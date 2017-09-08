15 персонажей «Игры престолов», которых должны были играть другие актеры

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«Игра престолов» — удивительный сериал, любимый многомиллионной аудиторией по всему земному шару. Но что было бы, если бы персонажей играли другие люди? AdMe.ru выяснил, кто из актеров отказался от, возможно, судьбоносной роли — всех тех, кто корит себя за недальновидность. А еще мы захотели представить, как бы выглядели полюбившиеся персонажи, играй их другие люди.

Серсея Ланнистер (Тришиа Хелфер)

Тришиа Хелфер, звезда сериала «Звездный крейсер „Галактика“», пробовалась на роль Серсеи Ланнистер, о чем сообщила в твиттере после бесконечных вопросов фанатов. Она находит книги превосходными и наивно надеется, что Мартин скоро выпустит следующую. Сейчас Тришиа играет Богоматерь в сериале «Люцифер» канала Fox. Что ж, тоже неплохо.

Король-за-Стеной (Доминик Уэст)

Доминик Уэст отказался от роли Манса Налетчика, не желая полгода проводить вдали от своей семьи. Когда его племянник сказал, что «„Игра престолов“ — единственное отличное шоу на ТВ», Доминик, не смотревший сериал и не читавший книг, понял, что сглупил, но было слишком поздно — на роль Короля-за-Стеной уже утвердили Киарана Хайндса.

Станнис Баратеон (Марк Стронг)

Марк Стронг лично не упоминал, какую роль он отклонил, но считается, что актер отказался от роли Станниса Баратеона ради главной роли в сериале «Низкое зимнее солнце», который, к сожалению, закрылся после 1-го сезона. Наверняка лучше было бы отдать роль Марку, ведь Стивен Диллэйн, игравший Станниса в сериале, совершенно не проникся духом «Игры престолов».

Дейенерис Таргариен (Тамзин Мерчант)

Тамзин Мерчант была официально утверждена на роль Дейенерис Таргариен еще в августе 2009 года и даже снялась в пилотном эпизоде, однако впоследствии отказалась от драконьего материнства. Что конкретно повлияло на уход Тамзин из проекта — низкое качество «пилота» или роль одной из жен Генриха VIII в сериале «Тюдоры», — так и осталось неизвестным, однако ее игру в «Тюдорах» позже похвалил сам Джордж Мартин.

Санса Старк (Иззи Мейкл-Смолл)

Британская актриса Иззи Мейкл-Смолл была в одном шаге от получения роли Сансы Старк, но в конечно итоге HBO утвердил Софи Тернер. Юная актриса говорит, что расстроилась не сильно, поскольку в сериале слишком много «обнаженки», а ее родителям это бы не понравилось. Иззи наверняка лукавит, ведь для молодых актеров «Игра престолов» — превосходный трамплин в карьере. К примеру, благодаря роли Сансы Софи Тернер уже сыграла супергероиню в блокбастере «Люди Икс: Апокалипсис».

Кейтилин Старк (Дженнифер Эль)

Дженнифер Эль была утверждена каналом HBO на роль Кейтилин Старк. Она, как и Тамзин Мерчант, играла в пилотном эпизоде, после которого объявила о своем уходе из проекта. Впоследствии она призналась, что, несмотря на любовь к книгам и проекту, не смогла бы уехать от недавно родившейся дочки Талулы на продолжительное время для съемок. Символично, что любящая мать не смогла сыграть любящую мать из-за материнских чувств.

Его Воробейшество (Джаред Харрис)

Британский актер Джаред Харрис в одном из интервью сетовал, что после прослушиваний не смог получить роль в сериале «Мир Дикого Запада», где предпочли Энтони Хопкинса, а также роль Его Воробейшества в «Игре престолов». Возможно, продюсеры просто выбирают актеров постарше. Что ж, тогда у Джареда еще есть время.

Ренли Баратеон / Лорас Тирелл (Сэм Хьюэн)

Звезда сериала «Чужестранка», шотландский актер Сэм Хьюэн, прослушивался для «Игры престолов» 7 раз. Семь! Он пробовался для роли Ренли Баратеона, Лораса Тирелла, некоторых братьев «Ночного дозора» и каждый раз был так близко, но все же недостаточно для получения роли. Порой он думал: «Парни, просто дайте мне меч!» Сэм является фанатом мира Вестероса и с нетерпением ждет выхода каждой новой серии. Опыт — лучший учитель, и наверняка эти пробы не прошли даром — Сэм получил главную мужскую роль в довольно популярном сериале канала Sony.

