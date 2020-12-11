15 новых европейских сериалов, которые по масштабу и уровню драмы оказались круче голливудских

Если вам хочется отвлечься от суеты, отдохнуть душой, есть 2 средства: увлекательная книга и отличный сериал. И если смотреть вы сейчас склонны больше, чем читать, то у нас для вас хорошие новости. Есть немало добротных многосерийных лент, которые сделают декабрьский вечер уютным.

AdMe.ru вдохновился киноновинками из Европы, которые ничуть не уступают голливудским. А кое-где качество исполнения и лихо закрученный сюжет оказались на более высоком уровне.

Белые линии

Ух, какой атмосферный сериал! Это действительно тот случай, когда забываешь о времени и как зомби смотришь одну серию за другой, просто не в силах оторваться. Мистическая драма погружает в водоворот событий. Брат Зои Уокер, известный диджей Аксель, пропал на Ибице 20 лет назад, и воспоминания об этом не дают ей спокойно жить. Спустя долгое время Зои решается на собственное расследование. Но если бы она знала, как глубока «кроличья нора», то вряд ли отважилась бы начать эти поиски. Рейтинг IMDb — 6,6

Варвары

Битва в Тевтобургском лесу — сражение, произошедшее в сентябре 9 года н. э. между германцами и римлянами, — стала притчей во языцех. Потому что великая и, казалось, непобедимая римская армия потерпела сокрушительное поражение, пал командующий Квинтилий Вар. Эта победа привела к освобождению Германии из-под власти Римской империи. Именно этому событию посвящен сериал. А его главный герой — римский офицер, который предаст империю, воспитавшую его, ради свободы своего народа. Лента эпичная, яркая и очень атмосферная. Рейтинг IMDb — 7,3

Игра родом из Англии

Мини-сериал увлекательно расскажет об изобретении футбола на фоне противостояния студентов Итонского королевского колледжа и клуба фабричных рабочих. И те и другие не хотят уступать, игра становится очень жаркой. Если вам кажется, что это зрелище не для вас, да и футбол никогда особо не интересовал, то всего несколько серий этой ленты позволят вам понять, почему столько лет футбол сводит с ума и собирает столько фанатов по всему миру. Рейтинг IMDb — 7,6

В густом лесу

Польская детективная драма по роману Харлана Кобена. 1994 год, летний лагерь, подростки ссорятся, мирятся и убегают в лес — поболтать. Неожиданно исчезают четверо ребят. Тела двоих из них чуть позже найдут, а одна пара так и останется без вести пропавшей. Одна из исчезнувших — сестра вожатого Павла, который в ту ночь тоже был с ними. Прошло 25 лет, Павел стал прокурором. Однажды находятся улики по тому старому делу, которое не давало ему покоя все эти годы. Есть шанс, что сестра может быть до сих пор жива, а в лесу в ту ночь произошло что-то вовсе невероятное. Рейтинг IMDb — 6,5

Говорящие головы Алана Беннетта

В 90-х был такой классный мини-сериал, созданный британским драматургом Аланом Беннеттом. А сейчас перед нами — не уступающий по качеству ремейк. Это театр абсурда, житейские истории. Причем в каждой серии своя драма, иногда смешная, иногда грустная, но в целом талантливо сыгранная, потому что набран звездный актерский состав. Вам предстоит встреча с женщиной, которую доводят соседи; актрисой, которой не везет с ролями; великовозрастным маменькиным сыночком в исполнении Мартина Фримена. Просто обязательная для просмотра лента, поднимающая настроение и удивляющая качеством исполнения. Рейтинг IMDb — 8

Нечеловеческий ресурс

Французский сериал по роману Пьера Леметра «Темные кадры» повествует о жизни Алена Деламбра, который уже 6 лет не может наладить свою жизнь и найти работу. И вот момент счастья — его резюме замечают в престижной фирме. Ален отправляется на собеседование в полной уверенности, что пойдет буквально на все, чтобы получить место. Но, как известно, никогда не знаешь, чем закончится разговор с рекрутером. Вот и в этот раз мужчина оказывается в центре совершенно безумной истории — заговора. И к такому он точно не был готов. Рейтинг IMDb — 7,1

Мисс Скарлет и Герцог

Лондон, 1880-е. Элиза теряет любимого отца и остается без средств к существованию. Но вместо того чтобы опустить руки и скатиться по наклонной, красавица идет напролом — в мир, где правят мужчины. Она находит делового партнера — инспектора Уильяма из Скотленд-Ярда, и вместе они начинают делать то, в чем девушке нет равных, — раскрывать преступления. Но не ждите второго «Шерлока»: здесь все проще, воздушнее. Шикарные костюмы, атмосфера эпохи, легкий юмор и классный саундтрек. В целом женщина-детектив из викторианской Англии и правда заслуживает вашего внимания. Рейтинг IMDb — 7,4

