15 непривычных кинообразов, в которых появились наши любимые актеры на заре карьеры

Статус звезды мирового кинематографа никто не обретает по мановению волшебной палочки. На пути к славе и признанию актеры проходят через множество ролей, прежде чем получают ту самую заветную, что навсегда отпечатывается в сердцах зрителей. Если изучить фильмографии наших любимых обитателей киноолимпа, то можно отыскать немало картин, где мы не ожидали бы их увидеть.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить ранние роли звезд первого эшелона, в которых они предстают в непривычном нам образе.

Николь Кидман

Дебютной работой Николь Кидман стал австралийский приключенческий фильм «Рождество в буше». Актрисе было всего 16 лет. Кто знал, что эта милая девушка с вьющимися волосами станет одной из ярчайших звезд Голливуда.

Алан Рикман

Алана Рикмана публика полюбила за его работы в фильмах «Крепкий орешек», «Разум и чувства» и «Гарри Поттер». Но первой ролью актера в полнометражном кино стал Тибальт в экранизации бессмертного произведения Шекспира «Ромео и Джульетта».

Наоми Уоттс

Звезда фильмов «Малхолланд Драйв», «Разрисованная вуаль» и «Кинг-Конг» начинала с небольших второстепенных ролей. В молодежном фильме «Флирт» она предстала перед зрителями в образе скромной ученицы.

Киану Ривз

В картине 1988 года «Опасные связи» по роману Шодерло де Лакло собрано немало актеров, которые на сегодняшний день носят статус культовых. Засветился там и Киану Ривз в роли учителя музыки, влюбленного в свою родовитую ученицу.

Сара Джессика Паркер

Задолго до того, как актриса перевоплотилась в уверенную молодую писательницу Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе», она успела поработать в разных амплуа. Например, в фильме «Девочки хотят повеселиться» Сара Джессика сыграла школьницу, отец которой запрещает ей заниматься ее любимым делом — танцами.

Брендан Фрейзер

Мировую славу актеру принесли съемки во франшизе «Мумия», и с тех пор он запомнился зрителям как отважный капитан, спасающий мир. Однако в картине «Пустоголовые» мы можем наблюдать Фрейзера в не менее ярком образе длинноволосого рокера, нажившего себе неприятности.

Кира Найтли

Мы привыкли, что Кира Найтли блестяще справляется с ролями барышень прошлых эпох, однако такое амплуа у нее было не всегда. Например, в молодежном фильме «Играй как Бекхэм» она сыграла юную девушку-футболистку, подругу главной героини.

Том Харди

Мало кто вспомнит, что в начале творческого пути Том Харди появился в небольшой роли в известном фильме «Мария-Антуанетта» с Кирстен Данст. Он изобразил персонажа по имени Рамон.

Лиза Кудроу

Лиза Кудроу у большинства зрителей ассоциируется с блондинкой Фиби из сериала «Друзья». В фильме 1998 года «Противоположность секса» мы можем увидеть актрису в роли второго плана в непривычно строгом образе.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли за свою актерскую карьеру примерила немало ярких образов, но практически все из них подчеркивали женственность и красоту актрисы. Отдельного внимания заслуживает фильм «Хакеры», где молодая Анджелина предстает в неформальном стиле и с короткой стрижкой.

Джим Керри

Джим Керри — актер, чья мимика всегда была выше всяких похвал. Некогда он сыграл и молодого вампира. То была лента «Однажды укушенный», жанр которой балансирует между ужасами и комедией.

Джош Хартнетт

В известном фильме «Девственницы-самоубийцы» мы можем увидеть молодого Джоша Хартнетта с непривычной прической. Он исполнил роль популярного старшеклассника, влюбленность в которого предрешает судьбу одной из главных героинь.

Антонио Бандерас

Все привыкли считать Антонио Бандераса одним из главных сердцеедов кинематографического мира. Но в фильме «Женщины на грани нервного срыва» мы можем его увидеть в образе обычного парня, далекого от звания рокового мужчины.

Джонатан Рис Майерс

В начале карьеры Джонатан Рис Майерс исполнил роль глэм-рокера 70-х в фильме «Бархатная золотая жила». Его персонаж был списан с Дэвида Боуи, но сам певец не дал согласия на использование своего имени. Сценарий был изменен, но некоторое сходство все равно наблюдается.

Киллиан Мерфи

В культовом фильме «Холодная гора» можно заметить в эпизодической роли Киллиана Мерфи, для которого это была первая работа в Голливуде. Он сыграл персонажа по имени Бардольф.