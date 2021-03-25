15+ неожиданных пересказов известных фильмов, расшифровать которые сможет только гений

Каким бы сложным ни был сюжет фильма, его можно описать одним предложением. Если постараться, получится даже забавно. Например, «Пятый элемент» превратится в историю о таксисте, который избавил оперную певицу от камней в почках. А «Шрек» — в притчу о парне, который учится любить девушку без фильтров в Инстаграме.