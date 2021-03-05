15 пар знаменитостей, которые вышли в свет в похожих образах, и мы не можем понять, кто смотрится лучше

Несмотря на то что модельеры трудятся не покладая рук, некоторые селебрити все же умудряются повторить наряд коллег по цеху. И мы волей-неволей задумываемся, кому же эта одежда идет больше. Однако неожиданно то, что вкусовые предпочтения таких разных звезд могут совпасть, например, Хелен Миррен и Нина Добрев, Кайли Дженнер и Каролина Куркова выбрали платья один в один.