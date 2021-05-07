15+ актеров, чьими голосами говорят наши любимые персонажи, а мы и не знали
Оказывается, многие наши любимые звезды подарили свой голос нарисованному персонажу. И если некоторые герои буквально срисованы с актеров, как Дон Лино из «Подводной братвы», то о других вы точно не догадались бы. Например, вы знали, что Мила Кунис и Роберт Дауни — младший озвучивали персонажей «Гриффинов»?
Мы в AdMe.ru были изрядно потрясены, когда собирали этот материал. Надеемся, вас тоже многое порадует и изумит.
Том Хиддлстон — лорд Гнус, Эдди Рeдмэйн — Даг, а Мэйси Уильямс — Гуну в мультфильме «Дикие предки»
Рианна — Дар, Джим Парсонс — О, а Дженнифер Лопес — мать Дар в мультфильме «Дом»
Анджела Лэнсбери — императрица Мария Федоровна в «Анастасии»
Мила Кунис — Мег в «Гриффинах»
Роберт Де Ниро — Дон Лино в «Подводной братве»
Мишель Пфайффер — Сепфора, Джефф Голдблюм — Аарон, Вэл Килмер — Моисей, Сандра Буллок — Мириам. Мультфильм «Принц Египта»
Майкл Джей Фокс — Майло Тэтч в мультфильме «Атлантида: Затерянный мир»
Брэд Питт — Синдбад, а Кэтрин Зета-Джонс — Марина, в мультфильме «Синдбад: Легенда семи морей»
Кейт Уинслет — Рита в мультфильме «Смывайся!»
Мел Гибсон — Джон Смит в «Покахонтас»
Брэдли Пирс — Чип в мультфильме «Красавица и чудовище»
Гленн Клоуз — Кала в «Тарзане»
Люси Лью — Мастер Гадюка в мультфильме «Кунг-фу панда»
Селена Гомес — Мэйвис в «Монстрах на каникулах»
Джон Гудмен — Джеймс Салливан в «Корпорации монстров»
Эмма Уотсон — принцесса Горошинка в «Приключениях Десперо»
Дженнифер Энистон — Энни Хьюс в «Стальном гиганте»
Мэттью Бродерик — Симба в мультфильме «Король Лев»
Джим Керри — Хортон в одноименном мультфильме
Роберт Дауни — младший — Патрик Пьютершмидт в «Гриффинах»
Как вы думаете, кто больше всего похож на своего персонажа?
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