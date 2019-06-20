15 ошибок «Чернобыля», которые отметили реальные ликвидаторы аварии и зрители сериала

23 9

38

11.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сериал «Чернобыль» сразу после выхода стал самым значимым и обсуждаемым проектом года. Однако помимо очевидных достоинств и высокой исторической достоверности и зрители, и реальные очевидцы происшествия смогли найти некоторые ошибки. Разумеется, без них не могло обойтись, так как в первую очередь это художественное произведение, а не документальное.

AdMe.ru проанализировал все 5 эпизодов сериала, реакцию зрителей и рассказы реальных ликвидаторов аварии. Нам удалось выделить наиболее обоснованные претензии к создателям сериала.

Моментальные ожоги

Моментальные ожоги — сильное преувеличение радиоактивного воздействия даже при такой страшной аварии. В худшем случае подобные повреждения проявляются в течение нескольких часов, но в сериале люди получали их буквально за секунды.

Водка во времена сухого закона

При каждом удобном случае герои сериала употребляют водку, а в 4-й серии разгружают грузовики с этим напитком. Но не учтен только факт, что с 1985 до 1988 год на территории СССР действовал сухой закон. Большая часть магазинов перестала продавать алкоголь, сильно выросли цены, а за употребление на рабочем месте грозили штрафы, увольнение и исключение из партии. Нет, водку, безусловно, пили, но не в таких количествах и, так сказать, втихаря.

«Мост смерти»

Согласно сериалу, все, кто стоял на том мосту, впоследствии умерли. Однако, вероятнее всего, это просто художественный вымысел, никаких реальных подтверждений этим событиям нет. Мост действительно существовал, но его оцепили вскоре после аварии. Один из создателей сериала впоследствии разговаривал с парнем, который в возрасте 7 лет был свидетелем аварии и находился на этом мосту. Он совершенно здоров.

Второй ядерный взрыв

По утверждениям Ульяны Хомюк, мог случиться и второй ядерный взрыв, который бы «замарал» большую часть Европы. Однако он мог быть только паровым и вероятность этого была очень мала. Неправдоподобно выглядит и предполагаемая мощность второго взрыва — 2–4 мегатонны. Для такой силы нужно термоядерное горючее, а на ЧАЭС его не было.

Миссия водолазов

Кроме масштабов предполагаемого второго взрыва зрители отметили излишнюю драматичность миссии водолазов, пытавшихся его предотвратить. Например, в сериале вода доходит им до груди, а самом деле они были в ней не более чем по колено. Кстати, все они выжили, а 2 из них живы до сих пор.

Падение вертолета

В сериале вертолет падает в мае 1986 года, немногим позже самой аварии. Да, вертолет действительно задел кран лопастями и упал почти так же, как на архивном видео, но не в мае, а в октябре.

Сравнение аварии на ЧАЭС с Хиросимой

В сериале утверждалось, что каждый час реактор выделял больше радиации, чем бомба в Хиросиме. По словам старшего эксперта по ядерной энергетике Greenpeace Яна Хаверкампа, такое сравнение некорректно. В случае с бомбой уровень заражения определяется расстоянием от точки взрыва, а реактор постоянно выделял радиоактивные вещества в атмосферу. Количество жертв в Хиросиме по истечении 5 лет достигло 200 тыс. из 245 тыс. человек, проживавших там. Количество погибших из-за аварии на ЧАЭС и отдаленных последствий облучения — до 4 000. В ликвидации принимали участие около 600 тыс. сотрудников различных ведомств, а на территории Припяти в момент взрыва проживали более 45 тыс. жителей.

Отстрел животных

Генерал-майор Николай Тараканов в интервью для RT раскритиковал эпизод с отстрелом домашних животных. По его словам, в жилых районах на глазах у хозяев этого никогда не происходило, поскольку он лично командовал солдатами. Отстреливали только бродячих и диких животных, причем уже после эвакуации людей.

Обращение по полному имени или фамилии

Зрители также подметили, что русские используют сокращенные варианты имени, а в сериале пользовались только полными. Иногда казалось странным слышать «Сергей», «Борис», «Легасов» и т. д. в разговоре людей, которые уже не одну рюмку пропустили вместе. Да и обращение «товарищ» уместно было только на собраниях коммунистической партии.

Голые шахтеры

Эпизоды с шахтерами тоже вызвали бурную реакцию со стороны зрителей. Николай Тараканов также утверждает, что голыми они не работали, а носили базовую защиту, несмотря на высокую температуру.

Совковые лопаты для копания земли

В сериале крупным планом показано, как шахтеры роют землю совковыми лопатами. Но любой, кто работал таким инструментом, понимает, что он предназначен не для копания, а для погрузки. Реальные шахтеры воспользовались бы как минимум штыковыми лопатами.

Министр угольной промышленности

В сериале Михаил Щадов показан молодым щеголем в новеньком костюмчике. Шахтеры над ним насмехаются, треплют за щеки и вытирают о него руки. Выглядит так, словно он и лопату никогда не держал, и настоящих шахтеров не видел. В реальности же Михаилу Ивановичу на момент аварии было 59, и он сам работал в шахте с 15 до 28 лет, после чего стал начальником. Он действительно лично приехал управлять операцией, и вряд ли бы кто-то позволил себе проявить такое неуважение.

Легасов о миссии шахтеров

Согласно сериалу, персонаж Легасова утверждал, что без работы шахтеров с 50%-ной вероятностью будет заражен огромный бассейн грунтовых вод, однако, по воспоминаниям самого химика, это было не так. Он, как и большая часть специалистов, были уверены в незначительной вероятности такого развития событий, но кандидат в члены ЦК КПСС Николай Велихов настоял на проведении работ.

Пластиковые окна

В некоторых сериях зрители заметили стеклопакеты на окнах, а в СССР их не было. Однако подобные ошибки меркнут на фоне того, как точно создателям удалось воссоздать атмосферу тех лет. Кстати, в важных разговорных сценах окна деревянные, с облупившейся краской, что хорошо передавало антураж советской действительности.

Памятник ликвидаторам

В 4-й серии можно увидеть памятник ликвидаторам аварии, возведенный в Киеве лишь 26 апреля 2011 года по случаю 25-летия аварии. Но события сериала происходили в 1986-м, и монумента там быть не могло.