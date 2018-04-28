15 новых сериалов, которые можно посмотреть за выходные

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С таким бешеным ритмом жизни, как сейчас, у многих ни на что не хватает времени. Поэтому, когда наступают выходные, мы готовы отрываться за всю неделю: спать до обеда, читать книги и, конечно, смотреть сериалы.

Для тех, кто не любит тратить время на многосерийные мыльные оперы, AdMe.ru собрал новые сериалы, которые можно посмотреть за несколько дней, а некоторые и за пару часов.

Маленькие женщины (Little Women), 2017

Количество серий: 3 Это сериал о жизни четырех сестер Марч, которые застали не самое лучшее время — время Гражданской войны в США. Их отец ушел на фронт, поэтому все трудности легли на плечи матери. Чтобы не умереть с голоду, девушки берутся за самую тяжелую работу и помогают маме прокормить семью. Несмотря на то что они сестры, все девушки обладают разными характерами: Мег — женственная и романтичная, Джо — настоящий сорванец, который любит лазить по деревьям, Бет — робкая, боится людей, но при этом сильно их любит, а Эмми хитра и пользуется тем, что всем нравится. Девушки пройдут много жизненных уроков, встретят любовь и переживут утрату. Одну из главных ролей исполнила дочь Умы Турман — Майя Хоук.

Удивительная миссис Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel), 2017 — настоящее время

Количество серий: 8 Будущие супруги Мириам и Джоэл познакомились в колледже, затем поженились и родили детей. Мириам во всем старалась угодить мужу и даже поддерживала его тогда, когда он воровал номера других исполнителей, выступая в клубе комиком. Но Джоэлу этого было мало, он завел интрижку и ушел к другой женщине. Погоревав, Мириам изрядно напилась, пришла в клуб, в котором выступал любимый, и выдала там такой стендап, что зрители были в восторге. Она решает и дальше пробовать свои силы в комедии, но как совместить любимое дело с работой, детьми и назойливыми родителями? Комедийный сериал, который смотрится на одном дыхании.

Тьма (Dark), 2017

Количество серий: 10 В маленьком немецком городке живут четыре семьи, жизнь которых протекает размеренно и неторопливо. Но идиллия заканчивается после пропажи двух подростков, чье исчезновение заметили не сразу. Полиция не может разгадать причины трагедии, поэтому на их поиски отправляются все, кто знал ребят, в том числе и те, кто раньше не общался между собой. Каждый из них узнает, что даже маленькая и непримечательная деталь может пролить свет на страшное преступление. Что могли узнать подростки, прежде чем бесследно исчезнуть? Сериал понравится всем, кто любит головоломки.

Кири (Kiri), 2018

Количество серий: 4 Это сериал о судьбе маленькой девочки, которая находилась под опекой работника социальной службы Мириам. Девочку готова удочерить другая семья, и перед этим Мириам решает устроить встречу между ребенком и ее биологическими бабушкой и дедушкой. После этого визита девочка исчезает. Социальный работник становится изгоем в глазах общественности, и именно ее обвиняют во всем случившемся. Но никто не понимает, что ответственность за пропажу ребенка должна нести не только Мириам. Женщина пытается найти девочку, но удастся ли ей это? Драматический сериал, который держит в напряжении до последней минуты.

Яблочный двор (Apple Tree Yard), 2017

Количество серий: 4 Ивонн Кармайкл ведет спокойный образ жизни. Она замужем, воспитывает двух детей и занимается наукой. Вскоре она знакомится с красавцем Марком Костли, который ставит под угрозу ее семейную идиллию и карьеру. Что же выберет Ивонн — счастье или привычную жизнь? Драматический сериал, который понравится всем женщинам.

Богомол (La Mante), 2017

Количество серий: 6 Действие разворачивается в наши дни в Париже. Жанна Дебер — хладнокровная женщина, серийная убийца, которая держала в страхе всю страну на протяжении 25 лет. Вскоре полиция вышла на ее след и отправила в тюрьму на пожизненное заключение. Через несколько лет Францию вновь охватывает ужас от преступлений, которые были совершены подражателем этой женщины. Полиция идет на сделку с Жанной Дебер, которая согласилась помочь в расследовании при том условии, что она будет работать в паре с сыном-полицейским. Молодой человек совершенно этого не хотел, но у него не остается выбора. Психологический триллер, который смотрится на одном дыхании.

Испытание невиновностью (Ordeal by Innocence), 2018

Количество серий: 3 Главные герои сериала — Лео Аргал и его жена Рейчел, которые до войны усыновили 5 детей. Их семейная идиллия рушится, когда женщину находят в луже крови в собственной гостиной. По подозрению в убийстве арестовывают ее сына Джека, который утверждает, что невиновен. Новая экранизация знаменитого романа Агаты Кристи, которая понравится всем поклонникам детективов.

