15+ актеров, чьими голосами говорят наши любимые персонажи, а мы и не знали

Оказывается, многие наши любимые звезды подарили свой голос нарисованному персонажу. И если некоторые герои буквально срисованы с актеров, как Дон Лино из «Подводной братвы», то о других вы точно не догадались бы. Например, вы знали, что Мила Кунис и Роберт Дауни — младший озвучивали персонажей «Гриффинов»?