Пипар (Дэнни Дайер)

Один из самых популярных актеров-кокни Дэнни Дайер трижды не смог переехать в Вестерос. Вероятно, всему виной акцент, хотя среди россыпи британских актеров сериала кокни-акцент Дэнни не был бы лишним, тем более в вымышленном мире. Обо всех трех ролях говорить трудно, но об одной мы знаем наверняка: это Пипар, друг Джона Сноу в Братстве. И кто знает, играй его Дайер, может, Пипар не умер бы во время обороны Черного замка, а остался в живых, как в книге.

Ксаро Ксоан Даксос (Махершала Али)

«Ого, как я могла отвергнуть Махершалу Али?» — говорит Нина Голд, кастинг-директор «Игры престолов». Действительно, обладатель «Оскара-2017» очень хотел в проект и долго готовился к прослушиванию на роль торговца Ксаро Ксоана Даксоса. В интервью Джимми Киммелу актер сообщил, что эти пробы оказались худшими в его жизни: для прослушивания не нашлось подходящего стула, и все пошло не по плану. Али, в следующий раз просто принеси нужный стул с собой.

Уэймар Ройс (Джейми Кэмпбелл Бауэр)

Джейми Кэмпбелл Бауэр, известный по роли Кая в «сумеречной» саге, играл в «пилоте» сериала Уэймара Ройса, разведчика «Ночного дозора». Неизвестно, что заставило его впоследствии отказаться — уже упомянутое низкое качество пилотного эпизода или же он прочитал сценарий до конца и узнал, что Уэймар Ройс — первый персонаж, который был убит в сериале.

Рослин Талли (Пердита Викс)

Британская актриса Пердита Викс благодаря своему опыту в сериале «Тюдоры» без проблем получила роль Рослин Таллин (урожденной Фрей). Параллельно к ней поступило предложение о полугодичных съемках сериала «Еретики» в Румынии. Из-за конфликтов расписаний Викс выбрала «Еретиков», но проект вскоре был заморожен, а актриса вынуждена проситься обратно в «Игру престолов». К сожалению, было слишком поздно — на ее роль утвердили Александру Доулинг.

Мелисандра, Красная жрица (Джиллиан Андерсон)

Поскольку сама Джиллиан Андерсон не раскрывает, от какой роли отказалась, многие считают, что она отвергла роль Серсеи Ланнистер. Гораздо реальнее, учитывая конкуренток, а также опыт мистических и психологических ролей госпожи Андерсон, выглядит роль Мелисандры, Красной жрицы. Старшая дочь актрисы не может поверить, что та отказалась от роли, на что Джиллиан отвечает: «Если я собираюсь потратить кучу времени на работу над чем-то похожим, я буду работать с режиссером, подобным Мартину Скорсезе».

Джонатан Прайс

Джонатан Прайс, блистательно сыгравший религиозного фанатика Его Воробейшество в «Игре престолов», приглашался в проект в самом начале. Ему были не близки «подземелья, драконы и фэнтезийные вещи», поэтому он и отказался. «Игра престолов» победоносно шагала по планете, спустя годы Джонатану предложили сыграть снова, и тут уж он отказываться не стал. Актер говорит: «Я до сих пор рад, что я сказал „нет“ в первый раз. Я ждал Его Воробейшества».

Брайан Кокс

Шотландский актер Брайан Кокс отклонил предложение HBO в самом начале проекта. Смеясь, он вспоминает: «Ну, глупо, я отказался от предложения в первые дни, потому что они не платили достаточно денег. Теперь у них намного больше денег. А я был глупцом». И если к Джонатану Прайсу пришли с повторным предложением, то алчный Брайан Кокс кусает локти, наблюдая за игрой своих старых друзей.

Также вы можете посмотреть, кого могли сыграть Вигго Мортенсен, Тим Рот, Сэм Клафлин и Лили Аллен.