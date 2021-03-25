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15+ неожиданных пересказов известных фильмов, расшифровать которые сможет только гений

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Каким бы сложным ни был сюжет фильма, его можно описать одним предложением. Если постараться, получится даже забавно. Например, «Пятый элемент» превратится в историю о таксисте, который избавил оперную певицу от камней в почках. А «Шрек» — в притчу о парне, который учится любить девушку без фильтров в Инстаграме.

На Reddit есть целый раздел, где одни пользователи пересказывают известные фильмы, а другие пробуют отгадать, о какой картине идет речь. Мы в AdMe.ru взяли оттуда самые креативные пересказы, чтобы вы могли поупражняться в смекалке.

1. «Из-за жестокого дяди богатый ребенок ушел из дома, и его взяли под опеку 2 нигилиста»

Ответ: «Король Лев».

2. «Пожилая женщина учит парня пользоваться пальцами»

Ответ: «Доктор Стрэндж».

3. «2-часовая реклама молока с Натали Портман»

Ответ: «Леон».

4. «Женщина обращается к психотерапевту по рабочим вопросам»

Ответ: «Молчание ягнят».

5. «Старшая сестра мешает младшей попасть на телевидение»

Ответ: «Голодные игры».

6. «Фэнтезийный фильм, который наверняка популярен среди сторонников теории плоской Земли»

Ответ: «Пираты Карибского моря: На краю света».

7. «Водитель автобуса пропускает несколько остановок на маршруте»

Ответ: «Скорость».

8. «Из-за черепахи шеф-повару придется расправиться с барсом»

Ответ: «Кунг-фу панда».

9. «Парень разрушил несколько зданий, потому что у него бессонница»

Ответ: «Бойцовский клуб».

10. «После незапланированной вечеринки мужчина больше года не появляется дома»

Ответ: кинотрилогия «Хоббит».

11. «Артист получил негативную рецензию на свое выступление и отомстил критику»

Ответ: «Гладиатор».

12. «Солдат спас снежного человека и теперь вынужден вести преступную жизнь»

Ответ: «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

13. «Девушка почти влюбляется в странного парня, который притворяется призраком ее отца»

Ответ: «Призрак оперы».

14. «Весь мир — театр, и все в нем, кроме одного человека, актеры»

Ответ: «Шоу Трумана».

15. «Мужчина профессионально вторгается в жизни других людей, но злится, когда в его жизнь вмешивается женщина»

Ответ: «Начало».

16. «Парень десятилетиями осваивает разные навыки, просто чтобы произвести впечатление на девушку»

Ответ: «День сурка».

17. «Муж преодолевает огромное расстояние, чтобы спасти жену от вечной печали»

Ответ: «Куда приводят мечты».

18. «Все принимают участие в Ice Bucket Challenge»

Ответ: «Титаник».

19. «Положи эту вещь туда, откуда она взялась, или хотя бы мне помоги.

— „50 оттенков серого“?

— „Мумия возвращается“?»

Хорошие попытки, но правильный ответ таков: «Властелин колец».

Уверены, нашим читателям тоже чувства юмора не занимать. Напишите свой пересказ известного фильма, а остальные пусть попробуют его отгадать.

Фото на превью Doctor Strange / Marvel Studios, Gridiron27 / Reddit
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