15 «научных» вещей в кино, в которые мы слишком уж легко поверили

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Кино, связанное с наукой, всегда вызывает особый интерес: мы не только развлекаемся, но и знаниями обогащаемся — про устройство Вселенной, например. Но верить фильмам стоит не всегда. Хотя сейчас сплошь и рядом привлекают для работы над ними то математиков, то лингвистов, это часто остается лишь пиар-ходом.

Мы в AdMe.ru собрали примеры, когда режиссеры отодвигали в сторону законы природы и здравого смысла в угоду красивым сценарным ходам.