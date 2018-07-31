15+ вымышленных киногероев и их прототипы из реальной жизни (Урсула особенно удивила)

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Зрители привыкли к тому, что в кино и мультфильмах видят выдуманных персонажей. Однако почти за каждым из них скрываются вполне реальные личности. За сказочными принцами, ведьмами или пиратами стоят люди, истории которых не менее интересны, чем сюжеты голливудских блокбастеров.

AdMe.ru составил список вымышленных персонажей, которые, как оказалось, существовали на самом деле. Спорим, о многих вы даже не подозревали?

Урсула («Русалочка») — Харрис Глен Милстед

Ведьма Урсула из «Русалочки» — один из самых крутых и харизматичных злодеев в истории Disney. И у нее есть реальный прототип — американский актер, певец и дрэг-квин Харрис Глен Милстед. Харрис родился в консервативной семье, принадлежащей к среднему классу, работал парикмахером, но известен стал под псевдонимом Divine (Дивайн, что означает «божественная», англ.). Он снялся в десятках фильмов, где исполнял только женские роли. Кстати, в «Русалочке» у ведьмы-осьминога Урсулы 6 щупалец, а не 8. Мультипликаторам пришлось сократить количество конечностей из-за того, что технологии в 80-х были далеки от совершенства и не позволяли добиться сходства с реальным осьминогом, а еще бюджет этого мультика был весьма ограничен (по современным меркам, конечно).

Фрэнк Костелло («Отступники») — Джеймс Балджер

Американский гангстер Джеймс Уайти Балджер стал прототипом одного из главных персонажей криминальной драмы Мартина Скорсезе «Отступники». У экранного антигероя и реального преступника много общего: и в жизни, и в кино это главари ирландской банды, не брезгующие торговлей наркотиками и убийствами. Балджер, как и Фрэнк Костелло, был информатором ФБР. Джеймс Балджер был осужден на 2 пожизненных заключения и по сей день сидит в тюрьме.

Пит Митчелл («Топ Ган») — Рэндалл Каннингем

Голливудский блокбастер «Топ Ган» (или «Лучший стрелок», англ. Top Gun) вышел в далеком 1986 году, был четырежды номинирован на премию «Оскар» и сделал Тома Круза известным на весь мир. Фильм, как водится, основан почти на реальных событиях: программа обучения пилотов военно-морской авиации TOPGUN существовала на самом деле. Одним из инструкторов этой школы был Рэндалл Каннингем — летчик-ас времен войны во Вьетнаме. Киновед Хэл Эриксон в своей книге «Любое сходство с реальными людьми: настоящие люди за 400+ вымышленными персонажами фильмов» утверждает, что именно Каннингем стал прототипом главного героя фильма «Топ Ган». Однако создатели «Лучшего стрелка» всячески отрицают любое сходство с реальными персонажами. Зато Том Круз подружился с Каннингемом и в 2011 году выкупил права на историю жизни выдающегося летчика.

Велма Келли и Рокси Харт («Чикаго») — Белва Гартнер и Бьюла Эннан

В середине 20-х годов ХХ века вся Америка была потрясена историями Бьюлы Эннан и Белвы Гартнер — девушек-убийц, которым удалось очаровать присяжных и уйти от правосудия. Журналист Chicago Tribune Морин Даллас Уоткинс освещала оба судебных процесса. И хотя преступницы в реальной жизни не были даже знакомы, их случаи оказались настолько похожими и вызвали такой резонанс, что Уоткинс написала сатирическую пьесу «Чикаго», где «подружила» главных героинь — Велму Келли и Рокси Харт. Белва Гартнер (на фотоколлаже в полосатой робе) убила своего женатого любовника Уолтера Лоу в ссоре, а на суде заявила, что была слишком пьяна и не помнит подробностей происшествия. Лоу нашли в машине Белвы, все следы вели к ней, но, несмотря на веские доказательства, ей удалось убедить присяжных в своей невиновности. Журналисты отмечали стильный наряд подсудимой, а еще светлую, словно фарфоровую, кожу и кроткий взгляд. Впоследствии Белву не раз судили за пьяное вождение, но, несмотря ни на что, она прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 80 лет от старости. В фильме «Чикаго» (2002) Белва — это Велма Келли, роль которой исполнила Кэтрин Зета-Джонс.

Бьюла Эннан (на нашем фотоколлаже это брюнетка) была замужем, когда убила своего любовника за то, что тот хотел бросить ее. Когда полиция прибыла не место преступления, Эннан как ни в чем ни бывало напевала веселую песенку, а на вопрос полицейских о причинах убиства ответила: «Это все джин, я думаю». Но литры пролитых на суде слез и уверения в том, что коварный любовник был сам виноват в своей смерти, склонили присяжных в сторону Бьюлы. Бьюла Эннан — это экранная Рокси Харт, ее роль исполнила Рене Зеллвегер.

Джонни Фонтейн («Крестный отец») — Фрэнк Синатра

Джонни Фонтейн — вымышленный персонаж романа Марио Пьюзо «Крестный отец». По сюжету Джонни был крестником дона Корлеоне и начинающим певцом, поэтому на пути к успеху и славе ему постоянно требовалась поддержка родственников-мафиози. Большинство зрителей посчитало, что Фонтейн не вымышленный персонаж и списан с Фрэнка Синатры. По слухам, Синатра был тесно связан с преступным миром и мафией.

