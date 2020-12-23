15 персонажей, которых сперва должны были сыграть другие актеры. Но что-то пошло не так

Представить любимого героя в исполнении другого актера бывает довольно сложно. Ведь кажется, что тот, кто в итоге оказался в фильме, буквально создан для этой роли и даже сами режиссеры наверняка не рассматривали никого иного. Однако поиск актеров для съемок во многом ничем не отличается от найма сотрудников на любую другую работу, поэтому здесь тоже есть место сложному выбору и большой конкуренции.

AdMe.ru выяснил, кто еще претендовал на роли в некоторых ныне популярных и всеми любимых фильмах и по каким причинам свет так и не увидел культовых персонажей в их исполнении.

Рейчел Макадамс в роли Энди («Дьявол носит Prada»)

Оказалось, что изначально создатели фильма настойчиво добивались согласия играть Энди от Рейчел Макадамс. Все дело в том, что они хотели, чтобы главная роль исполнялась уже популярной и прославленной актрисой. И на фоне Энн Хэтэуэй, которая на тот момент была известна только семейными проектами вроде «Заколдованной Эллы», звезда «Дневника памяти» и «Дрянных девчонок» значительно выигрывала. Однако после того, как Макадамс несколько раз отказалась от предложения, сославшись на свое желание немного отойти от мейнстримных ролей, место все же было отдано Энн.

Мэттью Макконахи в роли Джека («Титаник»)

Да, коллеги по фильму «Волк с Уолл-стрит» когда-то боролись друг с другом за роль Джека, причем вполне серьезно. Известно, что до того, как на горизонте появился Ди Каприо, Макконахи уже успел пройти прослушивание и был абсолютно уверен в том, что роль отдадут ему. Однако во время прослушивания Леонардо Джеймс Кэмерон обратил внимание на то, какой притягательностью для противоположного пола обладает молодой актер, ведь в помещении собрались все, от бухгалтерши до сотрудницы охраны. И именно этот магнетизм стал решающим.

Эмма Стоун в роли Мег («Маленькие женщины»)

Сценарист и режиссер фильма «Леди Бёрд» Грета Гервиг с самого начала производства делала ставку на Эмму Стоун. Однако последняя не смогла взяться за роль из-за рекламных обязательств перед студией 20th Century Fox, связанных с фильмом «Фаворитка», в котором она сыграла одну из главных ролей. Тогда кинокомпания Sony довольно быстро нашла ей замену в лице звезды «Гарри Поттера» Эммы Уотсон. И, кажется, тоже не прогадала.

Аль Пачино в роли Эдварда («Красотка»)

Кастинг для этого фильма оказался довольно трудным и длительным. Режиссер Гарри Маршалл рассматривал на роль Эдварда многих. В числе претендентов был и Аль Пачино. В отличие от остальных, прежде чем отказаться, он даже поучаствовал в прослушивании в паре с Джулией Робертс. Ричард Гир в свою очередь тоже изначально отказался сниматься, но позже он встретился с Робертс, и ей все-таки удалось убедить его сыграть Эдварда.

Розамунд Пайк в роли Риты Скитер («Гарри Поттер»)

Поначалу Розамунд Пайк была вполне вдохновлена предложением сыграть персонажа в уже ставшей культовой серии фильмов. Но когда звезда узнала о том, что ей придется подписать контракт сразу на 2 фильма, она все же засомневалась и в конце концов отказалась от роли, честно признавшись, что подобные обязательства кажутся ей слишком тяжелыми, особенно учитывая, что это роль второго плана. Жаль, было бы интересно увидеть ее в таком нестандартном амплуа.

Николас Кейдж в роли Джоэла («Вечное сияние чистого разума»)

До того как Джим Керри получил на руки сценарий и выразил заинтересованность в проекте, продюсеры фильма рассматривали на роль Джоэла его близкого друга Николаса Кейджа. Однако последний был недоступен из-за своей возросшей востребованности среди независимых режиссеров после роли в фильме «Покидая Лас-Вегас».

Хью Джекман в роли безымянного водителя («Драйв»)

Об экранизации «Драйва» было объявлено еще в начале 2008 года. На тот момент продюсером фильма значился Нил Маршалл, а главной звездой — Хью Джекман. Но к февралю 2010 года все кардинально поменялось. Так, на место Маршалла пришел Марк Платт, который в свою очередь стал связываться с актерами из своего списка талантов. Лидером в нем был Райан Гослинг. Интересно, что до этого Гослинг уже успел отказаться сниматься в нескольких боевиках, так как не любил фильмы, в которых внимание уделяется трюкам, а не персонажам. Но сюжет «Драйва» его привлек, поэтому он ответил Платту уже через 2 дня после предложения.

