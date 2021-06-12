15+ отечественных сериалов, которые попытались повторить успех оригинальных версий, но почему-то не вышло

Творческий кризис может случиться с кем угодно, и один из способов его преодолеть — обратиться к источникам вдохновения. Для многих наших сценаристов такими источниками становились успешные зарубежные телешоу. В принципе, переделка оригинального сериала в соответствии с местными реалиями достаточно распространенная практика. Но во многих случаях это очень большой риск: далеко не все такие адаптации принимаются зрителями.

Редакция AdMe.ru провела немало времени перед телевизором, пытаясь понять, почему российские копии иностранных сериалов так редко «выстреливали», и, кажется, у нас получилось найти ответ. А в конце статьи — бонус: как все-таки сделать хорошее телешоу.

«Как я встретил вашу маму»

Отечественная адаптация сериала «Как я встретил вашу маму» не добилась успеха оригинала. По мнению зрителей, актеры не справились со своими ролями: «Маршал был милым великаном с ранимым сердцем. Наш Паша похож на откровенного тормоза. Лили — маленькая, живчик и оптимист. У нашей Люси получилось только то, что она маленькая. Теда даже описывать не надо, самый обычный парень. Наш Дима пытается его копировать, но получается очень натянуто и искусственно».

«Доктор Хаус» — «Доктор Рихтер» — «Доктор Тырса»

За приключениями обаятельного врача-социопата Грегори Хауса на протяжении 8 сезонов не следил только ленивый. Отечественные продюсеры решили воспользоваться его успехом и выпустили сериал «Доктор Тырса». Выяснилось, что главный герой с легкой небритостью — это еще не залог популярности. И «медицинская карьера» Михаила Пореченкова завершилась после 1-го сезона. Официальная же адаптация под названием «Доктор Рихтер» с Алексеем Серебряковым в главной роли пока держится: старт 4-го сезона намечен на октябрь 2021 года. Хотя те, кто смотрел оригинал, утверждают, что текст и сюжеты совпадают практически полностью, а харизмы нашим персонажам все-таки не хватает.

«Две девицы на мели»

Пока на экраны вышло только 2 сезона отечественной адаптации истории о 2 девушках, которые пытаются с нуля построить бизнес, и зрители встретили их с прохладцей. Сериал критикуют за повтор оригинального текста, шутки, практически не связанные с нашими реалиями, а также неудачный выбор актрис на главные роли.

«В Филадельфии всегда солнечно» — «В Москве всегда солнечно»

Шайка «друзей» под руководством Дэнни Де Вито на протяжении 14 лет радовала зрителей черным юмором и способностью из одной передряги вляпываться в другую. А вот российская версия в восторг никого не привела. То, что казалось смешным в оригинальном сериале, в русской адаптации смотрится неорганично, например шутки про систему медицинского страхования и социальные пособия. «Провальна сама идея адаптировать такой эпатажный, сумасбродный, снятый „на $ 5“ и оттого только более артхаусный сериал с кабельного, где позволяется почти все, на центральное российское телевидение».



«Кости»

Детектив про антропологов, которые помогают расследовать преступления, внезапно оказался настолько интересным, что на экраны вышло целых 12 сезонов. Авторы российской адаптации секрет оригинала не разгадали, и после 1-го сезона телешоу закрыли. Адаптированный сериал не понравился тем, кто видел первоисточник. Тем более что актерская игра, по мнению зрителей, была очень далека от идеала. Кроме того, возникли вопросы к деталям: «Непродуманный сценарий, никакой адаптации к реальности работы наших следственных органов. Новые „Кости“ еще раз доказывают, что у нас в России расследованием занимается кто угодно, но не следователи».

«Женаты... с детьми» — «Счастливы вместе»

Подсматривать за жизнью простого продавца обуви, его жены и 2 детей полюбили зрители во многих странах. Но в России пошли немного дальше и выкупили права на адаптацию, по максимуму использовав оригинальный материал. Однако зрителей настолько разочаровало качество актерской игры и вторичность сериала, что рейтинги у него намного ниже, чем у оригинального телешоу. «Семью Букиных воспринимаешь как карикатуру на Банди. Слишком картонные и гиперболизированные получились персонажи», — сетуют поклонники оригинала. А тот факт, что небогатый продавец обуви Гена может себе позволить двухуровневую квартиру, является неисчерпаемым поводом для шуток.

«Побег»

Драматический сериал, посвященный побегам из тюрьмы, хвалили за сложный сценарий, насыщенность событиями, сюжетные повороты, актерскую игру. На экраны вышло 2 сезона нашей адаптации, на которые поклонники оригинала обрушились с критикой, назвав их неудачной пародией. Особенно досталось актерам: «Как ни пытается герой повторить выражение лица Уэнтуорта Миллера, ему не удается. Татуировка выглядит так, будто ее рисовали карандашом для глаз. Ди Би Куперу вручили крыску, обозвали каким-то Беней Алмазным».

«Третья планета от Солнца» — «Гуманоиды в Королеве»

В 1996 году на экраны вышел ироничный фантастический сериал о пришельцах, которые, прибыв на Землю с секретной миссией, вынуждены выдавать себя за типичную американскую семью. В 2008 году пришельцы высадились в российском Королеве, но адаптированную версию зрители назвали глупой и несмешной, а актеров — сильно не дотягивающими до оригинала. Сериал закрыли после 1-го сезона.

