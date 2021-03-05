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15 пар знаменитостей, которые вышли в свет в похожих образах, и мы не можем понять, кто смотрится лучше

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Несмотря на то что модельеры трудятся не покладая рук, некоторые селебрити все же умудряются повторить наряд коллег по цеху. И мы волей-неволей задумываемся, кому же эта одежда идет больше. Однако неожиданно то, что вкусовые предпочтения таких разных звезд могут совпасть, например, Хелен Миррен и Нина Добрев, Кайли Дженнер и Каролина Куркова выбрали платья один в один.

Женская часть редакции AdMe.ru считает, что, несмотря на то что наряды одинаковы или очень похожи, образ каждой знаменитости из этих 15 пар все равно получился особенным.

Хелен Миррен и Нина Добрев

Ким Кардашьян и Винни Харлоу

Кайли Дженнер и Каролина Куркова

Герцогиня Кембриджская и Пэрис Хилтон

Эмма Уотсон и Дженнифер Лоуренс

Кэмерон Диас и Филиппа Шарлотта «Пиппа» Мэттьюз

Мишель Уильямс и Ким Кэттролл

Тайра Бэнкс и Ким Кардашьян

Кейт Уинслет и Лив Тайлер

Эмбер Херд и Керри Вашингтон

Ева Грин, Эль Макферсон и Энн Хэтэуэй

Кэти Перри и Дженнифер Лоуренс

Джейми Ли Кертис и Сигурни Уивер

Бритни Спирс и Керри Вашингтон

Герцогиня Кембриджская и Анджелина Джоли

Ну как, выбрали себе фаворита модной битвы?

Фото на превью David M. Benett / Contributor, Gilbert Flores/Broadimage / WireImage/ /EAST NEWS
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