Лето и создатели фильма не хотели повторяться и попытались представить злодея более современным, хотя сделать его внешность неподвластной веяниям моды было бы куда уместнее.

15. Анастейша Стил и Кристиан Грей — Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

«Между Дорнаном и Джонсон совершенно нет химии, их постельные сцены довольно неуклюжи и техничны и лишены как страсти, которую герои испытывают друг к другу, так и должной порочности со стороны Кристиана», — уверены критики. И если Дакота Джонсон, хотя и не особо удачно, но пытается сделать своего персонажа живым и фактурным, то герой Джейми Дорнана, по мнению зрителей и экспертов, получился совершенно деревянным.