Фрэнсис Кобейн в роли Алисы («Алиса в Стране чудес»)

Режиссер фильма Тим Бертон считал, что дочь Курта Кобейна и Кортни Лав идеально подойдет для роли Алисы. Однако на тот момент девушка предпочла съемкам поступление в университет и ответила отказом.

Джим Керри в роли Джека Воробья («Пираты Карибского моря»)

Выбор актера на роль харизматичного капитана Джека Воробья также не обошелся без большого разброса среди звезд первой величины. Сам сценарист при написании сценария видел перед глазами Хью Джекмана, студия заглядывалась на Мэттью Макконахи из-за его сходства с Бертом Ланкастером. Позже роль все-таки была предложена Джиму Керри, но актеру пришлось отказаться из-за съемок в «Брюсе Всемогущем». В конце концов студию Walt Disney Pictures посетил Джонни Депп, который как раз был заинтересован в съемках в каком-нибудь семейном фильме.

Лиам Эйкен в роли Гарри («Гарри Поттер»)

Мало кто знает, но Гарри Поттер был буквально в одном шаге от того, чтобы обрести другое лицо. Роль «мальчика, который выжил» уже почти отдали в руки Лиаму Эйкену, более известному по роли в фильме «Мачеха», но он потерял ее днем позже. Дело в том, что для продюсеров было принципиально, чтобы молодого волшебника играл именно британец.

Бритни Спирс в роли Элли («Дневник памяти»)

В одном из интервью Гослинг и Макадамс признались, что изначально на роль Элли прослушивалась Бритни Спирс, с которой Райан уже успел поработать в проекте «Клуб Микки Мауса». Рейчел в каком-то смысле была последней в очереди, но в конце концов прошла отбор. Позже, уже в разгар съемок, актриса снова была на грани того, чтобы лишиться роли. Гослинг просил режиссера найти замену по причине того, что не ладил с ней и ничего не чувствовал при взаимодействии в кадре. Однако вскоре они все же сработались.

Уилл Поултер в роли Пеннивайза («Оно»)

Изначально режиссером фильма должен был стать Кэри Фукунага, и он видел в роли устрашающего Пеннивайза Уилла Поултера. Но через некоторое время после того, как он ушел из проекта в 2015 году из-за творческих разногласий, Поултер также отказался от участия. Предполагалось, что он сделал это из солидарности или его выгнали. Однако Андрес Мускетти, новый режиссер, опроверг эти предположения в одном из интервью. Он сообщил, что также был заинтересован в предстоящей работе с актером, но последний сам выразил сомнение, что сможет гармонично влиться в такую мрачную роль.

Эмилия Кларк и Тео Джеймс в ролях Анастейши и Кристиана («50 оттенков серого»)

На эту ныне уже известную экранную пару также долгое время примерялись разные лица. На роль Кристиана рассматривались такие именитые актеры, как Александр Скарсгард, Кристиан Кук и Тео Джеймс, который уже успел выгодно засветиться в «Дивергенте». В роли же Анны режиссер видела Эмилию Кларк, и сама актриса тоже имела желание поработать с такой командой, но очень испугалась обилия откровенных сцен. В интервью она признавалась, что даже те небольшие и очень далекие от настоящего дня эпизоды в «Игре престолов» до сих пор влияют на ее репутацию, поэтому согласиться на подобное еще раз оказалось для нее невозможным.

Тиффани Эмбер Тиссен в роли Рейчел («Друзья»)

Мало кто знает, но на роль очаровательной Рейчел Грин пробовалась и была почти утверждена звезда комедийного сериала «Спасенные звонком» Тиффани Эмбер Тиссен. Помехой для ее окончательного утверждения оказался всего лишь возраст. На момент, когда в свет вышла 1-я серия «Друзей», Тиффани было всего 20 лет, и даже 25-летняя Дженнифер Энистон была самой молодой среди остального каста.

Тим Рот в роли Северуса Снегга («Гарри Поттер»)

С самого начала Тим Рот был главным претендентом на роль профессора Северуса Снегга. Актер устраивал всех: и саму писательницу Джоан Роулинг, и режиссера, и актерский состав. Однако в конце концов он отказался от этого проекта в пользу работы с Тимом Бертоном в его «Планете обезьян». Тем не менее актер не говорил, что жалеет о своем решении, и утверждает, что Алан Рикман блестяще справился со своей работой.