Наши чудесные годы

Немецкий сериал снят по одноименному роману Питера Прейнджа. После войны, в 1948 году, была проведена денежная реформа, и у многих семей началась совсем другая жизнь. В семье Вольфов все не так гладко: пока супруги Кристель и Конрад пытаются наладить отношения, на каждую из их дочек начинают сыпаться несчастья. Марго ждет возвращения пропавшего без вести мужа, Улла не хочет выходить замуж за друга детства, а Гундель теряет ребенка. Сможет ли семейство выстоять и что еще ждет их впереди? Рейтинг IMDb — 6,7

Пересекая Атлантику

Как и любой сюжет, основанный на реальных событиях, этот так закручен, что ни один сценарист не смог бы придумать подобный. Норвежская принцесса Марта вместе с детьми бежит от ужасов войны. По приглашению правительства они селятся в Белом доме. Эта женщина настолько сильна, умна и решительна, что способна изменить отношение лидера страны к событиям, происходящим в мире. Вишенка на торте: в роли влюбленного Франклина Рузвельта выступит Кайл Маклахлен — звезда сериала «Твин Пикс». Рейтинг IMDb — 6,3

Последнее слово

Карла и Штефан 25 лет прожили вместе. Они ссорились, мирились, растили детей, вместе переживали тяжелые времена и моменты счастья. Но когда Штефана не стало, Карла поняла, что знала своего мужа вовсе не так хорошо, как ей казалось. Она шокирована тем, что нужно будет найти новый способ примириться с реальностью и жить дальше. Например, устроиться в похоронное бюро в качестве человека, составляющего и читающего речи в честь усопшего. А почему бы и нет? Рейтинг IMDb — 7

Революция

Франция, XVIII век, противостояние аристократов и повстанцев. Среди знати процветает загадочная болезнь под названием «голубая кровь», страну охватило безумие, назревает восстание. И все это под мелодичный саундтрек, который создает атмосферу, сходную с той, что царит в фильме «Интервью с вампиром». Стоит добавить, что этот сериал, скажем так, очень вольная интерпретация исторических событий. Он имеет столько же общего с реальностью, сколько лента «Гордость и предубеждение и зомби» — с романом Джейн Остин. Кстати, зомби здесь тоже есть. Рейтинг IMDb — 6,5

Расследование

Петера Мадсена обожали все. Красавец-миллиардер, ученый, изобретатель, предприниматель, его даже прозвали датским Илоном Маском. Он обожал подводные лодки. На одной из них, под названием Nautilus, мужчина позвал покататься, а заодно и провести интервью молоденькую красавицу-журналистку Ким Валль. Больше девушку никто не видел. Лодку нашли потопленной, а Петер спасся. Что произошло между Ким и Мадсеном? Кстати, фильм основан на реальных событиях, что делает драму еще более напряженной, а просмотр — волнительным. Рейтинг IMDb — 7,6

Светила

В британском мини-сериале снялась прекрасная Ева Грин. Это экранизация одноименного романа Элеоноры Каттон, она же автор сценария. Анна переезжает из Лондона в Новую Зеландию, а там — эпоха золотой лихорадки. А значит, зрителя ждут череда таинственных событий, истории о кладе, предательство и, конечно, страстная влюбленность. Все это укладывается в 6 красочных серий, по часу каждая. Рейтинг IMDb — 6,3

Романс

Ну, во-первых, ура! — мы снова увидим на экране великолепную Ольгу Куриленко. А во-вторых, это история из серии «путешествие во времени». Заметив на стене фото прекрасной девушки, Жереми влюбляется в нее и перемещается в 1960 год, именно в тот период, когда был сделан снимок. Там он встречает Алису — красавицу с фотографии, но она замужем. Однако у нее есть секрет, который перевернет жизнь молодого человека с ног на голову, и ему придется выбирать: выжить самому или спасти любимую. Рейтинг IMDb — 6,5

Такая жизнь

В одном пригородном доме живут 4 семьи. У каждой своя история, своя драма. Дэвид, у которого не было проблем в браке, встречает красавицу-искусительницу. Ханна забеременела, но встречается сразу с двумя. Одного любит, другой — гарант стабильности, но теперь придется сделать выбор. К Белл приезжает племянница, не поддающаяся никакому контролю. А Гейл, дама в возрасте, сталкивается с переоценкой ценностей. Судьбы героев такие разные, но все они будут связаны. Как? Узнаете, посмотрев сериал. Рейтинг IMDb — 7,6