Электрические сны Филипа К. Дика (Electric Dreams), 2017 — настоящее время

Количество серий: 10 Сериал основан на нескольких известных произведениях культового фантаста Филипа К. Дика. Каждая серия посвящена одному рассказу писателя: «Унылый незнакомец», «Проездной билет» и др. Трогательный и остроумный сериал, который понравится всем любителям научной фантастики и не только.

Ординатор (The Resident), 2018 — настоящее время

Количество серий: 14 Это сериал о молодом интерне по имени Девон Правеш, который отличается от всех идеалистическими взглядами на жизнь. Он считает, что все должно существовать в правильных рамках, а шаг в сторону может привести к негативным последствиям. Работая под руководством холодного и закрытого ординатора Конрада Хокинса, парень понимает, что все не так просто, как ему казалось, и в его работе много нюансов, на которые невозможно закрыть глаза. Отличная драма, в которой интересно понаблюдать за борьбой врачей-идеалистов и врачей-карьеристов.

Одаренные (The Gifted), 2017 — настоящее время

Количество серий: 13 В современном обществе люди и мутанты существуют вместе. Но правительство США решило ограничить права последних и позволило спецслужбам охотиться на них. Рид Стракер работал прокурором по борьбе с мутантами до того момента, пока он и его жена Кэтлин не обнаружили у детей сверхспособности. Они понимают, что угрожает их чадам, и пускаются в бега, заручившись поддержкой мутантного подполья. Смогут ли они уйти от враждебно настроенных людей? Сериал понравится даже тем, кто не интересуется вселенной Marvel.

Детство Шелдона (Young Sheldon), 2017 — настоящее время

Количество серий: 22 Этот сериал является спин-оффом к ситкому «Теория Большого взрыва» и рассказывает о непростом детстве юного гения Шелдона, чьи увлечения не разделяют родители. Мама очень религиозна, а отец любит проводить вечера перед телевизором с бутылкой пива. Также Шелдону трудно наладить отношения со сверстниками, ведь научные эксперименты его интересуют больше, чем игрушки. Интересно, что актриса, которая играет маму юного Шелдона, в жизни является дочерью актрисы, которая играла маму взрослого Шелдона. Отличный сериал, который поднимает настроение даже в плохую погоду.

Мальчик в синей футболке (Little Boy Blue), 2017

© Little Boy Blue / ITV Broadcasting

Количество серий: 4 Эта история основана на реальных событиях, произошедших в августе 2007 года. 11-летний Рис Джонс был убит, когда шел по дороге домой после футбольного матча. Свидетелей этой трагедии было предостаточно, но все так боялись местного хулигана, что никто из них не осмелился на него указать.Однако ведущий расследование Дейв не теряет надежды засадить преступника за решетку. Удастся ли ему это?.. Криминальная драма, от которой сложно оторваться.

МакМафия (McMafia), 2018 — настоящее время

Количество серий: 8 Главный герой сериала Алекс Гудман, сын русских эмигрантов, старается убежать от своей криминальной мафиозной семьи и хочет провести спокойную жизнь вместе с подругой Ребеккой. Но прошлое дает о себе знать, и Алекс вынужден внедриться в преступный мир, чтобы спасти тех, кого он любит. Атмосферный сериал, в котором некоторые детали «русской жизни» могут вызвать улыбку.

Двойник (Counterpart), 2017 — настоящее время

Количество серий: 10 Пожилой бюрократ Говард Силке работает больше 30 лет в секретной организации, при этом он не понимает, чем его компания занимается. Все меняется в один день, когда Говарда приводят на допрос к начальнику охраны и знакомят с ним же, но из параллельного мира. Его двойник прибыл сюда не для задушевной беседы, а для поиска убийцы из своего мира. Теперь бюрократ Говард будет вовлечен в водоворот интриг, убийств и шпионажа, а также попадет в мир двойника и начнет открывать в себе то, о чем даже не подозревал. Захватывающий сериал, который успел завоевать сердца многих зрителей.

911/ Cлужба спасения (9-1-1), 2018 — настоящее время

Количество серий: 10 Это сериал об обычных людях, которые выбрали непростую профессию. Полицейские, пожарные, парамедики работают бок о бок в жестких условиях большого города. Часто рискуя жизнью, они выполняют свой долг, попадая в шокирующие и ужасные ситуации. Динамичный сериал, который стоит посмотреть каждому.