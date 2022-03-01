15 персонажей, которые прожили на экране целую жизнь, и это трудно не заметить
Фильмы и сериалы раскрывают историю действующих лиц со всех сторон и максимально подробно. К некоторым идеям кинематографисты возвращаются вновь и опять зовут актеров перевоплотиться. Поэтому вполне естественно, что персонажи меняются порой очень сильно. А бывает и так, что гримеры стараются помочь в этом, когда в один фильм нужно уложить целую жизнь человека.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, какими были раньше любимые герои, и сравнить это с тем, как они выглядели в финале своих приключений. А в конце статьи вы найдете бонус: иногда персонажа трудно узнать не потому, что прошли годы, а потому, что актера заменили.
Крис Эванс — Стив Роджерс, «Первый мститель», «Мстители: Финал», 2011 и 2019
Рене Зеллвегер — Бриджит Джонс, 2001 и 2016
Харрисон Форд — Индиана Джонс, 1981 и 2008
Мишель Родригес — Летти Ортис, «Форсаж», 2001 и 2021
Эндрю Скотт — Джеймс Мориарти, «Шерлок», 2012 и 2017
Сара Рафферти — Донна Полсен, «Форс-мажоры», 2011 и 2019
Киану Ривз — Нео, «Матрица», 1999 и 2021
Кейли Куоко — Пенни, «Теория Большого взрыва», 2007 и 2019
Джим Стерджесс — Декстер, «Один день», 2011
Сигурни Уивер — Эллен Рипли, «Чужой», 1979 и 1997
Кайл Маклахлен — Дейл Купер, «Твин Пикс», 1990 и 2017
Нур Феттахоглу — Махидевран-султан, «Великолепный век», 2011 и 2014
Эмили Бетт Рикардс — Фелисити Смоук, «Стрела», 2012 и 2020
Джонни Ли Миллер — Шерлок Холмс, «Элементарно», 2012 и 2019
Кейт Бекинсейл — Селина, «Другой мир», 2003 и 2016
Бонус: Иэн Харт, Рэйф Файнс — Волан-де-Морт,
«Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 2», 2001 и 2011
Изменения какого персонажа понравились вам больше всего?
Фото на превью Muhteşem Yüzyıl / Tims Productions, Muhteşem Yüzyıl / Tims Productions
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