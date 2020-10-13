15 пар звезд и их родственников, которые похожи и не похожи одновременно
Семья — это одна из самых важных вещей в жизни. Но как быть, если твой родственник — суперзвезда? Оставаться в тени или постараться не ударить в грязь лицом? Герои нашей статьи с честью выдержали такое испытание, как слава близких людей, и мы решили рассказать о них вам.
Мы в AdMe.ru сами задались вопросом, что бы мы делали, будь у нас известные братья или сестры, и пока не пришли к единому выводу, а вы?
Анна Кендрик с братом Майклом
Сестры Галь и Дана Гадот
Уилл Смит с мамой Кэрол
Ирина Шейк (в центре) с сестрой Татьяной Петенковой (справа)
Ариана Гранде с братом Фрэнки
Орландо Блум с отцом Колином и сестрой Самантой
Дакота Джонсон, а также Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и Стелла Бандерас (бабушка, мать и сестра Дакоты соответственно)
Ванесса и Стелла Хадженс
Крис Эванс с братом Скоттом (на фото в центре)
Брэд Питт и его младший брат Дуг Питт
Райан Гослинг с сестрой Мэнди
Райан Рейнольдс с братьями Джеймсом, Патриком и Джеффом
Энсел Эльгорт с братом Уорреном
Зак Эфрон с братом Диланом
Дуэйн Джонсон с дочкой Симоне Александрой, когда та была маленькой
А вы похожи со своими родственниками? Если да, кидайте нам свои фото.