15 «научных» вещей в кино, в которые мы слишком уж легко поверили
Кино, связанное с наукой, всегда вызывает особый интерес: мы не только развлекаемся, но и знаниями обогащаемся — про устройство Вселенной, например. Но верить фильмам стоит не всегда. Хотя сейчас сплошь и рядом привлекают для работы над ними то математиков, то лингвистов, это часто остается лишь пиар-ходом.
Мы в AdMe.ru собрали примеры, когда режиссеры отодвигали в сторону законы природы и здравого смысла в угоду красивым сценарным ходам.
Марсианин
Автор книги «Марсианин» Энди Уир сам признался, что он допустил этот ляп нарочно — ради драматического эффекта.
Статья о гравитации на Марсе.
Интерстеллар
Объяснение Мартина Барстоу, президента Королевского астрономического сообщества Великобритании.
Мнение Мартина Барстоу, президента Королевского астрономического сообщества Великобритании.
Прометей
Мнение авторов блога Kinotom (и не только их).
Люси
Пояснение доктора неврологии Брэдли Войтека.
Армагеддон
Из книги преподавателя физики Адама Вайнера «Не повторяйте дома: Физика Голливуда» («Don’t Try This At Home!: The Physics of Hollywood Movies», Adam Weiner).
Ангелы и демоны
История про антиматерию в «Ангелах и демонах» так всех напугала, что ЦЕРН (CERN — Европейская организация по ядерным исследованиям) была вынуждена завести специальную страницу на своем сайте с разоблачительными пояснениями к фильму.
Послезавтра
Из книги преподавателя физики Адама Вайнера «Не повторяйте дома: Физика Голливуда» («Don’t Try This At Home!: The Physics of Hollywood Movies», Adam Weiner).
Гравитация
«Космические спутники связи НАСА находятся на высоте больше 35 тыс. км над Землей, а МКС — всего около 400 км. Невозможно объяснить, как в считаные минуты российский спутник мог вывести из строя сначала спутники, а потом „Хаббл“ и МКС», — говорит инструктор и диспетчер полетов в Центре управления полетами НАСА Роберт Фрост (Robert Frost).
Без такого костюма, который спасает от перегрева, можно потерять сознание. И еще: подготовка к выходу и работа в открытом космосе занимают несколько часов, и снять скафандр, чтобы просто сходить в туалет, не получится — слишком долго и сложно. Доказательства: пост астронавта NASA Гаррета Райзмана, научно-популярный фильм «Как работает скафандр» (How space suites work).
Прибытие
Мнение лингвиста из Массачусетского технологического университета Понда Премтуна (Pond Premtoon).
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