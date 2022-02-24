15 пар актеров, между которыми возникла такая связь, что они снялись вместе в нескольких проектах

Можно сказать, что некоторым актерам просто суждено работать вместе. Ведь кастинг-директора не раз нанимали их для совместных съемок в фильме или сериале, и взаимопонимание между ними не ускользнуло от глаз поклонников. Когда мы знаем, что 2 любимых артиста снова будут играть в каком-то проекте, мы можем быть уверены в идеальном результате.

У нас в AdMe.ru есть любимые экранные дуэты, и мы хотели бы рассказать вам о них. Мы налюбоваться не можем на эти феноменальные сочетания.

1. Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон

Поклонники знают Сару Джессику Паркер и Синтию Никсон как Кэрри и Миранду из сериала «Секс в большом городе» и его сиквела «И просто так». Однако этот проект не был для них первым совместным: в 1980-х актрисы снялись в телевизионной драме «Мое дитя, мое тело».

2. Адам Сэндлер и Роб Шнайдер

Зрители стали воспринимать этих актеров как неразлучных, так как они играли вместе как минимум в 20 фильмах. Среди их совместных проектов «Все или ничего» (2005) и «Одноклассники» (2010).

3. Эми Адамс и Кристиан Бейл

Эта пара снялась вместе в трех фильмах: «Афера по-американски», «Боец» и «Власть». Интересно, что все 3 картины получили много номинаций на «Оскар». Может быть, этот дуэт — залог успеха!

4. Лили Томлин и Джейн Фонда

Женщины вместе играли в комедии «С девяти до пяти» еще в 1980-е и воссоединились для съемок в сериале Netflix «Грейс и Фрэнки». Они так хорошо взаимодействовали, что этот проект растянулся на 7 сезонов.

5. Брэд Питт и Джордж Клуни

Как дуэт актеры впервые появились в фильме 2001 года «Одиннадцать друзей Оушена», который потом превратился во франшизу. Также они вместе играли в нескольких других лентах, среди которых «Признания опасного человека» (2002) и «После прочтения сжечь» (2008).

6. Роберт Де Ниро и Аль Пачино

7. Ума Турман и Джон Траволта

Эти двое оставили в памяти зрителей незабываемую танцевальную сцену из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» 1994 года. Более 10 лет спустя они воссоединились, чтобы вместе поработать над комедией «Будь круче!».

8. Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс

Актеры снялись вместе в 6 фильмах, их первым общим проектом стала комедия «Мой парень — псих» 2012 года. Брэдли Купер сказал, что такое количество совместных работ просто случайность, а также что он очень уважает Дженнифер Лоуренс за профессионализм и считает ее лучшей актрисой.

9. Джада Пинкетт-Смит и Куин Латифа

В 1990-х эти актрисы сыграли главные роли в триллере «Вызов». После работы над фильмом женщины стали очень близкими подругами. 2 десятилетия спустя им выпал шанс воссоединиться на экране, чтобы сняться в комедии «Улетные девочки».

10. Сельма Блэр и Риз Уизерспун

Комедия «Блондинка в законе» была не первым совместным проектом двух актрис. За 2 года до этого, в 1999 году, они успели поработать над фильмом «Жестокие игры».

11. Лупита Нионго и Уинстон Дьюк

Первой совместной работой восходящих звезд Лупиты Нионго и Уинстона Дьюка стали съемки в блокбастере Marvel «Черная пантера». Но вообще они были однокурсниками в университете. Факт знакомства в реальной жизни не остался незамеченным. Режиссер Джордан Пил затем снял их в своем фильме ужасов «Мы» в роли супружеской пары.

12. Крис Хемсворт и Тесса Томпсон

У этих актеров есть несколько совместных проектов кинематографической вселенной Marvel, в том числе ленты о Торе и Мстителях. Однако помимо этого дуэт снялся в фильме «Люди в черном: Интернэшнл».

13. Эллисон Дженни и Виола Дэвис

За 8 лет актрисы снялись вместе в трех картинах. Первой была лента «Прислуга» в 2011 году, за ней последовал байопик «Джеймс Браун: Путь наверх» в 2014 году. А еще через 5 лет они воссоединились для работы над комедией «Нулевой отряд». Эллисон Дженни описала свою коллегу по фильму как «актрису, которая заряжает своим электричеством».

14. Юджин Леви и Кэтрин О’Хара

Эти актеры сотрудничают уже более 40 лет, и их первым совместным проектом стал сериал «Секонд Сити ТВ» еще в 1970-х годах. После этого они вместе снялись в нескольких фильмах. В 2015 году Юджин Леви и его сын Дэниел спродюсировали ситком «Шиттс Крик», который получил признание критиков, и сыграли в нем. На роль жены своего персонажа Юджин Леви лично выбрал Кэтрин О’Хару.

15. Мэгги Чун и Тони Люн

Съемки в фильме Вонга Карвая «Любовное настроение» стали переломным моментом в карьере как Мэгги Чун, так и Тони Люна, сыгравших главные роли. Однако это не единственная (и даже не первая) их совместная работа. Этот же дуэт можно увидеть в драме «Дикие дни», в фэнтези «Прах времен» и в боевике «Герой».