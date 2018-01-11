15 штампов в кино, которые не работают в реальной жизни

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Ради создания самых зрелищных моментов режиссеры вынуждены приукрашивать реальность в своих картинах, таким образом породив много мифов, которые прочно закрепились в головах у многих зрителей. AdMe.ru предлагает немного позанудствовать и посмотреть, какие моменты из кинематографа никогда бы не могли случиться в реальной жизни.

1. Полное погружение в лаву

Что происходит в фильмах: Полное погружение отрицательного героя в лаву — такой трюк используется режиссерами для большей зрелищности и трагичности. Как было бы в жизни: Лава в 3 раза тяжелее и плотнее воды, поэтому прыгнуть в нее как в бассейн не получится. На открытом воздухе лава быстро охлаждается и затвердевает, что также исключает поглощение тел. Можно попробовать пробить застывшую корку, если прыгнуть с большой высоты в самое жерло вулкана, но даже в этом случае с высокой вероятностью человек просто прилипнет к поверхности и сгорит.

2. Сверхсветовой полет

Что происходит в фильмах: Капитаны звездолетов привыкли бороздить космическое пространство со скоростью света, а зачастую и превышать ее. Как было бы в жизни: Всевозможные варп-двигатели и гипердвигатели — вымышленные технологии. Невозможно изобрести то, что двигается быстрее света. Одним из вариантов скоростного перемещения могла бы стать «кротовая нора», но тогда звезды не вытягивались бы в горизонтальные полосы, их вообще не было бы видно. С высокой вероятностью человек видел бы только постепенно угасающий светящийся шар.

3. Огненный шар можно обогнать

Что происходит в фильмах: Запасное клише для героев фильмов, которые не успели обезвредить бомбу за секунду до взрыва, — спринтерский бег и красивый прыжок, который обычно сопровождается погружением в воду или эффектным приземлением на землю. Как было бы в жизни: Физика не позволит повторить такой трюк в реальной жизни, если только человек не сможет бежать быстрее скорости звука. И последствий, к сожалению, также не удастся избежать — спринтера заденет летящими осколками, которые в момент взрыва превратятся в смертельное оружие.

4. Бои в космосе

Что происходит в фильмах: Космические сражения — самое зрелищное, что только может быть в фильмах про чужие планеты и галактики. У зрителей захватывает дыхание в моменты, когда огромные корабли ловко уворачиваются от лазерных пушек, взрывы озаряют ближайшие планеты, а гигантские звездолеты противников падают в самую глубокую галактическую бездну. Как было бы в жизни: Мы уже знаем, что в космосе не происходит все так быстро, как хотелось бы, и, следовательно, звездолеты летают на гораздо меньших скоростях, чем показывают в фильмах. А по формуле Циолковского существование космических кораблей гигантских размеров и вовсе невозможно. В реальной жизни они не смогли бы оторваться от поверхности из-за тяжести горючего — чем больше корабль, тем больше его нужно. Маленькие же корабли не смогут вместить достаточное количество топлива, чтобы провести полноценный бой. Без фантазии режиссеров и сценаристов взрывы выглядели бы как небольшая светящаяся сфера из-за отсутствия кислорода в космосе, а подбитые космические корабли продолжали бы лететь в том направлении, в котором двигались, из-за недостаточной силы гравитации для их падения. Космические путешествия в целом выглядели бы очень скучно, если бы подобные фильмы снимали по всем законам физики, и занимали бы много времени. Галактическое пространство настолько огромное, что многие герои и злодеи никогда бы не узнали о существовании друг друга, прожив достаточно заурядную жизнь в собственном уголке космоса.

