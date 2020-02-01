15 нестыковок и ошибок в «Гарри Поттере», которые никто не замечал почти 20 лет

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Столь масштабная франшиза, как «Гарри Поттер», не застрахована от сюжетных нестыковок и логических ошибок. Некоторые из них допустила сама автор книг, например ляпы, возникшие из-за Маховика времени, который фанаты окрестили самым неудачным изобретением магической вселенной. Но большую часть сюжетных дыр подарили нам фильмы, особенно в тех местах, где они отходили от канона в угоду зрелищности.

Мы в AdMe.ru искренне удивились, как не замечали этих ошибок и нестыковок раньше. Спешим поделиться находками с вами: вдруг вы тоже их пропустили? А из бонуса вы наконец узнаете, что же забыл Невилл, у которого покраснела напоминалка.

Почему в Хогвартсе такие странные правила безопасности?

Герои «Гарри Поттера» на протяжении всей истории упорно называют Хогвартс самым безопасным местом в магическом мире. Действительно, ученики в школе всего лишь занимаются травмоопасным спортом, участвуют в смертельных состязаниях, сражаются с чудовищами и темными магами.

Зато относительно посещения безопасной деревни правила строги как никогда: никакого Хогсмида без разрешения родителей или опекунов. Почему же тогда никто не требует согласия взрослых, к примеру, на участие в Турнире Трех Волшебников, что было бы очень логичным?

Зачем Гарри уезжает в школу на месяц раньше?

Мало кто заметил эту временную нестыковку в первом фильме. Хагрид забирает Гарри от Дурслей в день рождения мальчика, то есть 31 июля. Герои отправляются в Косой переулок, где Хагрид покупает Гарри сову, поздравляя с 11-летием. Это доказывает, что на дворе все тот же день. Сразу после этого лесничий дает мальчику билет на поезд, Поттер с помощью Уизли находит платформу и уезжает в Хогвартс. Но ведь на дворе все тот же день — 31 июля! В книге этой нестыковки нет: после визита Хагрида и покупок в Косом переулке Гарри еще на месяц возвращался к Дурслям.

Почему после убийства Квирелла Гарри не видит фестралов?

В погоне за зрелищностью создатели первого фильма весьма неудачно показали смерть Квирелла. Получилось, что Гарри сознательно убивает профессора, и тот рассыпается в прах у него на глазах. Даже если опустить моральный аспект того, что 11-летний мальчик совершает преднамеренное убийство, все равно остаются вопросы. Например, почему после этого Гарри не увидел фестралов, которых видят все, кто видел смерть? В книге такой нестыковки, опять же, нет: Гарри не убивает Квирелла, а только борется с ним, а потом теряет сознание и не видит момента его смерти.

Откуда профессора знают, что василиск утащил именно Джинни?

Когда преподаватели видят надпись: «Ее скелет будет лежать в Комнате вечно», они сразу же сообщают, что монстр похитил Джинни Уизли. Но ведь никакой переклички учеников они не проводили, дополнительных подписей на стене тоже нет. Так откуда профессора узнали, кого именно василиск утащил в подземелье?

Зачем Люциус Малфой привел в Хогвартс Добби?

Домовые эльфы на то и домовые — они служат родовому поместью, к которому привязаны, и не могут покидать его без веления хозяина. Очевидно, что в этой сцене Малфой велел Добби пойти с ним в замок, вот только зачем? Похоже, исключительно для того, чтобы Гарри мог его освободить.

Почему участники, завалившие испытание, не выбывали из Турнира Трех Волшебников?

Правила Турнира Трех Волшебников получились уж очень неспортивными. Когда участница из Шармбатона Флер Делакур не смогла выдержать второе испытание, с Турнира ее за это не сняли. Выходит, чемпионам можно было вообще не проходить первые 2 задания и прийти сразу на третий тур. Ведь единственным наказанием за это был бы более поздний вход в лабиринт, а внутри всех конкурсантов все равно ждали бы одни и те же опасности.

Как работает Кубок-портал?

Обычно после однократного использования портала он теряет свои свойства и его выбрасывают как простой мусор. В четвертой книге автор упомянула, что после того, как маги прибывали на Кубок мира по квиддичу, их порталы скидывали в специальную коробку для использованных порталов. Почему же Кубок огня не перестал быть порталом после того, как отнес ребят на кладбище? Почему он возвращает Гарри и Седрика не в лабиринт, а за его пределы? И почему сразу после этого перестает быть порталом? В одном из следующих кадров четко видно, как Корнелиус Фадж хватается за Кубок. Было бы забавно, если бы он закинул министра к Волан-де-Морту.

Почему дом Блэков, помешанных на чистоте крови, находится в магловском квартале Лондона?

Магическое семейство Блэков всегда кичилось своей чистокровностью и презрением к обычным людям. Так почему же их родовое поместье находится в магловском квартале Лондона, да еще и прямо между двумя домами маглов? То ли предок Блэков, поселившийся в этом здании, был не таким блюстителем чистоты крови, то ли желание жить в центре Лондона пересилило эти предрассудки.

