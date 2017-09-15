14 сцен в детских мультфильмах, смысл которых поняли только взрослые

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Аниматоры — очень веселые люди и любят прятать в своих работах много своеобразных шуток. Поэтому частенько при просмотре детских кинолент родители замечают забавные моменты, на которые ребенок в силу своего возраста не обращает никакого внимания. AdMe.ru собрал самые интересные сцены из мультфильмов, заставляющие краснеть маму и папу.

1. Золушка

В мультфильме про Золушку двое мышат собирают рассыпавшиеся на полу бусины. Дети радуются изобретательности и находчивости Жака, который использует хвост Гаса как ниточку, нанизывая на него бусинки. Но некоторые родители, наоборот, улавливают в этом жесте совершенно скрытый подтекст.

2. Ледниковый период

В первой части мультфильма Мэнни предупреждает Тапира быть более благоразумным, говоря ему: «С таким коротеньким хоботком я бы вел себя поскромнее, парень». Дети посмеялись словесной перепалке, а взрослые, в свою очередь, улыбнулись скрытому подтексту сказанного.

3. Губка Боб

В одном из эпизодов Губка Боб подобно клоуну надувает из шариков фигуру Сквидварда. Из шариков ли, подумалось вдруг взрослым.

4. Тачки

В мультфильме «Тачки» все машинки созданы по подобию людей, с отличительным характером и поведением. Поэтому в некоторых моментах родители очень легко смогли провести аналогию с нашим миром. Так, надпись «Клевый бампер» на задней части автомобиля заставила улыбнуться взрослую часть публики.

5. Ох уж эти детки

В одном из эпизодов дедушка Лу предлагает малышам фильмы о динозаврах, при этом добавляя, что взял и свой любимый, который, однако, он посмотрит только тогда, когда все ребята уйдут спать. Детский невинный вопрос «Почему дедушка не захотел смотреть свой любимый фильм с внуками?» поставил многих родителей в неловкое положение.

6. Шрек-4

В 4-й части истории про Шрека Фиона предстает перед нами во всей красе — воинственной сильной женщиной. И когда Шрек сознается: «Это моя жена», в ответ от Осла слышит ироничное: «Теперь понятно, кто у вас в семье настоящий мужик». Такой намек на иерархию от создателей мультфильма дал возможность некоторым женам подтрунивать над своими мужьями.

7. Похождения императора

В мультфильме «Похождения императора» герой Кронк ставит палатку для ночлега. И пока малыши недоумевали, почему парень не ушел спать в палатку побольше, взрослые улыбнулись чувству юмора диснеевских аниматоров, которые обыграли укрытие, предназначавшееся только для одной части тела.

8. Аладдин

В начале мультфильма главный герой спасался бегством от охранников дворца и нашел укрытие в доме у 3 красивых девушек и женщины, именуемой их менеджером. Строгая женщина говорит Аладдину, что за каждую услугу здесь нужно платить, а он слишком беден для этого, и прогоняет его прочь. Этой коротенькой сцены было достаточно, чтобы вызвать у малышей дополнительные вопросы и поставить родителей в тупик.

9. Новая жизнь Рокко

Неоднозначными шутками славится и мультсериал «Новая жизнь Рокко». В одном из эпизодов главный герой утроился на работу телефонным оператором. А письменная памятка на рабочем месте, которая гласит «Будь горячим, озорным и учтивым», заставляет взрослых задуматься, услуги какого рода предлагает наш герой.

10. Хороший динозавр

В одной из сцен «Хорошего динозавра» герои отведали испорченных ягод, после которых испытали нечто очень похожее на состояние наркотической эйфории. Эта веселая сцена понравилась и старшему, и младшему зрителю, хотя вряд ли кто-то из детей понял ее суть. После семейного похода в кинотеатр многим родителям пришлось объяснять своему чаду, что такое галлюцинации и почему некоторые ягоды могут быть опасными.

11. Пиноккио

В одной из сцен главный герой одноименного мультфильма «Пиноккио» во время игры в бильярд на Острове удовольствий сильно затягивается сигарой. Младшее поколение позабавилось таким метаморфозам, которые происходят с героем. Родители, однако, строят свои версии по поводу того, что именно курил Пиноккио. Место для воображения оставляет и название острова, где происходит сие действие.

12. История игрушек — 3

В третьей части «Истории игрушек» после того, как кто-то украл рот жены мистера Картошки, он делает неопределенные движения, и на табло рядом с ним появляется намекающий на шутку текст. В силу своей осведомленности каждый интерпретирует значение данного жеста по-своему.

13. Тимон и Пумба

Тигрица — героиня мультфильмов «Король Лев» и «Тимон и Пумба». В одном из эпизодов она рассказывает о своей семье и показывает фотографии своих детей. На удивленное: «Ого, сколько малышей», — прозвучавшее от Пумбы, она отвечает: «Да, кое-что мне удается с легкостью». Взрослые быстро уловили скрытый смысл шутки.

14. Лаборатория Декстера

В мультфильме про мальчика-гения Декстера встречается сцена, в которой на брюках мамы главного героя красуется недвусмысленная надпись «Папочкин трофей». Взрослая шутка нашла отклик у аудитории и вызвала понимающую улыбку у мужской половины зрителей.