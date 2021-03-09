15+ наших актеров, которые перевоплотились в героев голливудских фильмов (Спойлер: Ургант в роли Локи заслуживает «Оскара»)

Когда мы пересматриваем зарубежные фильмы или сериалы, то часто представляем, как могли бы справиться с той или иной ролью наши актеры и актрисы. И порой нам кажется, что отечественные звезды могли бы легко затмить голливудских знаменитостей в популярных блокбастерах.

Мы в AdMe.ru c помощью популярного приложения постарались представить, как бы выглядели сцены из самых известных фильмов и сериалов современности, если бы вместо голливудских звезд на большом экране появились наши знаменитости.

1. Дмитрий Нагиев — Корбен Даллас, Екатерина Шпица — Лилу, «Пятый элемент»

2. Юлия Высоцкая — Миранда Пристли, «Дьявол носит Prada»

3. Азамат Мусагалиев — Джон Сноу, «Игра престолов»

4. Настасья Самбурская — Ванда Максимофф, «Первый мститель: Противостояние»

5. Сергей Бурунов — Гарри Лайм, Максим Галкин — Марвин Мерчантс, «Один дома»

6. Лера Кудрявцева — Харли Квинн, «Отряд самоубийц»

7. Александр Гудков — Джинн, «Аладдин»

8. Данила Козловский — Стив Роджерс, «Первый мститель: Противостояние»

9. Светлана Ходченкова — Диана Принс, «Чудо-женщина»

10. Павел Деревянко — Остин Пауэрс и Доктор Зло, «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба»

11. Александр Петров — Шерлок Холмс, Павел Прилучный — Джон Ватсон, «Шерлок»

12. Павел Воля — Драко Малфой, «Гарри Поттер и узник Азкабана»

13. Виктор Хориняк — Тор, «Тор»

14. Сергей Гармаш — Хан Соло, «Звездные войны: Пробуждение силы»

15. Константин Хабенский — Северус Снегг, «Гарри Поттер и узник Азкабана»

16. Михаил Пореченков — Танос, «Мстители: Война бесконечности»

17. Федор Бондарчук — Фокс Малдер, «Секретные материалы»

18. Максим Аверин — Чак Ноланд, «Изгой»

19. Иван Ургант — Локи, «Тор»