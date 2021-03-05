15 пар знаменитостей, которые вышли в свет в похожих образах, и мы не можем понять, кто смотрится лучше
Несмотря на то что модельеры трудятся не покладая рук, некоторые селебрити все же умудряются повторить наряд коллег по цеху. И мы волей-неволей задумываемся, кому же эта одежда идет больше. Однако неожиданно то, что вкусовые предпочтения таких разных звезд могут совпасть, например, Хелен Миррен и Нина Добрев, Кайли Дженнер и Каролина Куркова выбрали платья один в один.
Женская часть редакции AdMe.ru считает, что, несмотря на то что наряды одинаковы или очень похожи, образ каждой знаменитости из этих 15 пар все равно получился особенным.
Хелен Миррен и Нина Добрев
Ким Кардашьян и Винни Харлоу
Кайли Дженнер и Каролина Куркова
Герцогиня Кембриджская и Пэрис Хилтон
Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс
Кэмерон Диас и Филиппа Шарлотта «Пиппа» Мэттьюз
Мишель Уильямс и Ким Кэттролл
Тайра Бэнкс и Ким Кардашьян
Кейт Уинслет и Лив Тайлер
Эмбер Херд и Керри Вашингтон
Ева Грин, Эль Макферсон и Энн Хэтэуэй
Кэти Перри и Дженнифер Лоуренс
Джейми Ли Кертис и Сигурни Уивер
Бритни Спирс и Керри Вашингтон
Герцогиня Кембриджская и Анджелина Джоли
Ну как, выбрали себе фаворита модной битвы?
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