15 неординарных фильмов от режиссеров, которые не желают подчиняться голливудским стандартам

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Крупные киностудии вкладывают огромные деньги в создание фильмов и не хотят рисковать. Поэтому они предъявляют жесткие требования к участникам съемок, а это устраивает не всех. Есть режиссеры, которые идут своим путем: они исследуют новые темы, непредсказуемые сюжеты и иногда создают настоящие фильмы-шедевры. Возможно, они не так широко известны публике, но зачастую они свежее, неожиданнее и талантливее, чем привычные всем голливудские штампы.

AdMe.ru хочет познакомить вас с крутыми образцами немейнстримного кино. Каждому фильму из этого списка вы можете смело отдать 2 часа своего драгоценного свободного времени.

Женщина на войне, 2018

На первый взгляд 50-летняя Халла — обычная женщина, которая руководит хором в горной местности в Исландии. Но у нее есть тайная жизнь: Халла объявила войну местному алюминиевому заводу, который загрязняет окружающую среду. Она портит линии электропередачи, скрывается от полицейских вертолетов и разбрасывает листовки, обвиняющие правительство в глобальном потеплении. Это было рискованно и прежде, но теперь ее борьба осложняется еще больше: она получает известие о том, что ее запрос на усыновление ребенка наконец одобрен.

IMDb — 7,6

Транзит, 2018

В 1940 году писательница Анна Зегерс бежала в Мексику через Марсель, а спустя годы по ее роману сняли фильм «Транзит», содержащий автобиографические детали.

Франция оккупирована Германией. Георг хочет нелегально перебраться в другую страну и начать жизнь с чистого листа. И получает шанс: в руки к нему попадают документы мексиканского писателя Вайделя, покончившего жизнь самоубийством. Ожидая свой корабль, он знакомится с милой молодой женщиной. Ее имя — Мария Вайдель, и она ищет пропавшего мужа.

IMDb — 7,0

Моя счастливая семья, 2017

Несколько поколений обычной грузинской семьи живут под одной крышей. Размеренное течение их жизни нарушает поступок 52-летней Мананы, которая заявляет, что покидает отчий дом и будет жить одна, без мужа и родственников. Невероятный переполох, вызванный этим событием, сопровождается столь же невероятным грузинским пением.

IMDb — 7,5

Как чокнутые, 2016

Беатрис — женщина с жаждой общения и большой фантазией. Она любит порассказать о своем аристократическом происхождении и огромном состоянии. Невинная привычка приукрасить действительность привела Беатрис в психиатрическую лечебницу открытого типа в итальянской Тоскане, где ей ужасно скучно. Однажды в клинику привозят нелюдимую и скрытную Донателлу. Она-то и станет подругой Беатрис в поиске приключений за пределами больницы, в мире обычных людей.

IMDb — 7,2

Али и Нино, 2016

Роман «Али и Нино» написанный азербайджанским писателем-эмигрантом Курбаном Саидом на немецком языке, в 1937 году всколыхнул западный мир — история запретной любви на фоне нефтяного бума, войны и революции пришлась читателям по душе. Новый фильм о хане Али Ширваншире и грузинской княжне Нино Кипиани, которых называют кавказскими Ромео и Джульеттой, полностью передает дух книги и не разочарует тех, кто верит, что любовь преодолеет все противоречия: разную веру, расстояние и даже смерть.

IMDb — 7,0

Истерзанные сердца, 2016

Лето 1937 года, юный Эммануэль болен костным туберкулезом и вынужден много времени проводить в постели. Врачи отправляют его в санаторий, который представляется Эммануэлю самым унылым местом на земле. Но, немного привыкнув к своему незавидному положению, он понимает, что здесь есть своя насыщенная жизнь, и находит любовь, ведь даже когда человеческое тело постепенно исчезает, ум и сердце отказываются сдаваться.

IMDb — 7,0

Самый счастливый день в жизни Олли Мяки, 2016

Действие этого фильма, основанного на реальных событиях, происходит в Финляндии 60-х: Олли Мяки, боксер в полулегком весе, готовится к бою за звание чемпиона мира под руководством амбициозного тренера Элиса Аска. Что в конце концов окажется для Олли важнее: жажда показать себя или любовь? Картина, повествующая о событиях 50-летней давности, поднимает вполне современные темы: право мужчин на выражение чувств и одержимость успехом.

