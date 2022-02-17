15+ наших киноперсонажей, которых будет сложно распознать лишь по одной части их тела
На смену любимым киногероям нашего детства приходят новые лица, которые мелькают практически каждый день на экранах телевизоров. Когда-то мы хотели быть похожими на храбрых мушкетеров и принцесс, но теперь повзрослели и у нас появились совершенно другие идеалы. Сегодня мы легко влюбляемся даже в отпетых негодяев из нового комедийного сериала или фильма, а положительные герои кажутся нам уже не такими искренними.
Мы в AdMe.ru решили проверить, каких киногероев вам будет легче всего узнать лишь по их улыбке: персонажей советского или современного кинематографа. Угадать абсолютно всех будет совсем не просто даже заядлым телезрителям.
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В статье были использованы кадры из следующих фильмов и сериалов:
1. «Трое в лодке, не считая собаки» / «Ленфильм»
2. «Королева бензоколонки» / Киностудия им. А. Довженко
3. «Физрук» / Good Story Media
4. «Полицейский с Рублевки» / 1-2-3 Production
5. «Карнавальная ночь» / «Мосфильм»
6. «Д’Артаньян и три мушкетера» / Гостелерадиофонд
7. «Интерны» / Comedy Club Production
8. «Иван Васильевич меняет профессию» / «Мосфильм»
9. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» / «Мосфильм»
10. «Карнавал» / Киностудия имени М. Горького
11. «Участок» / Pro-Cinema Production
12. «Служебный роман» / «Мосфильм»
13. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» / «Мосфильм»
14. «Жмурки» / СТВ
15. «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» / «Мосфильм»
16. «Не родись красивой» / «Амедиа»
Сколько киноперсонажей вы смогли угадать с первого раза?