15 пар фильмов, которые так похожи друг на друга, будто режиссеры сказали: «Дай списать домашку»

В киноиндустрии существует феномен фильмов-близнецов. Иногда в один и тот же год или с разницей в несколько лет могут выйти фильмы, очень похожие по атмосфере, сюжету, главной идее и образам персонажей. Сложно сказать, происходит это потому, что режиссеры пытаются повторить чей-то успех или обществу нужно больше фильмов на одну и ту же тему, но такое случается очень часто. И вот тому доказательства.

Мы в AdMe.ru пересмотрели много фильмов и откопали очень похожие друг на друга кинокартины, которые вполне можно перепутать.

«Эквилибриум» и «Равные»

Название «Эквилибриум» происходит от латинского слова «равенство», но это не единственное сходство с фильмом «Равные». В этих кинокартинах действие разворачивается в будущем, где живут более совершенные люди, которые не могут или не должны испытывать эмоций. Но в каждом из главных героев вдруг пробуждаются чувства.

«Осень в Нью-Йорке» и «Сладкий ноябрь»

Эти фильмы вышли с небольшой разницей во времени: «Осень в Нью-Йорке» в 2000 году, а «Сладкий ноябрь» в 2001-м. И в том и в другом мужчина встречает любовь всей своей жизни, но счастье оказывается мимолетным: у девушки обнаруживают неизлечимую болезнь.

«Марсианин» и «Познать неизведанное»

И «Марсианин» , и «Познать неизведанное» рассказывают о полете на Марс, в котором что-то пошло не так и главным героям приходится выживать в одиночку. В одной кинокартине герой Мэтта Деймона борется за выживание на красной планете, а в другой герой Марка Стронга только пытается туда попасть.

«Выживший» и «Водопад Ангела»

Главные герои этих фильмов в исполнении Леонардо Ди Каприо и Пирса Броснана пытаются выжить в суровых условиях голода и дикой природы. Именно на актерской игре, эмоциональных переживаниях держится каждая из этих кинокартин.

«Пятьдесят оттенков серого» и «После»

Главную героиню одного фильма зовут Анастейша, другую — Тесса. Обе они занимаются филологией и встречают невероятно привлекательных и заносчивых парней. Однако в «Пятидесяти оттенках» он успешный бизнесмен, а в фильме «После» — бунтарь и хулиган. А все потому, что второй фильм снимали для молодежной аудитории.

«Пик Данте» и «Вулкан»

В основе сюжета этих двух фильмов — извержение вулкана, которое угрожает жизни местных жителей. И в «Пике Данте», и в «Вулкане» схватка с неумолимой стихией показана глазами одной семьи.

«Стеклянный замок» и «Капитан Фантастик»

Оба фильма рассказывают о жизни большой семьи вдали от цивилизации. Если в «Стеклянном замке» главной героиней становится переезжающая в Нью-Йорк девушка, детство которой прошло в глуши, то в «Капитан Фантастик» семья отшельников отправляется в большой мир. В каждом из фильмов очень важна фигура отца. Обе истории также объединяет то, что они посвящены отношениям родителей и детей, поиску границы между мечтами и реальным миром.

«Из 13 в 30» и «Большой»

Подростки — девочка 13 лет («Из 13 в 30») и мальчик 12 лет («Большой») — мечтают поскорее стать взрослыми, и в один миг это желание исполняется. Оба фильма рассказывают о приключениях героев после свалившегося на них внезапного взросления.

«Армагеддон» и «Столкновение с бездной»

«Армагеддон» и «Столкновение с бездной» — фильмы-катастрофы. Они были сняты в одном и том же 1998 году, да и сюжет у них общий: всему населению планеты угрожает космическое тело, на огромной скорости летящее к Земле. Если в «Армагеддоне» это астероид, то в «Столкновении с бездной» — комета. Команда героев-космонавтов должна остановить угрозу.

«Бэтмен: Начало» и «Железный Человек»

Здесь можно найти совпадения в образах главных героев. Брюс Уэйн (Бэтмен) и Тони Старк (Железный Человек) — миллиардеры, которые борются со злом с помощью технологичных устройств и не хотят афишировать свои подвиги. Поэтому Брюс и Тони создают героическое альтер эго, новую личность буквально собственными руками: в обоих фильмах мужчины сами делают суперкостюмы. К тому же и того и другого предают наставники — Анри Дюккард и Обадая Стейн.

«Престиж» и «Иллюзионист»

Оба фильма — драматические триллеры с неожиданными поворотами сюжета, рассказывающие о фокусниках. Действие происходит в XIX веке, в «Престиже» — в Англии, а в «Иллюзионисте» — в Австрии. Их часто путают еще из-за того, что в центре сюжета находится харизматичный фокусник с очаровательной помощницей.

«Фарго» (1996) и «Простой план»

Криминальная история о больших деньгах, арестах и погонях и в «Фарго», и в «Простом плане» разворачивается на бескрайних снежных просторах. Кроме того, очень схожи типажи и даже костюмы главных героев.

«Грань будущего» и «Исходный код»

«Грань будущего» и «Исходный код» — своего рода научно-фантастический вариант «Дня сурка», в котором солдат просыпается, чтобы снова и снова переживать одни и те же моменты. В первом герой Тома Круза участвует в войне с инопланетной расой, а во втором Джейк Джилленхол пытается предотвратить взрыв поезда.

«Голодные игры» и «Королевская битва»

Пожалуй, все слышали про киновселенную «Голодных игр», в которой подросткам приходится биться друг с другом. За 12 лет до выхода первого фильма на экраны была выпущена японская картина «Королевская битва» по одноименному роману Косюна Таками. В ней школьники, выбранные случайным образом, сражаются на заброшенном острове в игре на выживание.

«Веном» и «Апгрейд»

И «Веном», и «Апгрейд» были выпущены в 2018 году. И в одном, и в другом фильме организм главного героя захватывает умный симбионт. Помимо этого, актеры оказываются очень похожими друг на друга.