15 знаменитостей, чьи настоящие имена известны только семье и преданным поклонникам

Многие артисты, связав свою жизнь со сценой, выбирают звучный псевдоним вместо родного имени. Кто-то делает это по велению продюсера, а кто-то и сам рад расстаться с непримечательной фамилией. К примеру, Иванов Алексеевых в стране может быть много, но Noize MC точно такой один. А вот знаете ли вы, кто такая Анна Ким? Вряд ли, зато об Аните Цой точно слышали.

Мы в AdMe.ru узнали, как звучат настоящие имена и фамилии некоторых отечественных звезд, и сделали эту подборку.

Елена Воробей

Настоящая фамилия артистки — Лебенбаум. Сама Елена делится: «Когда мы вместе с Владимиром Натановичем Винокуром выбирали мне сценический псевдоним, почему-то у нас обоих всплыл в памяти образ воробушка из песни Эдит Пиаф. И Винокур так глянул на меня: „Ну конечно, воробушек! Это настолько в десятку, что даже думать нечего! В общем, Воробей — и все!“».

Настасья Самбурская

Настоящее имя актрисы — Анастасия Алексеевна Терехова. Настасья предпочитает использовать не только другие имя и фамилию, но даже отчество: в псевдониме оно звучит как Аниславовна.

Вера Брежнева

Певица носит фамилию Киперман, доставшуюся ей от первого супруга. Даже несмотря на то, что брак давно распался, фамилию Вера предпочла оставить.

Наташа Королева

Исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» зовут Наталия Порывай. Благородный псевдоним придумал для Наташи ее продюсер и первый муж Игорь Николаев.

Шура

Эпатажного певца зовут Александр Медведев, он носит фамилию матери и, впрочем, особо этого не скрывает. Даже в своем инстаграм-аккаунте артист указал настоящую фамилию.

Noize MC

Рэпер в миру известен как Иван Алексеев. Свой псевдоним Иван придумал давно, еще во времена выступлений на школьных дискотеках, но изначально порядок слов в нем был обратный — MC Noize.

Женя Отрадная

Певица лишь немного изменила свою настоящую фамилию — Отрадных. Точнее, изменения внесла не она сама, а ведущий вокального конкурса, на котором Женя выступала в 1994 году. Он решил, что с родной фамилией будет непонятно, что это девочка, и заменил 2 буквы.

Юлия Снигирь

Актриса и телеведущая — урожденная Сирискина. А фамилию Снигирь носил ее первый супруг, и после развода Юлия оставила ее себе.

Рома Желудь

В жизни он совсем не Желудь и даже не Роман: зовут знаменитого в начале 2010-х видеоблогера Игнат Керимов. После 2012 года его популярность пошла на убыль.

Алика Смехова

Алла Смехова вместо родного имени предпочла использовать более игривый псевдоним. Вероятно, для того, чтобы звучание отличалось от имени матери, которую также зовут Алла.

Анита Цой

Урожденная Анна Ким, позже певица взяла фамилию мужа — Цой. Анита рассказывает, что впервые появилась на публике под этим псевдонимом в 1997 году, а гораздо позже, по ее словам, сменила имя и в паспорте.

Дельфин

Настоящие имя и фамилия музыканта — Андрей Лысиков. В творческой среде он использует псевдоним Дельфин по названию своего проекта, который он начал, когда покинул группу «Мальчишник».

Андрей Губин

Певца зовут Андрей Клементьев, но сценическую фамилию Губин он использует большую часть жизни — с 1990 года. Эту же фамилию носил второй муж его матери, Виктор, и Андрей взял псевдоним в его честь.

Сергей Лемох

При рождении певцу досталась другая фамилия — Огурцов, ее носил отец Сергея. А Лемох — девичья фамилия матери, и она, пожалуй, для сценической деятельности подходит больше из-за звучности и краткости.

Егор Летов

Настоящее имя вокалиста группы «Гражданская оборона» — Игорь. Отец музыканта вспоминает, что изначально псевдоним его сына звучал несколько иначе, но в итоге от него осталось только имя Егор.