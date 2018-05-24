15 нереальных нарядов знаменитостей с Met Gala 2018, глядя на которые понимаешь, что мода еще способна удивлять

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Бал Met Gala изначально должен был стать обычным благотворительным вечером для Института костюма Метрополитен-музея: его лишили государственного финансирования, а значит, он должен был финансировать себя самостоятельно. Сейчас же это значимое событие в fashion-индустрии — в мае все звезды вместе со своими любимыми знаменитейшими модельерами собираются в Нью-Йорке, чтобы блеснуть нарядами. Причем каждый год мероприятие приурочивают к новой экспозиции музея, и селебрити в обязательном порядке должны придерживаться дресс-кода в ее стиле. Тема бала 2018 года — «Божественные тела: мода и католическое воображение». В нашей статье мы собрали самые яркие образы этого невероятного события.