15+ наших киногероинь, которые круто преобразились бы, если бы украли образы голливудских звезд

Многие героини фильмов и сериалов являются иконами стиля для зрителей. А их знаменитые прически становятся настолько популярными, что, придя в салон, вы можете просто сказать, что хотите стрижку «Рэйчел», и мастер точно вас поймет. Персонажи отечественных кинолент не являются исключением, и порой актрисы появляются на экране в очень смелых образах, а их пышные укладки хотя бы раз в жизни мечтала сделать практически каждая наша девушка.

Мы в AdMe.ru открыли наш знаменитый фотошоп, включили фантазию и представили, как выглядели бы наши любимые киногероини, если бы появились на большом экране с прической как у голливудской звезды.

1. Елена Валюшкина — Мария Ивановна, «Формула любви», и Анджелина Джоли — Лара Крофт, «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

2. Ирина Муравьева — Людмила Свиридова, «Москва слезам не верит», и Ким Кэттролл — Саманта Джонс, «Секс в большом городе»

3. Екатерина Волкова — Вера Воронина, «Воронины», и Элисон Судол — Куинни Голдштейн, «Фантастические твари и где они обитают»

4. Александра Яковлева — Диана Литтл, «Человек с бульвара Капуцинов», и Хелен Маккрори — Нарцисса Малфой, «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

5. Наталья Селезнева — Лида, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», и Пенелопа Крус — Лена, «Разомкнутые объятия»

6. Наталья Варлей — Нина, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», и Милла Йовович — Лилу, «Пятый элемент»

7. Барбара Брыльска — Надежда Шевелева, «Ирония судьбы, или С легким паром!», и Кортни Кокс — Моника Геллер, «Друзья»

8. Светлана Светличная — Анна Сергеевна, «Бриллиантовая рука», и Аманда Сейфрид — Сильвия Уайс, «Время»

9. Елена Сафонова — Ольга Николаевна, «Зимняя вишня», и Кейт Уинслет — Роза Дьюитт Бьюкейтер, «Титаник»

10. Вера Глаголева — Лена Журавлева, «Выйти замуж за капитана», и Шарлиз Терон — Эон Флакс, «Эон Флакс»

11. Алла Клюка — Евлампия Романова, «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», и Лили Джеймс — Элла, «Золушка»

12. Алиса Фрейндлих — Людмила Калугина, «Служебный роман», и Хэлли Берри — Ороро Монро, «Люди Икс: Последняя битва»

13. Марина Неелова — Принцесса, «Старая, старая сказка», и Сальма Хайек — Фрида Кало, «Фрида»

14. Наталья Андрейченко — Мэри Поппинс, «Мэри Поппинс, до свидания», и Скарлетт Йоханссон — Наташа Романофф, «Первый мститель: Другая война»

15. Ольга Машная — Софья Зотова, «Гардемарины, вперед!», и Хелена Бонэм Картер — Ирацибета фон Кримс, «Алиса в Стране чудес»

16. Елена Яковлева — Таня Зайцева, «Интердевочка», и Джулия Робертс — Вивиан Уорд, «Красотка»

17. Людмила Гурченко — Раиса Захаровна, «Любовь и голуби», и Мерил Стрип — Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»