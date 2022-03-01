15 персонажей, которые прожили на экране целую жизнь, и это трудно не заметить

Фильмы и сериалы раскрывают историю действующих лиц со всех сторон и максимально подробно. К некоторым идеям кинематографисты возвращаются вновь и опять зовут актеров перевоплотиться. Поэтому вполне естественно, что персонажи меняются порой очень сильно. А бывает и так, что гримеры стараются помочь в этом, когда в один фильм нужно уложить целую жизнь человека.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какими были раньше любимые герои, и сравнить это с тем, как они выглядели в финале своих приключений. А в конце статьи вы найдете бонус: иногда персонажа трудно узнать не потому, что прошли годы, а потому, что актера заменили.

Крис Эванс — Стив Роджерс, «Первый мститель», «Мстители: Финал», 2011 и 2019

Рене Зеллвегер — Бриджит Джонс, 2001 и 2016

Харрисон Форд — Индиана Джонс, 1981 и 2008

Мишель Родригес — Летти Ортис, «Форсаж», 2001 и 2021

Эндрю Скотт — Джеймс Мориарти, «Шерлок», 2012 и 2017

Сара Рафферти — Донна Полсен, «Форс-мажоры», 2011 и 2019

Киану Ривз — Нео, «Матрица», 1999 и 2021

Кейли Куоко — Пенни, «Теория Большого взрыва», 2007 и 2019

Джим Стерджесс — Декстер, «Один день», 2011

Сигурни Уивер — Эллен Рипли, «Чужой», 1979 и 1997

Кайл Маклахлен — Дейл Купер, «Твин Пикс», 1990 и 2017

Нур Феттахоглу — Махидевран-султан, «Великолепный век», 2011 и 2014

Эмили Бетт Рикардс — Фелисити Смоук, «Стрела», 2012 и 2020

Джонни Ли Миллер — Шерлок Холмс, «Элементарно», 2012 и 2019

Кейт Бекинсейл — Селина, «Другой мир», 2003 и 2016

Бонус: Иэн Харт, Рэйф Файнс — Волан-де-Морт,

«Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», 2001 и 2011