Джоффри Баратеон («Игра престолов») — Эдуард Ланкастерский

Любители истории подметили сходство вымышленного персонажа «Игры престолов» Джоффри Баратеона и Эдуарда Ланкастерского, который был вполне реальным человеком. Действительно, судьбы двух молодых людей похожи: Эдуард рано взошел на престол, был замешан в многочисленных интригах, а еще обладал неуравновешенным характером. Но на этом сходство заканчивается: Джоффри был отравлен, а Эдуард погиб в сражении за престол.

Джек, Говард и Форрест Бондурант — «Самый пьяный округ в мире»

В истории найдется немного примеров, когда преступники стали любимцами публики, а их действия получили общественное одобрение. Но именно так получилось с братьями Бондурант. Они стали известны во времена сухого закона тем, что бесстрашно гнали самогон и построили на бутлегерстве вполне успешный бизнес. Идея организовать незаконное производство алкоголя пришла в голову старшему брату Форресту, которого в фильме «Самый пьяный округ в мире» сыграл Том Харди. Форрест был самым крутым членом семьи Бондурант: он прошел Первую мировую войну, участвовал во множестве стычек, удирал от полицейских — словом, крепкий орешек. По иронии судьбы, пережив кучу пулевых и ножевых ранений, гангстер умер от «испанки». Внук Джека (его играет Шайа Лабаф) Бондуранта, Мэтт, в 2008 году написал книгу «Самый пьяный округ в мире», по которой и был снят фильм.

Грифы из «Книги джунглей» — The Beatles

Четверка грифов из анимационного шедевра студии Disney «Книга джунглей» поразительно напоминает легендарный квартет — The Beatles. В оригинальной озвучке грифы говорят с заметным ливерпульским акцентом. Изначально предполагалось, что птички будут петь голосами Джона, Пола, Ринго и Джорджа, но то ли концертный график группы не совпал со временем съемок мультика, то ли Джон Леннон отказался подарить свой голос грифу — так или иначе, песен группы в фильме нет.

Мадам Лалори («Американская история ужасов») — Мэри Дельфина Лалори

Мадам Лалори — один из самых отталкивающих персонажей сериала «Американская история ужасов», однако даже у нее есть реальный прототип. Настоящая Дельфина Лалори была представительницей американской знати и одной из самых жестоких женщин-убийц в истории Нового Орлеана. Мадам Лалори обвиняли в многочисленных преступлениях и издевательствах над рабами. Экранная Лалори в конце концов испытыла некое подобие мук совести, а Мэри Дельфина Лалори, по некоторым данным, сбежала в Париж и прожила довольно долгую жизнь. Потомки убийцы утверждали, что она не осознавала последствий своей жестокости и, по всей вероятности, была психически больна.

Пеннивайз («Оно») — Джон Уэйн Гейси

Джон Уэйн Гейси — жестокий серийный убийца, который известен, пожалуй, всему миру своим пристрастием к костюмам клоуна. Хоть роман, а затем и фильм «Оно» в плане сюжета не имеют ничего общего с историей похождений маньяка, но образ абсолютного порождения зла в маске клоуна все же списан с Гейси. Уильям Гейси был приговорен к 21 пожизненному заключению и 12 смертным казням. Он ожидал приведения наказания в исполнение более 14 лет, в течение которых писал картины, пользовавшиеся определенным успехом у публики.

Алиса («Алиса в Стране чудес») — Алиса Лидделл

Чарльз Лютвидж Доджсон — математик, философ, фотограф и писатель, известный всему миру как Льюис Кэрролл, автор бессмертной книги «Алиса в Стране чудес». Эту историю он написал по просьбе дочки своих друзей Алисы Лидделл, а потом напечатал за счет собственных средств. Алиса Лидделл продала первый экземпляр книги, который Кэрролл написал от руки. После смерти мужа женщина оказалась в затруднительном финансовом положении. К слову, на аукционе Sotheby’s книга была оценена в 15 400 фунтов.

Птица Додо, которая появляется в книге и мультфильме, — это автопортрет Кэрролла. Льюис заикался, и свою фамилию произносил как «Do-Do-Dodgson» («До-До-Доджсон»). Благодаря самоиронии родился этот милый персонаж.

Джон Сильвер («Остров сокровищ», «Черные паруса») — Уильям Хенли

Джон Сильвер — одноногий пират, злодей из «Острова сокровищ» и немножко английский поэт. Все просто: Роберт Льюис Стивенсон списал этого героя со своего товарища Уильяма Хенли. Хенли потреял ногу из-за болезни, но, несмотря на увечье, оставался весельчаком и балагуром. Он писал проникновенные стихи, занимался издательской и редакторской деятельностью. Стивенсон бесконечно восхищался стойкостью друга и увековечил его образ в книге. Несомненно, Долговязый Джон Сильвер — один из самых неоднозначных персонажей «Острова сокровищ». Сериал «Черные паруса» — это своеобразный приквел к «Острову сокровищ». Авторы обещали рассказать, откуда взялись несметные богатства, за которыми в книге охотились доктор Ливси и капитан Смоллетт.

Бонус: Чип и Дейл («Чип и Дейл спешат на помощь») — Индиана Джонс и детектив Магнум