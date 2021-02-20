15 неизвестных фактов о съемках любимых фильмов, узнав которые вы скажете: «Так вот оно что!»

Качественный фильм снять непросто, ведь столько всего нужно продумать и проработать. Во время съемочного процесса частенько возникают казусные ситуации или сложные задачи, которые режиссеры должны эффективно решить. И в основном, не зная закулисных секретов той или иной киноленты, зрители и не подозревают, что все могло быть иначе.

Мы в AdMe.ru обожаем кино и любим узнавать что-то новое, поэтому решили отыскать любопытные факты о съемках известных фильмов. И многие из них могут вызвать желание пересмотреть любимые киноленты.

Во «Властелине колец» раздраженный Арагорн (Вигго Мортенсен) пинает шлем на поле боя, а потом истошно кричит. И неспроста

Все дело в том, что в этот момент актер сломал два пальце на ноге.

В фильме «Дневники принцессы» сцена, где Миа падает на трибуне, не была частью сценария. Энн Хэтэуэй случайно поскользнулась и упала

Режиссера Гарри Маршалла так это впечатлило, что он решил включить момент в фильм.

Эванджелин Лилли согласилась сыграть Тауриэль в фильмах про хоббита при условии, что она не станет частью любовного треугольника

Любовный треугольник же был добавлен уже во время съемок.

В фильме «Человек-паук» Уиллем Дефо, сыгравший Нормана Озборна, большую часть времени носит виниры

Продюсеры посчитали, что такой богатый человек, как Норман Озборн, может позволить себе хорошие зубы. Но как только Дефо предстает в образе Зеленого гоблина, в фильме показывают настоящие зубы актера.

В фильмах «Гарри Поттер» костюм Снейпа единственный никогда не менялся

Художник по костюмам Джени Тэмим объяснила это так: «Просто он был идеален. Когда что-то идеально, ты не можешь его менять».

В фильме «Гарри Поттер и принц-полукровка» Тома Реддла в детстве играет Хиро Файнс-Тиффин. Это племянник актера Рэйфа Файнса, который играл Волан-де-Морта

В «Доводе» есть момент, в котором самолет таранит ангар. Сначала сцену хотели сделать с помощью декораций и CGI (изображения, сгенерированные при помощи компьютерной графики), но потом приняли другое решение

Съемочная группа решила проблему иначе. Был куплен старый самолет, который и врезался в ангар по-настоящему. Это было сделать значительно проще.

Когда в начале фильма «Братство кольца» Бильбо роняет кольцо, оно не отскакивает в сторону, а падает на пол и остается на месте

Этим режиссер хотел подчеркнуть тяжесть кольца, обусловленную его магической силой. Чтобы снять этот эпизод, под пол поместили большой мощный магнит.

В фильме «К звездам» в сцене, где герой Брэда Питта разговаривает со своим отцом, это происходит в условиях нулевой гравитации

Но слеза скатывается по его щеке, как будто он находится в условиях земной гравитации. Слеза должна была просто сформироваться в шарик и летать в невесомости.

В фильме «Я — легенда» доктор Роберт Невилл неожиданно видит манекен, которого он называет Фред. Манекен действительно немного двигает головой, но на самом деле это был человек

В этой сцене манекена заменил пантомим, чтобы немного озадачить зрителей.

Во 2-й серии сериала «Ведьмак», если присмотреться, можно заметить, что меч Геральта на самом деле пластиковый

Главного героя картины «Хатико» мастерски состарили не только с помощью грима

Чтобы его уши и хвост были слегка опущены, к ним прикрепили небольшие грузики.

Согласно книге Джорджа Р. Р. Мартина, у всех представителей рода Таргариен, в том числе и у Дейенерис, должны быть фиолетовые глаза

Однако создатели сериала посчитали, что именно линзы, в которых поначалу снималась Эмилия Кларк, мешали стопроцентному выражению эмоций. Поэтому от них решили отказаться.

В фильме «Дьявол носит Prada» Мерил Стрип беседует с Энн Хэтэуэй в Mercedes класса S, который был разрезан пополам

Это было сделано для того, чтобы получить лучший обзор. А автомобиль все равно пришлось бы утилизировать, так как это был предсерийный образец, не предназначенный для продажи.

В «Игре престолов» персонаж Чарльза Дэнса всеми фибрами души ненавидел своего экранного сына Питера Динклэйджа. Однако в жизни все было совсем иначе

Актеру было настолько неловко, что ему приходилось обращаться с Питером в соответствии со сценарием, что в перерывах между дублями он постоянно извинялся перед ним.