IMDb — 7,2

Выпускной, 2016

В небольшом румынском городке почти нет возможностей для того, чтобы строить достойную карьеру и жить полноценной жизнью. Местный врач мечтает, чтобы дочь не повторила его судьбу и как можно скорее уехала из города. Но для того, чтобы осуществить мечту о лучшей жизни, нужно решиться на ложь.

IMDb — 7,4

Взорвать Гитлера, 2015

Столяр-антифашист Георг Эльзер мог бы изменить ход мировой истории и спасти миллионы людей, если бы у него было больше времени. 8 ноября 1939 года в пивной «Бюргербройкеллер» Адольф Гитлер, обычно выступавший с длинными речами, покинул сцену раньше, чем ожидалось: ему нужно было успеть на поезд. Эльзеру не хватило всего 13 минут, чтобы сконструированная им самодельная бомба уничтожила фюрера и его приспешников. Фильм основан на реальных событиях.

IMDb — 7,0

Дипан, 2015

Дипан — член повстанческого движения Шри-Ланки под названием «тамильские тигры». Повстанцы терпят поражение, и он, выдав незнакомых ему женщину и девочку за своих жену и дочь, бежит в Париж, чтобы получить политическое убежище. Однако мирное существование длится недолго: Дипан вынужден вновь встать на тропу войны, чтобы защитить свою новую семью. В фильме снялись непрофессиональные актеры: исполнитель главной роли Джесутасан Антонитасан на самом деле бывший «тамильский тигр», ставший писателем в Европе.

IMDb — 7,2

Маргарита, 2015

1920 год. Маргарита Дюмон свято уверена в своем музыкальном таланте и часто собирает гостей в роскошном особняке, чтобы усладить их слух собственным пением. Но вот только поет Маргарита так фальшиво, что выдержать это можно с трудом. Друзья ничего не говорят ей, боясь утратить благосклонность богатой аристократки, да и муж поддерживает в Маргарите стремление совершенствовать свои вокальные умения. Но однажды она решает спеть в опере для широкой публики.

IMDb — 7,0

Эрудиция, 2012

Весна 1945 года, Вторая мировая война близится к концу. Юная Лоре теряет родителей и вместе с остальными детьми — 4 братьями и маленькой сестрой — вынуждена добираться до своей бабушки на север Германии. В этом опасном путешествии они не раз окажутся на пороге смерти, и Лоре стремительно взрослеет. Ей больше не на кого полагаться, кроме себя и того, кого она считает своим врагом.

IMDb — 7,1

В белом плену, 2012

Фильм рассказывает о событиях весны 1940 года, когда в небе над Скандинавией происходит битва английского и немецкого самолетов, в результате которой они выходят из строя. Выжившие члены обоих экипажей вынуждены бок о бок выживать в заброшенном охотничьем домике в заснеженном норвежском лесу. Герои отрезаны от внешнего мира, и постепенно бывшие враги начинают сближаться. Одну из ролей в фильме сыграл Руперт Гринт, любимый всеми Рон Уизли.

IMDb — 7,2

Тираннозавр, 2011

Джозеф — вдовец, он давно опустился и потерял веру в человечество, проводя время за рюмкой в баре и устраивая потасовки с другими посетителями. Однажды Джозеф знакомится с Ханной, продавщицей из магазина секонд-хенд, и у них зарождается странная дружба. Постепенно Джозеф понимает, что у женщины, которая принимает его таким, какой он есть, есть собственная тайна.

IMDb — 7,6

Ева, 2011

2041 год, роботы уже не диковинка и есть в каждой семье. Инженер Алекс Гарельд работает над проектом эмоционального робота-ребенка, а вдохновительницей становится дочь его брата и бывшей возлюбленной Алекса — Ева. Однако со временем Алекс замечает, что в Еве есть нечто странное.

IMDb — 6,7

Бонус: документальный фильм «Без отдыха», 2017

Жизнь аспирантки Гарвардского университета Дженнифер Бреа текла беззаботно и счастливо, до тех пор пока неизвестная болезнь не приковала ее к постели. Врачи не могли понять, что с нею происходит, и тогда Дженнифер решила задокументировать свою историю с помощью камеры. В сети она нашла людей, которые так же, как и она, оказались обездвижены миалгическим энцефаломиелитом (синдромом хронической усталости), и начала общаться с ними. В ее жизнь появился новый смысл. Кристально честная история Дженнифер и ее мужа Омара Васова заставляет зрителей задуматься о ценности и хрупкости нашей жизни.

IMDb — 7,8