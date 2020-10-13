15 пар звезд и их родственников, которые похожи и не похожи одновременно

Семья — это одна из самых важных вещей в жизни. Но как быть, если твой родственник — суперзвезда? Оставаться в тени или постараться не ударить в грязь лицом? Герои нашей статьи с честью выдержали такое испытание, как слава близких людей, и мы решили рассказать о них вам.

Мы в AdMe.ru сами задались вопросом, что бы мы делали, будь у нас известные братья или сестры, и пока не пришли к единому выводу, а вы?

Анна Кендрик с братом Майклом

Сестры Галь и Дана Гадот

Уилл Смит с мамой Кэрол

Ирина Шейк (в центре) с сестрой Татьяной Петенковой (справа)

Ариана Гранде с братом Фрэнки

Орландо Блум с отцом Колином и сестрой Самантой

Дакота Джонсон, а также Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и Стелла Бандерас (бабушка, мать и сестра Дакоты соответственно)

Ванесса и Стелла Хадженс

Крис Эванс с братом Скоттом (на фото в центре)

Брэд Питт и его младший брат Дуг Питт

Райан Гослинг с сестрой Мэнди

Райан Рейнольдс с братьями Джеймсом, Патриком и Джеффом

Энсел Эльгорт с братом Уорреном

Зак Эфрон с братом Диланом

Дуэйн Джонсон с дочкой Симоне Александрой, когда та была маленькой