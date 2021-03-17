15+ номинантов на премию «Оскар», которые будут бороться за золотую статуэтку в 2021 году

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Чуть больше месяца остается до одной из самых главных и долгожданных премий года. Список номинантов на золотую статуэтку «Оскар» определен. За звание «Лучший фильм» поборются сразу восемь картин.

Мы в AdMe.ru будем держать кулачки за всех актеров, актрис и режиссеров, которым в этом году выпадет шанс получить престижную кинонаграду.

Номинация «Лучший фильм»

«Отец» — драматический фильм режиссера Флориана Зеллера, снятый по пьесе «Le Père» («Отец»). В картине снялись Энтони Хопкинс, Оливия Колман, Марк Гэтисс, Имоджен Путс, Руфус Сьюэлл и Оливия Уильямс. В фильме рассказывается о стареющем мужчине, которому приходится бороться с прогрессирующей потерей памяти.

«Иуда и черный мессия» — биографический драматический фильм о Фреде Хэмптоне, которого играет Дэниел Калуя. Сюжет картины разворачивается в Чикаго конца 1960-х годов. Режиссером и продюсером фильма выступил Шака Кинг.

«Манк» — биографический драматический фильм о сценаристе Германе Дж. Манкевиче и его работе над сценарием к фильму «Гражданин Кейн» (1941). Режиссером картины стал Дэвид Финчер. Главные роли исполнили Гэри Олдман, Аманда Сейфрид и Лили Коллинз.

«Минари» — драматическая картина режиссера и сценариста Ли Айзека Чуна, главную роль в которой исполнил Стивен Ен. Фильм рассказывает о семье иммигрантов из Южной Кореи, которые пытаются устроить свою жизнь в сельской Америке 1980-х годов.

«Земля кочевников» — драматический фильм Хлои Чжао, которая стала его режиссером, сценаристом и монтажером. Роль главной героини, которая уезжает из дома, чтобы путешествовать по Западу США, досталась Френсис Макдорманд. Картина основана на документальном романе Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века».

«Девушка, подающая надежды» — черный комедийный триллер, сценаристом, продюсером и режиссером которого выступила Эмеральд Феннелл. Кэри Маллиган играет женщину, которая стремится отомстить обидчикам своей лучшей подруги.

«Звук металла» — драматический фильм режиссера и соавтора сценария Дариуса Мардера, главную роль в котором исполнил Риз Ахмед. В картине рассказывается история метал-барабанщика, который вынужден по-новому выстраивать всю свою жизнь из-за потери слуха.

«Суд над чикагской семеркой» — судебная драма режиссера и сценариста Аарона Соркина. Картина повествует о группе протестующих молодых людей, которые оказались на скамье подсудимых. В фильме снялись Саша Барон Коэн и Эдди Редмэйн.

Номинация «Лучшая актриса»

Френсис Макдорманд за роль Ферн в фильме «Земля кочевников».

Андра Дей за роль Билли Холидей в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей».

Кэри Маллиган за роль Кассандры «Кэсси» Томас в фильме «Девушка, подающая надежды».

Виола Дэвис за роль Ма Рейни в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».

Ванесса Кирби за роль Марты Вайсс в фильме «Фрагменты женщины».

Номинация «Лучший актер»

Энтони Хопкинс за роль Энтони в фильме «Отец».

Стивен Ен за роль Джейкоба Ли в фильме «Минари».

Гэри Олдман за роль Германа Дж. Манкевича в фильме «Манк».

Риз Ахмед за роль Рубена Стоуна в фильме «Звук металла».

Чедвик Боузман за роль Ливи Грина в фильме «Ма Рейни: Мать блюза».