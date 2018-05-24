15 нереальных нарядов знаменитостей с Met Gala 2018, глядя на которые понимаешь, что мода еще способна удивлять
Бал Met Gala изначально должен был стать обычным благотворительным вечером для Института костюма Метрополитен-музея: его лишили государственного финансирования, а значит, он должен был финансировать себя самостоятельно. Сейчас же это значимое событие в fashion-индустрии — в мае все звезды вместе со своими любимыми знаменитейшими модельерами собираются в Нью-Йорке, чтобы блеснуть нарядами. Причем каждый год мероприятие приурочивают к новой экспозиции музея, и селебрити в обязательном порядке должны придерживаться дресс-кода в ее стиле. Тема бала 2018 года — «Божественные тела: мода и католическое воображение». В нашей статье мы собрали самые яркие образы этого невероятного события.
AdMe.ru предлагает удивляться фантазии модельеров и смелости знаменитостей вместе.
Рианна в наряде от Maison Margiela by John Galliano
Энн Хэтэуэй в наряде от Valentino
Блейк Лайвли в наряде от Versace
Кэти Перри в наряде от Versace
Сара Джессика Паркер в наряде от Dolce & Gabbana
Эмбер Херд в наряде от Carolina Herrera
Лана Дель Рей и Джаред Лето в нарядах от Gucci
Диана Крюгер в наряде от Prabal Gurung
Аманда Сейфрид в наряде от Prada
Кара Делевинь в наряде от Dior
Эмилия Кларк в наряде от Dolce & Gabbana
Приянка Чопра в наряде от Ralph Lauren
Мадонна в наряде от Jean Paul Gaultier
Ким Кардашьян в наряде от Versace
Дженнифер Лопес в наряде от Balmain
А какой наряд поразил вас больше всего?
Фото на превью eastnews