5. Хлороформ действует мгновенно

Что происходит в фильмах: Самый простой и действенный метод обездвижить противника, который еще нужен живым, — приложить к лицу заранее приготовленный платок с хлороформом. Спустя пару секунд обмякшее тело можно грузить в багажник и везти в заброшенный ангар, который находится за чертой города. Как было бы в жизни: В реальности чистый хлороформ нужно вдыхать в течение 5 минут, чтобы человек начал терять сознание, и после этого необходимо обеспечить жертве постоянное действие хлороформа, иначе эффект быстро пройдет. «Отключить» жертву без использования другого вещества, например спирта или диазепама, практически невозможно. И даже такой коктейль действует не так, как показано в фильмах: вместо потери сознания обычно начинается приступ тошноты. Но если все же человек отключится, то преступник должен поддерживать подбородок жертвы, чтобы она не «подавилась» собственным языком, который может заблокировать дыхательные пути.

6. Прыжок в закрытое окно

Что происходит в фильмах: В голливудских фильмах выход через окно всегда предпочтительнее, чем через дверь. И это понятно — на съемочных площадках используют хрупкое стекло из сахара, которое легко бьется и не оставляет порезов. Как было бы в жизни: Даже если хорошо разогнаться и влететь в тонкое стекло, то это не закончится кувырком и эффектным приземлением. Человек поранится осколками и получит серьезные увечья уже от стекла толщиной 6 мм. А теперь представьте, что будет, если попадется стеклопакет из 6 камер. Лучше уж поискать дверь.

7. Моментальный взлом любой системы

Что происходит в фильмах: Хакеры за небольшой промежуток времени способны получить всю необходимую информацию, открыть все двери, отключить любую систему, захватить и подчинить что угодно. Все это сопровождается красочными иконками с указанием прогресса.



Как было бы в жизни: У хакеров, как и у капитанов звездных кораблей, реальная жизнь не такая динамичная, как показывают в фильмах, — на взлом уходят дни и месяцы. Хакерские атаки не проводятся в режиме реального времени, а всегда разрабатываются заранее, без сопровождения цветных строк на экране и подбадривающих иконок. Подавляющее большинство основных систем невозможно взломать через интернет, а только на мейнфрейме, и даже самым гениальным хакерам требуются дни кропотливой работы для достижения результатов. Один из примеров яркой режиссерской фантазии — зеленые коды в фильме «Матрица», которые оказались всего лишь рецептами суши из кулинарной книги.

8. Незаметное перемещение по воздуховоду

Что происходит в фильмах: Самый верный способ сбежать и остаться незамеченным — вентиляционная система. Таким образом главные герои могут весь фильм перемещаться по зданию и оставлять противников в дураках. Как было бы в жизни: В реальности дураком посчитают того, кто попытается так сделать. Во-первых, настоящие вентиляционные системы не рассчитаны на вес и комплекцию взрослого человека и влезть в воздуховод физически невозможно. Во-вторых, даже если удалось туда пролезть, то на шум прибегут все и очень быстро обнаружат, в какой части и куда ползет беглец.

9. Заморозка человека с помощью жидкого азота

Что происходит в фильмах: Классный способ убить плохого парня в кино — облить жидким азотом и посмотреть, как противник превратится в ледяную скульптуру, которую можно разбить на миллионы кусочков. Как было бы в жизни: Опасность жидкого азота заключается в токсичности вещества в замкнутом пространстве, которое может вызвать удушье, а вот его низкой температуры недостаточно для мгновенного замораживания. На открытом воздухе он и вовсе не представляет угрозы — один смельчак проверил это на себе, вылив жидкий азот на лицо.

10. Бесшумный выстрел с глушителем

Что происходит в фильмах: Когда герою фильма необходимо расправиться со всеми своими врагами, но при этом остаться незамеченным, то зрителю обязательно показывают сцены прикручивания глушителя к пистолету. Как было бы в жизни: Уровень шума при выстреле из пистолета составляет около 140–160 дБ, глушитель же понижает его до 120–130 дБ, что приравнивается к уровню шума отбойного молотка. Истинное предназначение глушителя — снижение шума, чтобы защитить слух стрелка, а не замаскировать звук выстрела.

