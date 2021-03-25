15+ неожиданных пересказов известных фильмов, расшифровать которые сможет только гений
Каким бы сложным ни был сюжет фильма, его можно описать одним предложением. Если постараться, получится даже забавно. Например, «Пятый элемент» превратится в историю о таксисте, который избавил оперную певицу от камней в почках. А «Шрек» — в притчу о парне, который учится любить девушку без фильтров в Инстаграме.
На Reddit есть целый раздел, где одни пользователи пересказывают известные фильмы, а другие пробуют отгадать, о какой картине идет речь. Мы в AdMe.ru взяли оттуда самые креативные пересказы, чтобы вы могли поупражняться в смекалке.
1. «Из-за жестокого дяди богатый ребенок ушел из дома, и его взяли под опеку 2 нигилиста»
Ответ: «Король Лев».
2. «Пожилая женщина учит парня пользоваться пальцами»
Ответ: «Доктор Стрэндж».
3. «2-часовая реклама молока с Натали Портман»
Ответ: «Леон».
4. «Женщина обращается к психотерапевту по рабочим вопросам»
Ответ: «Молчание ягнят».
5. «Старшая сестра мешает младшей попасть на телевидение»
Ответ: «Голодные игры».
6. «Фэнтезийный фильм, который наверняка популярен среди сторонников теории плоской Земли»
Ответ: «Пираты Карибского моря: На краю света».
7. «Водитель автобуса пропускает несколько остановок на маршруте»
Ответ: «Скорость».
8. «Из-за черепахи шеф-повару придется расправиться с барсом»
Ответ: «Кунг-фу панда».
9. «Парень разрушил несколько зданий, потому что у него бессонница»
Ответ: «Бойцовский клуб».
10. «После незапланированной вечеринки мужчина больше года не появляется дома»
Ответ: кинотрилогия «Хоббит».
11. «Артист получил негативную рецензию на свое выступление и отомстил критику»
Ответ: «Гладиатор».
12. «Солдат спас снежного человека и теперь вынужден вести преступную жизнь»
Ответ: «Хан Соло. Звездные войны: Истории».
13. «Девушка почти влюбляется в странного парня, который притворяется призраком ее отца»
Ответ: «Призрак оперы».
14. «Весь мир — театр, и все в нем, кроме одного человека, актеры»
Ответ: «Шоу Трумана».
15. «Мужчина профессионально вторгается в жизни других людей, но злится, когда в его жизнь вмешивается женщина»
Ответ: «Начало».
16. «Парень десятилетиями осваивает разные навыки, просто чтобы произвести впечатление на девушку»
Ответ: «День сурка».
17. «Муж преодолевает огромное расстояние, чтобы спасти жену от вечной печали»
Ответ: «Куда приводят мечты».
18. «Все принимают участие в Ice Bucket Challenge»
Ответ: «Титаник».
19. «Положи эту вещь туда, откуда она взялась, или хотя бы мне помоги.
— „50 оттенков серого“?
— „Мумия возвращается“?»
Хорошие попытки, но правильный ответ таков: «Властелин колец».
Уверены, нашим читателям тоже чувства юмора не занимать. Напишите свой пересказ известного фильма, а остальные пусть попробуют его отгадать.