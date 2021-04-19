15+ пар актеров и актрис, которые сыграли одного персонажа в разном возрасте и доказали, что идеальный кастинг существует

Часто бывает так, что в фильме нужно рассказать историю персонажа, начиная с его юности или детства. В этом случае не поможет никакой грим и требуется задействовать нескольких актеров. Причем помимо внешнего сходства важно правильно передать в кадре характер. Такая непростая работа под силу далеко не каждому, и часто именно такие роли становятся для юных актеров и актрис путевкой в большое кино. Но, конечно, бывает и так, что для этой цели выбирают уже признанных звезд.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить фильмы и сериалы, где разные актеры и актрисы сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте.

1. Мила Кунис и Анджелина Джоли

Обе актрисы сыграли роль модели Джии Каранджи в биографической драме «Джиа». На тот момент Миле было 15 лет, но она изображала 11-летнюю героиню.

2. Роберт Де Ниро и Марлон Брандо

Оба актера получили «Оскар» за роль Вито Корлеоне в фильме «Крестный отец». Это единственный случай в истории кино, когда каждый актер получил отдельную награду за роль одного и того же персонажа. Брандо получил «Оскар» за лучшую мужскую роль, а Де Ниро — за лучшую мужскую роль второго плана.

3. Эль Фэннинг и Кейт Бланшетт

Режиссер фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» использовал пластический грим и графику только для создания образа главного героя, которого сыграл Брэд Питт. А вот его возлюбленную Дэйзи сыграли Эль Фэннинг и Кейт Бланшетт. На тот момент Эль было 10 лет.

4. Томас Сангстер и Джеймс Франко

В 2006 году популярный сегодня актер Томас Сангстер появился в роли юного Тристана в фильме «Тристан и Изольда». Тогда Томасу было 16 лет. Взрослого Тристана сыграл Джеймс Франко.

5. Маим Бялик и Бетт Мидлер

Оказывается, Маим Бялик, прославившаяся после роли Эми в сериале «Теория Большого взрыва», начала сниматься в кино давным-давно. Так, в 1988 году она появилась в фильме «На пляже» вместе с актрисой Бетт Мидлер. Тогда девочка сыграла главную героиню Сиси в детстве. Сходство просто удивительное.

6. Роберт Паттинсон и Хэл Холбрук

Оба актера сыграли роль ветеринара Джейкоба в фильме «Воды слонам!». По словам Хэла Холбрука, когда он увидел Роберта Паттинсона, он был очень удивлен: «В ту минуту, как я посмотрел на него, я сказал ему: „Боже мой, ты выглядишь как я в молодости!“».

7. Дженнифер Лоуренс и Шарлиз Терон

В драме 2008 года «Пылающая равнина» 18-летняя Дженнифер Лоуренс воплотила на экране образ главной героини Марианны в юности, а потом передала творческую эстафету Шарлиз Терон.

8. Джейден Мартелл и Джеймс Макэвой

В 2017 году вышла 1-я часть фильма «Оно», в которой главные роли достались юным актерам. А через 2 года в прокат вышло продолжение истории с повзрослевшими персонажами, и их сыграли уже опытные звезды. Например, образ взрослого Билла Денбро воплотил Джеймс Макэвой. Кстати, многие отметили, что кастинг актеров этом фильме был почти безупречен.

9. София Лиллис и Джессика Честейн

Выбор номинантки на «Оскар» Джессики Честейн на роль взрослой Беверли Марш из «Оно» тоже оказался попаданием в десятку.

10. Рэйчел Макадамс и Джена Роулендс

В мелодраме «Дневник памяти» главную героиню Элли в старости блестяще сыграла знаменитая актриса Джена Роулендс. Образ Элли в юности на экране воплотила Рэйчел Макадамс. Говорят, у актрисы почти не было времени на подготовку к прослушиванию, поскольку сценарий ей дали буквально накануне, но тем не менее она отлично справилась с ролью.

11. Райан Гослинг и Джеймс Гарнер

В этом же фильме постаревшего возлюбленного Элли, Ноя, сыграл актер Джеймс Гарнер. Кстати, на момент съемок в «Дневнике памяти» Райан Гослинг еще не был популярным. По словам режиссера, он хотел, чтобы на экране Ноя изобразил кто-то неизвестный и некрасивый.

12. Кит Коннор и Тэрон Эджертон

В биографической драме «Рокетмен» Тэрон Эджертон блестяще воплотил на экране образ Элтона Джона. Главной задачей было найти похожего на него подростка, который смог бы сыграть легендарного музыканта в детстве. С этой задачей отлично справился юный актер Кит Коннор.

13. Хуан Минухин и Джонатан Прайс

В фильме «Два папы» перед актерами Хуаном Минухином и Джонатаном Прайсом стояла весьма непростая задача: им предстояло сыграть Хорхе Бергольо, который в 2013 году стал папой римским Франциском. Судя по высоким оценкам, которые получила картина, оба актера отлично справились с ролью.

14. Кейт Уинслет и Глория Стюарт

Образ Розы Дьюитт Бьюкейтер из фильма «Титаник» примерили на себя Кейт Уинслет и Глория Стюарт. Этот дуэт не остался незамеченным, и обе актрисы были номинированы на «Оскар» в разных номинациях за свою работу. Правда, ни одна из них не получила заветную статуэтку.

15. Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм

Дэниел Рэдклифф и Джон Хэмм сыграли доктора Владимира Бомгарда в сериале «Записки юного врача». По сюжету, актеры нередко пересекаются в одном кадре, поэтому не уловить явное сходство между ними просто невозможно.

16. Джош Бролин и Томми Ли

В фильме «Люди в черном — 3» Джош Бролин перевоплотился в агента К в молодости. В одном из интервью Джош признался, что ему было непросто справиться с ролью, поскольку он чувствовал большую ответственность и хотел идеально воплотить на экране образ легендарного агента, которого ранее сыграл Томми Ли.

17. Мартин Фримен и Иэн Холм

Эти два актера сыграли Бильбо Бэггинса из саги «Властелин колец» в фильме 2012 года «Хоббит: Нежданное путешествие». Правда, актера Иэна Холма можно увидеть лишь в прологе фильма.

18. Лили Джеймс и Мерил Стрип

В 2008 году на экраны вышел мюзикл «Мамма Mia!», где главную роль Донны исполнила Мерил Стрип. Через 10 лет была снята 2-я часть этой истории, в которой Донну в молодости сыграла британская актриса Лили Джеймс.