11. Видимые лазерные лучи

Что происходит в фильмах: Героям приходится продемонстрировать все чудеса ловкости, чтобы пробраться через лазеры. Как было бы в жизни: В реальной жизни лазерные лучи невидимы. Луч от лазера можно увидеть только тогда, когда он отражается от других поверхностей. Это относится и к космосу — в космосе практически нет дыма и пыли, поэтому увидеть лазер невозможно.

12. Пираньи-людоеды

Что происходит в фильмах: Пираньи — вторые по популярности рыбы (после акул) в фильмах ужасов. Им скармливают беспомощных жертв, отрицательных героев, но чаще всего они проявляют самостоятельность и сами выбирают себе обед среди людей, которые беспечно купаются в водоемах. Перед другими монстрами у пираньи есть преимущество: она способна обглодать тушку слона за считаные секунды. По крайней мере так показывают в фильмах. Как было бы в жизни: В реальной жизни пиранья достаточно трусливая рыба и не осмелится попробовать человека на вкус. В истории не зафиксировано ни одного достоверного случая гибели человека от этих рыбок, а вот свидетельств, когда человек плавал с пираньями без всякого вреда, достаточно много. Что касается птиц или крупных животных, то пираньи и их не смогут обглодать до костей. На деле пираньи опасны только для рыб, которые меньше их.

13. Гигантские роботы

Что происходит в фильмах: Гигантские роботы часто призваны устранять последствия человеческих экспериментов — кто еще справится с Годзиллой или устранит вторжение космических монстров?



Как было бы в жизни: Согласно закону квадрата-куба при увеличении размера объекта вес набирается быстрее, чем сила, что приводит к неспособности удерживать собственный вес. Но даже если мысленно изобрести суперпрочный металл, то возникнет много других проблем: система охлаждения не будет работать должным образом, а робот с каждым шагом будет все глубже погружаться в землю, пока окончательно не застрянет и не сломает собственные ноги, так и не успев дойти до места боя.

14. Выборочное заражение

Что происходит в фильмах: Главный герой всегда неприкасаем даже для вирусов, а быстрые зомби могут перекусать всех вооруженных бойцов элитных подразделений, но так и не добраться до одного-единственного человека без особых боевых навыков. Как было бы в жизни: Если вирус уже начал распространяться по воздуху, то долго бегать от него не получится. А вот если предположить, что вирус будут разносить зомби путем укуса, то в больших городах они будут чувствовать себя достаточно комфортно и быстро разнесут заразу. Но даже если найти надежное убежище от ходячих мертвецов, то, вероятнее всего, одна из стратегий государства для борьбы с зомби убьет и главного героя. Только в фильмах направляют отряды для выборочного уничтожения зараженных, в реальной жизни произойдет зачистка и уничтожение всего живого на всей зараженной зоне.

15. Герой и злодей всегда знакомы лично и имеют одинаковые навыки

Что происходит в фильмах: В финальной битве уровень подготовки двух героев будет одинаковым, несмотря на то что первый мог посвятить большую часть своей жизни науке, а второй — боевым искусствам. Также чаще всего герой и злодей знакомы лично, поэтому успевают вести долгие диалоги о жизни во время боя. Как было бы в жизни: В кино добро должно победить самое тренированное зло. В реальной жизни бывают и другие случаи, да и вероятность владения одинаковыми навыками крайне мала. Вспомните рукопашный бой в голливудской версии «Шерлока Холмса» — детектив Шерлок Холмс против профессора Мориарти. В фильме они имели одинаковые боевые навыки и борьба выглядела очень зрелищно, хотя по факту никто из них не использовал свои настоящие сильные стороны. В реальности это выглядело бы так, если бы спортсмен и тренер по личностному росту пытались собрать самолет.

А какие искажения реальности обычно вы замечаете в фильмах? Поделитесь в комментариях.