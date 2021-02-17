15 новых отечественных сериалов, которыми нас порадует 2021 год

Этот год обещает порадовать киноманов отличными отечественными сериальными новинками. Одни с нетерпением ждут выхода детектива «За час до рассвета» с Константином Хабенским в главной роли, другие уже нацелились посмотреть «Клинику счастья» с Дарьей Мороз, ну а третьим интересна экранизация романа Захара Прилепина «Обитель», в которой снялся Сергей Безруков.

Мы в AdMe.ru внимательно ознакомились с предстоящими новинками и даже уже включили их в свой список просмотра.

1. Топи

Дата выхода: 28 января 2021 года Сериал «Топи» снят по сценарию Дмитрия Глуховского. Его сюжет строится вокруг 5 молодых москвичей, которые сбегают от своих неразрешимых проблем в монастырь неподалеку от деревни Топи. Казалось бы, там их ничего не может потревожить, однако события, происходящие в Топях, заставят героев приблизиться к тому, от чего они так долго бежали.

2. За час до рассвета

Дата выхода: 16 февраля 2021 года Действие картины разворачивается в послевоенном 1946 году. Лейтенант Журавлев устраивается на службу в милицию и работает под началом майора Шумейко, человека с непростым характером. Тем временем в городе орудует банда преступников, которую нужно поймать. Журавлев пытается реализовать свой неординарный план, но вскоре становится непонятно, кто рядом с ним друг, а кто — враг. И это для него гораздо страшнее войны, с которой он недавно вернулся.

3. Клиника счастья

Дата выхода: 2021 год Сериал «Клиника счастья» еще не вышел, но его уже активно обсуждают. Проект от онлайн-кинотеатра «МТС ТВ» станет настоящим откровением для взрослых. Сюжет крутится вокруг врача Алены (Дарья Мороз), которая пытается наладить личную жизнь своих пациентов с помощью нестандартной авторской методики. В нее включено в том числе и выявление того, что пациенты скрывают прежде всего от себя самих. Меж тем в личной жизни самой Алены не все так гладко, и ей буквально придется бороться за свое счастье.

4. Обитель

Дата выхода: 2021 год «Обитель» — экранизация одноименного романа Захара Прилепина. Действие происходит в конце 1920-х годов в Соловецком лагере. Главный герой Артем (Евгений Ткачук), отбывающий свой срок, заводит там запретный роман с чекисткой Галиной (Александра Ребенок), которая ответила ему взаимностью. Все это время герои ходили по лезвию ножа, ведь Галина была сожительницей всесильного начальника лагеря Федора (Сергей Безруков).

5. Исправление и наказание

Дата выхода: 2021 год Олигарх Верхоланцев пожертвовал большую сумму на отлив колокола, который в результате упал на него во время торжественного открытия храма. Его семья сразу же после похорон начала делить деньги родственника — оказалось, что все они за границей под надежными паролями. Будучи уверенными в том, что он оставил много чего своей внебрачной дочери, семья олигарха едет к ней в глубинку, где та работает заместительницей начальника колонии. А потом начинается все самое интересное.

6. Спойлер

Дата выхода: март 2021 года «Спойлер» — триллер, снятый по сценарию небезызвестного Сергея Минаева. В проекте заявлены Максим Матвеев, Светлана Ходченкова, Олег Меньшиков, Юлия Снигирь и Алексей Гуськов. Сериал повествует о предвыборной гонке, в которой действующему губернатору, вновь претендующему на этот пост, находят «спойлера» — кандидата, чья задача — перетянуть голоса главного конкурента и в последний момент снять себя с выборов. Впоследствии большая политическая игра принимает весьма неожиданный поворот.

