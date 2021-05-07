AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

15+ актеров, чьими голосами говорят наши любимые персонажи, а мы и не знали

----
-

Оказывается, многие наши любимые звезды подарили свой голос нарисованному персонажу. И если некоторые герои буквально срисованы с актеров, как Дон Лино из «Подводной братвы», то о других вы точно не догадались бы. Например, вы знали, что Мила Кунис и Роберт Дауни — младший озвучивали персонажей «Гриффинов»?

Мы в AdMe.ru были изрядно потрясены, когда собирали этот материал. Надеемся, вас тоже многое порадует и изумит.

Том Хиддлстон — лорд Гнус, Эдди Рeдмэйн — Даг, а Мэйси Уильямс — Гуну в мультфильме «Дикие предки»

Рианна — Дар, Джим Парсонс — О, а Дженнифер Лопес — мать Дар в мультфильме «Дом»

Анджела Лэнсбери — императрица Мария Федоровна в «Анастасии»

Мила Кунис — Мег в «Гриффинах»

Роберт Де Ниро — Дон Лино в «Подводной братве»

Мишель Пфайффер — Сепфора, Джефф Голдблюм — Аарон, Вэл Килмер — Моисей, Сандра Буллок — Мириам. Мультфильм «Принц Египта»

Майкл Джей Фокс — Майло Тэтч в мультфильме «Атлантида: Затерянный мир»

Брэд Питт — Синдбад, а Кэтрин Зета-Джонс — Марина, в мультфильме «Синдбад: Легенда семи морей»

Кейт Уинслет — Рита в мультфильме «Смывайся!»

Мел Гибсон — Джон Смит в «Покахонтас»

Брэдли Пирс — Чип в мультфильме «Красавица и чудовище»

Гленн Клоуз — Кала в «Тарзане»

Люси Лью — Мастер Гадюка в мультфильме «Кунг-фу панда»

Селена Гомес — Мэйвис в «Монстрах на каникулах»

Джон Гудмен — Джеймс Салливан в «Корпорации монстров»

Эмма Уотсон — принцесса Горошинка в «Приключениях Десперо»

Дженнифер Энистон — Энни Хьюс в «Стальном гиганте»

Мэттью Бродерик — Симба в мультфильме «Король Лев»

Джим Керри — Хортон в одноименном мультфильме

Роберт Дауни — младший — Патрик Пьютершмидт в «Гриффинах»

Как вы думаете, кто больше всего похож на своего персонажа?

Фото на превью Evan Agostini / Invision / AP / East News, Hotel Transylvania 3: Summer Vacation / Sony Pictures Animation, Greg Allen / Invision / AP / East News, Home / DreamWorks Animation
----
-
Поделиться этой статьёй