15 звезд кино, которые начали свою карьеру еще совсем детьми. А мы и не знали

Путь каждого актера к успеху особенный: кто-то ждет своего звездного часа годами, а кто-то оказывается в профессии совершенно случайно, попав на кастинг в раннем детстве. Конечно, многие юные актеры потом выбирают для себя другую деятельность, но кто-то остается в мире кино и связывает свою жизнь с творчеством.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить самые ранние роли звезд, которые пришли в профессию совсем детьми.

1. Данила Козловский

Блестящая карьера Данилы Козловского началась с эпизодической роли пухленького хулигана Дениса Селиверстова в сериале «Простые истины». Тогда Козловскому было 14 лет. Видимо, мир кино ему так понравился, что после окончания морского кадетского корпуса Данила поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

2. Надежда Михалкова

Неудивительно, что дочка знаменитого режиссера Никиты Михалкова появилась на экране еще в 8-летнем возрасте. Тогда в картине своего отца Надя сыграла дочку комдива Котова. Через несколько лет Михалков снова снял Надю в фильме «Сибирский цирюльник».

3. Алексей Серебряков

Алексей начал сниматься в кино, будучи подростком. В 14 лет он появился в фильме «Поздняя ягода», и в этом же возрасте его выбрали на роль Димки Савельева — сына одного из главных героев многосерийного фильма «Вечный зов».

4. Мария Миронова

Актерский талант дочери легендарного Андрея Миронова раскрылся очень рано: уже в 8 лет Мария появилась на экранах в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Тогда девочка сыграла Бекки Тэтчер. Сегодня Мария — ведущая актриса театра «Ленком».

5. Роман Мадянов

Роман Мадянов дебютировал в кино в 10 лет, появившись в фильме «Перевод с английского». Его отец работал режиссером на телевидении и частенько брал с собой сына, так что, еще будучи школьником, Мадянов успел сняться в 5 картинах.

6. Дарья Мороз

Дочка известного режиссера Юрия Мороза впервые появилась на экране совсем малышкой: в фильме «Милый, дорогой, любимый, единственный...» ей был годик. Затем у Дарьи было еще несколько небольших ролей, а после того, как актрисе исполнилось 14, ей стали предлагать более крупные роли. Сегодня фильмография актрисы насчитывает более 40 ролей.

7. Артур Смольянинов

Свою дебютную роль Артур получил в 14 лет, сыграв в фильме «Кто, если не мы». Эта лента стала его путевкой в профессию — Артур экстерном окончил школу и уже в 16 лет поступил в ГИТИС.

8. Никита Михалков

Оказывается, именитый актер и режиссер начинал свой творческий путь с эпизодических ролей. Первый раз Михалков появился в кино в возрасте 14 лет, сыграв в эпизоде фильма «Солнце светит всем». Через год последовали съемки в ленте «Тучи над Борском», затем в «Приключениях Кроша», и только потом была знаменитая роль в картине «Я шагаю по Москве».

9. Инна Чурикова

Интересно, что дебют Инны Чуриковой тоже состоялся в фильме «Тучи над Борском» — тогда актрисе было 17 лет. А через 3 года она вновь встретилась на съемочной площадке с Никитой Михалковым в ленте «Я шагаю по Москве».

10. Оксана Акиньшина

Оксане было 13 лет, когда Сергей Бодров — младший выбрал ее для главной роли в своем фильме «Сестры». За успешным стартом последовали не менее яркие работы, и Акиньшина вскоре стала востребованной актрисой. Сейчас в копилке Оксаны более 30 ролей.

11. Елена Проклова

Елена начала сниматься в кино в возрасте 11 лет — тогда она получила роль в картине «Звонят, откройте дверь». Через год юная актриса сыграла Герду в сказке «Снежная королева» и решила, что будет продолжать строить актерскую карьеру. После школы Елена поступила в Школу-студию МХАТ и продолжала сниматься в кино.

12. Алексей Кравченко

В 13 лет Алексей успешно прошел кастинг на главную роль в драме Элема Климова «Иди и смотри». Причем первый актерский опыт был довольно непростым: режиссер запретил матери Алексея навещать его во время съемок, а кроме того, Кравченко сидел на жесткой диете, чтобы его герой выглядел изможденным.

13. Елена Цыплакова

Елена начала сниматься еще в школьном возрасте. Когда она получила роль в фильме «Не болит голова у дятла», ей было 16 лет. С тех пор юной актрисе регулярно стали поступать предложения о съемках.

14. Лариса Удовиченко

Актриса мечтала о мире кино еще с 9-го класса, когда занималась на курсах при Одесской киностудии. Там ее заметил режиссер, который и пригласил девушку сняться в картине «Счастливый Кукушкин». Затем последовала роль в фильме «Юлька».

15. Оксана Фандера

В 12 лет Оксана Фандера появилась в фильме «Приключения Электроника» в роли школьницы, которая называла Чижикова Рыжиковым. Сегодня при взгляде на эту роскошную актрису сложно поверить, что именно ее мы некогда видели в образе той вредной школьницы.