7. Пищеблок

Дата выхода: лето 2021 года Сериал основан на одноименном романе Алексея Иванова. Действие происходит в разгар Олимпиады-80. Пока все внимание страны приковано к событию мирового масштаба, в летнем лагере на берегу Волги творятся странные вещи. Один из пионеров узнает, что самые ответственные ребята смены — вампиры. Он пытается избавить лагерь от этой нечисти, но проблема в том, что далеко не все дети верят ему.

8. Коса

Дата выхода: 2021 год Действие остросюжетного триллера «Коса» крутится вокруг следователя и журналиста. На протяжении всего сериала они будут заниматься поиском жестокого преступника, который убежден, что якобы спасает детей от калечащей их жизни нелюбви. Во время этого расследования героям предстоит пройти через множество испытаний, однако в конце концов они освободятся от собственных страхов, которые так мешали им жить.

9. Сцены из супружеской жизни

Дата выхода: 2021 год В лирической комедии «Сцены из супружеской жизни» герои Петра Скворцова (фильм «Ученик») и Алены Михайловой (сериал «Чики») будут весьма нестандартным образом выходить из кризиса семейных отношений. Трагическое событие, которое с ними произойдет, принесет им большие проблемы и одновременно с тем вдохнет в их отношения новую жизнь.

10. Контейнер

Дата выхода: 2021 год Драматический сериал рассказывает о 27-летней девушке Саше, зарабатывающей на жизнь суррогатным материнством. Однажды вопреки правилам она переезжает на время беременности в дом к своим заказчикам и обнаруживает там настоящую роскошь и богатство, а вместе с тем пренебрежительное отношение к себе. Это соседство открывает множество неприглядных тайн как самих заказчиков, так и Саши.

11. Джетлаг

Дата выхода: весна 2021 года Действие драмеди «Джетлаг» закручивается с ссоры влюбленной пары в аэропорту. В результате этой размолвки Женя улетает в Германию, где знакомится с режиссером и влюбляется в него, выводя из себя его супругу, а Никита отправляется в Таиланд, где его тоже поджидает множество приключений. Однако Никита безумно любит Женю и хочет быть с ней, несмотря ни на что. Но вот только смогут ли они воссоединиться вновь, узнав всю новую правду друг о друге?

12. Выжившие

Дата выхода: 2021 год В «Выживших» зрителям предстоит окунуться в постапокалиптический мир, в котором люди заражены вирусом, поражающим часть мозга, отвечающую за сон. Теперь, если не разбудить человека спустя несколько часов сна, он уже вряд ли сможет проснуться сам. Казалось бы, общая беда должна сплотить человечество, но не все так просто.

13. Вампиры средней полосы

Дата выхода: весна 2021 года Действие в мистическом детективе «Вампиры средней полосы» разворачивается в Смоленске. Казалось бы, это среднестатистический городок, в котором не может произойти ничего сверхъестественного, однако именно там живут вампиры. Глава вампирской семейки дед Слава (Юрий Стоянов) обратил в себе подобных и других героев картины — доктора (Артем Ткаченко) и девушку-полицейского (Екатерина Кузнецова), которые и стали его «коллегами». Режиссер картины Антон Маслов выразил следующее мнение: «Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми, несмотря ни на что. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас».

14. Вертинский

Дата выхода: 2021 год Режиссером биографического сериала о певце и композиторе Александре Вертинском стала Авдотья Смирнова. В проекте заявлены Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Паулина Андреева, Ксения Раппопорт и многие другие. Картина расскажет о непростом, но безумно интересном жизненном пути шансонье, которого знали не только в России, но и за рубежом.

15. Медиатор

Дата выхода: 2021 год Андрей Петров — профессиональный переговорщик. Свой навык он с блеском использует с людьми, с которыми, казалось бы, ну никак невозможно договориться. И для каждого случая он меняет свой образ до неузнаваемости. Андрей видит людей насквозь, однако у этого дара есть побочный эффект: он не верит никому, даже себе. Помимо Андрея Бурковского, в сериале в не менее значительных ролях появятся Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мороз и Дарья Мельникова.