Как Дамблдор мог не догадываться, что Волан-де-Морт создал крестражи?

Фильм «Гарри Поттер и Принц-полукровка» не слишком удачно преподносит момент, когда герои узнают о крестражах. В угоду эпичности Дамблдор произносит фразу: «Такого я и представить себе не мог». Но ведь он уже видел крестраж-дневник и определенно догадывался, что это за штука. В книге этой нестыковки нет: самой важной информацией, которую Дамблдор узнает из воспоминаний Слизнорта, был не сам факт создания крестражей, а их количество. Это выглядит гораздо логичнее.

Почему хранителем тайны дома Поттеров стал Петтигрю, а не Дамблдор или сам Джеймс?

По книгам о Гарри Поттере мы знаем, что хранителем тайны своего дома может стать сам хозяин. Например, Артур и Билл Уизли были хранителями Норы и коттеджа «Ракушка» соответственно. Так почему же хранителем дома Поттеров не стал сам Джеймс, Лили или Дамблдор, которые бы точно не выдали тайну Волан-де-Морту? Согласно одной из теорий, так подстроил сам Дамблдор. Он специально посоветовал Поттерам сделать хранителем Петтигрю, зная, что он предаст друзей, те погибнут, но их смерть станет началом конца Волан-де-Морта.

Как на Джеймсе и Сириусе оказалась гриффиндорская форма?

В сцене после распределения Лили садится за стол между Джеймсом и Сириусом. Она одета в стандартную форму Хогвартса, а мальчики уже сидят в мантиях и галстуках с символикой Гриффиндора. Но ведь все они первогодки, то есть распределились только что и еще не должны иметь факультетских знаков отличия.

Почему Лили и Джеймса убивает безносый Волан-де-Морт?

В фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II» демонстрируется, что, собираясь убить родителей Гарри, Волан-де-Морт приходит в Годрикову впадину уже в безносом обличье. Но ведь он стал таким только после возрождения, а на момент этой сцены он должен был быть обычным пожилым человеком.

Почему Гарри почувствовал медальон у Амбридж только в зале суда?

Когда Гарри и Гермиона в обличье министерских работников оказываются в зале суда, Поттер сообщает, что чувствует присутствие медальона — он висит на шее у Амбридж. Но ведь персонажи только что ехали вместе в лифте и находились гораздо ближе друг к другу. Почему же Гарри еще тогда не почувствовал медальон и не сорвал его с Амбридж в лифте, без свидетелей?

Почему у персонажей не совпадает цвет глаз?

Сразу после выхода первой части фанаты неоднократно ругались на цвет глаз Гарри Поттера — у Дэниела Рэдклиффа они голубые, а не зеленые, как положено по канону. И только зрители смирились с этой нестыковкой, как в роли маленькой Лили Поттер режиссеры сняли кареглазую, а не голубоглазую актрису. И каким образом после этого оправдать постоянные упоминания, что у Гарри глаза матери? К слову, при таких раскладах голубоглазый Том Фелтон, неоднократно претендовавший на роль Гарри, мог бы сыграть персонажа с тем же успехом, только волосы бы перекрасить.

Откуда в фильме взялось колесо обозрения «Лондонский глаз»?

В одной из пейзажных сцен восьмого фильма можно заметить колесо обозрения «Лондонский глаз». Оно достаточно знаменитое, большинство британцев знает, что его открыли только в 2000 году. А действие восьмой части, как известно, разворачивается в 1997-м. Въедливые фанаты заметили еще несколько подобных нестыковок. Например, к моменту действия шестой части еще не существовало того моста, который разрушает Волан-де-Морт, и некоторых других сооружений. Также раньше времени в фильме появляются некоторые марки машин, модели техники и т. д.

Бонус № 1: ошибки визуализации

Не обошлось в фильмах и без косяков с графикой. В первой части, когда Оливер Вуд показывает Гарри мячи для квиддича, он смотрит куда угодно, только не на снитч. А в четвертом фильме близняшки Патил, видимо, не определились, на ком из них будет сидеть паук. Когда он нарисован на девочке слева, ее сестра странно водит руками, снимая с себя кого-то, кого на ней не нарисовали.

В некоторых сценах внимательные зрители замечали дублеров. В первом фильме засветились вот такие Хагрид и Рон. А в третьей части, в сцене с боггартом, фигурирует дублер Дэниела Рэдклиффа.

А вот и еще одна ошибка, связанная с Маховиком времени. В одной и той же сцене, которую герои переживают дважды, кувшин разбивается совершенно по-разному.

Бонус № 2: что забыл Невилл?

В отличие от книги, фильм объяснил, что именно забыл Невилл, когда у него покраснела напоминалка. В этом кадре видно, что все ученики сидят за столом в полной школьной форме, только Невилл — в джемпере. Вот и ответ, который искали читатели книги «Гарри Поттер и философский камень»: Невилл забыл надеть мантию.