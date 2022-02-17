15+ наших киноперсонажей, которых будет сложно распознать лишь по одной части их тела

На смену любимым киногероям нашего детства приходят новые лица, которые мелькают практически каждый день на экранах телевизоров. Когда-то мы хотели быть похожими на храбрых мушкетеров и принцесс, но теперь повзрослели и у нас появились совершенно другие идеалы. Сегодня мы легко влюбляемся даже в отпетых негодяев из нового комедийного сериала или фильма, а положительные герои кажутся нам уже не такими искренними.