15 пар наших звезд, кому большая разница в возрасте не стала помехой для счастливого брака
Долой стереотипы, подумали герои нашей подборки и, не боясь пересудов, решились связать свою жизнь с партнером, казалось бы, из совсем другой возрастной категории. И хотя некоторые союзы еще довольно свежи, чтобы делать выводы, подавляющее большинство знаменитых пар очень даже вселяют в нас уверенность, что любви таки все возрасты покорны и уж точно не помеха для счастливой семьи.
Мы в AdMe.ru уверены, что для настоящей любви нет помех ни социальных, ни возрастных. А вы как думаете?
Александр Цекало (59) и Дарина Эрвин (29). Разница в возрасте — 30 лет
Лера Кудрявцева (48) и Игорь Макаров (32). Разница в возрасте — 17 лет
Вера Брежнева (38) и Константин Меладзе (56). Разница в возрасте — 19 лет
Елена Демченко (79) и Сергей Маковецкий (61). Разница в возрасте — 18 лет
Нонна Гришаева (48) и Александр Нестеров (36). Разница в возрасте — 12 лет
Александр Градский (70) и Марина Коташенко (38). Разница в возрасте — 32 года
Владимир Кузьмин (64) и Екатерина Трофимова (38). Разница в возрасте — 27 лет
Дмитрий Дибров (60) и Полина Наградова (31). Разница в возрасте — 29 года
Андрей Кончаловский (82) и Юлия Высоцкая (46). Разница в возрасте — 36 лет
Алла Пугачева (71) и Максим Галкин (43) — разница в возрасте 28 лет
Константин Эрнст (59) и Софья Заика (32). Разница в возрасте — 27 лет
Игорь Николаев (60) и Юлия Проскурякова (37). Разница в возрасте — 23 года
Алексей Маклаков (59) и Анна Романцева (36). Разница в возрасте — 23 года
Ангелина Вовк (77) и Михаил Куницын (52). Разница в возрасте — 25 лет
Евгений Петросян (74) и Татьяна Брухунова (31). Разница в возрасте — 44 года
А как вы относитесь к подобного рода бракам?