«Менталист»

Независимый консультант Калифорнийского бюро расследований Патрик Джейн в своей работе использовал наблюдательность, знание человеческой натуры, был внимателен к деталям, что положительно сказалось на рейтинге сериала. И, судя по отзывам, полное отсутствие этих качеств продемонстрировали создатели адаптированной версии: «Данила Романов выглядит не как человек, которому кто-то доверит всю подноготную. Местные Чо и Ригсби тоже для массовки, никакой индивидуальности. В оригинале этот дуэт просто отдельная песня! А тут их даже не замечаешь».

«Малкольм в центре внимания» — «Супер Макс»

Жизнь подростка-гения в провинциальном городке не сахар, особенно если вся остальная семья тоже со странностями. И если подойти к процессу творчески, то можно снять отличный сериал, который на протяжении 7 сезонов будет интересен зрителям. А если просто позаимствовать идею, сценарий и шутки, то получится 20 серий адаптации, которую зрители будут критиковать за то, что актеры откровенно недоигрывают.

«Черная лагуна» — «Закрытая школа»

«Черная лагуна» — один из самых дорогих сериалов на испанском телевидении. Мистическая история о подростках, которые сталкиваются с необъяснимыми и пугающими явлениями в элитном интернате, собрала множество наград и премий. Зрители, видевшие оригинал, не преминули отметить картонные декорации в адаптации, непрофессионализм актеров, странный выбор саундтрека, полностью скопированный сюжет и при этом напрочь проваленную атмосферу.

«Родина»

Американский сериал Homeland сам по себе является калькой израильского телешоу «Военнопленные». И это тот редкий случай, когда копия оказалась не хуже оригинала. А вот у российской адаптации дела не заладились, несмотря на то что ее режиссер назвал сюжет «роскошным». Зрители и критики высмеяли копирование картинки и текста, неудачный кастинг, отсутствие атмосферы шпионского детектива: «События в фильме разворачиваются в 1999 году, и неужели художнику-постановщику и декораторам, поселившим героев „Родины“ в дизайнерские павильоны и посадивших их в машины, выпущенные после 2000 года, не стыдно? Биполярное расстройство личности и безумие, от которого искрил каждый кадр в Homeland и которые были одними из главных движков сюжета, в нашей версии символизирует черная тушь вокруг глаз».

«Мост»

Скандинавский детектив — это отдельный жанр, и в этом жанре сериал «Мост» является образцовым. У сериала было несколько попыток адаптации, но все они оказались бледнее оригинала. В нашей версии, например, мост показали не тот, что в реальности соединяет Нарву и Ивангород, и это только одна из многих претензий зрителей.

«До смерти красива»

И в оригинальном сериале, и в отечественной адаптации сюжет один и тот же: юная топ-модель по вине небесной канцелярии оказывается в теле полной юристки, и приходится как-то выкручиваться. Диана и Дарья — героини русской версии — никого из зрителей не впечатлили. Адаптации досталось за операторскую работу, саундтрек, неудачный кастинг и полностью скопированный сюжет.

«Адам портит все» — «Миша портит все»

Начинавшийся как подборка смешных познавательных роликов на YouTube проект про Адама Коновера перешел на телевидение и привел зрителей в восторг. Адам — ботаник, который с энтузиазмом и юмором разрушает привычные стереотипы, с фактами в руках доказывая, что то, что «знают все», вовсе не обязательно является правдой. В отечественной версии Адамом стал Михаил Галустян, которого очень непривычно видеть в амплуа интеллектуала. Если в оригинале ставку сделали на интересные факты, то в нашей версии — на специфический юмор. И, судя по отзывам, это действительно все испортило.

«Король Квинса» — «Молодожены»

«Король Квинса» — это ситуационная комедия о молодоженах, которые вынуждены жить с тестем, случайно сжегшим собственный дом. Сериал насчитывал 9 сезонов. В отечественной адаптации зрителям не очень понравилось, что актеры, по сути, не играют, а пытаются скопировать оригинальных персонажей. Юмор ниже пояса в наших реалиях тоже «не зашел».

«Друзья» — «Руммейт»

Несмотря на то что российский сериал «Руммейт» не является в полном смысле этого слова адаптацией легендарных «Друзей», аналогий между ними хватает. И там и там сюжет строится вокруг нескольких молодых людей, проживающих в одной квартире и постоянно попадающих в забавные ситуации. Но если «Друзья» даже нашим зрителям показались натуральными и реалистичными, то героям «Руммейта» поверить не удалось. В рецензиях их назвали «набором стереотипов».

Бонус № 1: «Твин Пикс» — «Седьмая руна»

В отличие от адаптаций, которые слепо копировали первоисточники, проект «Седьмая руна», хотя его создатели и выбрали для вдохновения культовый «Твин Пикс», является оригинальным творением. Да, аллюзий на сериал Линча хватает, но отличий намного больше. Начать стоит с того, что «Седьмая руна» снята по сценарию Марины и Сергея Дяченко — известных русскоязычных фантастов. Кроме того, создатели сериала не пытались скопировать зарубежных персонажей, а придумали своих. Это развязало им руки в плане кастинга, позволив подобрать актеров не по внешнему сходству. Возможно, именно поэтому рейтинг «Седьмой руны» на IMDb намного выше, чем многих адаптированных телешоу.

Бонус № 2: «Жизнь на Марсе» — «Обратная сторона Луны»

Вольная адаптация британского сериала «Жизнь на Марсе» про полицейского, который внезапно попадает в прошлое, оказалась более чем успешной. Зрители с восторгом наблюдали за приключениями капитана Соловьева в исполнении Павла Деревянко. Создателей проекта хвалили за закрученный сюжет на стыке детектива и мистики, хороший подбор актеров и ностальгическую атмосферу начала 80-х, которую не испортили даже некоторые анахронизмы.