15 наших актеров и актрис, которые не побоялись сыграть персонажей другого пола и сорвали бурные аплодисменты

Актерская профессия полна сюрпризов, и исполнить роль противоположного пола — один из них. Вот уж где можно показать свой талант во всей красе. Правда, далеко не каждому артисту под силу справиться с этой задачей и сделать образ убедительным, а не карикатурным.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить отечественных звезд, которые по сценарию должны были сыграть героев другого пола и сделали это выше всяких похвал.



1. Андрей Миронов

Андрей Миронов — красавец-мужчина, любимец публики и очень талантливый актер — в фильме «Трое в лодке, не считая собаки» исполнил сразу 6 ролей. Одним из наиболее ярких и запоминающихся образов стала миссис Байкли — очаровательная старушка, страдающая от склероза. Несмотря на то что эта пожилая дама появилась на экране буквально на несколько минут, она запомнилась и полюбилась зрителям.

2. Александр Калягин

В 1975 году на экраны вышла комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!» Надо сказать, что для советского кинематографа фильм стал настоящим прорывом. По словам критиков, актер Александр Калягин «обаял, удивил, покорил и рассмешил огромную страну, прикинувшись донной Розой д’Альвадорец». На роль самозваной миллионерши пробовались такие мэтры, как Евгений Леонов, Олег Табаков и Владимир Этуш, но режиссер предпочел им малоизвестного на тот момент Александра Калягина и попал в десятку.

3. Янина Жеймо

Мы помним Янину Жеймо как хрупкую и обаятельную Золушку. Однако ее дебютом стала роль мальчишки в немой короткометражной комедии «Мишка против Юденича». На тот момент Янине было всего 16 лет. По воспоминаниям дочери актрисы, после просмотра отснятого материала Жеймо буквально впала в отчаяние: она ехала домой на трамвае и горько плакала. А когда кондуктор спросил ее: «Девочка, что ты так плачешь, у тебя кто-то умер?» Она ответила: «Да. Я». То есть она считала, что как актриса она не справилась с задачей.

4. Георгий Милляр

Тот, кто вырос на советских сказках Александра Роу, наверняка скажет, что самая лучшая Баба-яга была в исполнении актера Георгия Милляра. Он создал свой, уникальный образ этого персонажа, который запоминается на всю жизнь. Кстати, когда Милляр готовился исполнить роль Бабы-яги в сказке «Морозко», он занимался гимнастикой с шестом, чтобы умело пользоваться метлой. Также в копилке актера был еще один женский образ — он сыграл коварную колдунью в сказке «Новые похождения Кота в сапогах».

5. Лариса Голубкина

Дебютная роль Шурочки Азаровой в комедии «Гусарская баллада» сделала из юной студентки Ларисы Голубкиной настоящую звезду. Надо сказать, что найти подходящую актрису, которая смогла бы перевоплотиться в лихого гусара, было весьма непростой задачей. Пробы проходила Людмила Гурченко, но не понравилась режиссеру. Также Шурочкой могла стать Алиса Фрейндлих и Светлана Немоляева, но их обеих сочти слишком женственными. А вот Голубкина справилась с задачей блестяще.

6. Валентина Кособуцкая

В 1976 на экраны вышла музыкальная комедия «Труффальдино из Бергамо» — экранизация пьесы «Слуга двух господ». В фильме актрисе Валентине Кособуцкой пришлось примерить на себя мужской наряд. По сюжету ее героиня Беатриче должна переодеться в своего брата Федерико. И надо сказать, что артистка смотрелась весьма органично в обеих ролях.

7. Александр Демидов

Один из основателей популярного «Квартета И» не раз примерял на себя самые разнообразные образы. Коллеги отмечают, что он считается лучшим исполнителем женских ролей среди мужчин театра. А в 2014 году в этом могли убедиться не только театралы: в комедии «Быстрее, чем кролики» Александр неожиданно предстал перед зрителями в образе эпатажной мадам Жюли.

8. Чулпан Хаматова

На счету Чулпан Хаматовой три перевоплощения в мужчин. Первый раз она сыграла подростка в спектакле театра «Современник» «Мамапапасынсобака». Затем посыльного в сериале «Иван Грозный». И наконец, в третий раз актриса перевоплотилась в трудного подростка в фильме Алексея Германа — младшего «Под электрическими облаками». Дополнительная сложность заключалась в том, что в этой картине Чулпан играла почти без грима.

9. Ольга Бган

Для Ольги Бган дебютом в кино стала эпизодическая роль в фильме «За витриной универмага». На момент съемок ей еще не исполнилось и 19 лет. А вот настоящий успех пришел к ней после выхода телеспектакля «Маленький принц» по одноименной сказке Антуана де Сент-Экзюпери, где актриса сыграла принца. Ольга очень любила эту роль и каждый раз играла ее «на разрыв». Спектакль имел бешеный успех, и посмотреть на Бган ходила вся Москва и гости столицы. Правда, с годами играть субтильного ребенка становилось все тяжелее, поэтому Ольге приходилось перетягивать себя корсетами.

10. Олег Табаков

У мэтра отечественного кинематографа за плечами целых две роли женщин: буфетчица Клава в спектакле «Всегда в продаже» и мисс Эндрю в фильме «Мэри Поппинс, до свидания». И если о второй роли знают практически все, то первая была известна лишь заядлым театралам. Для роли Клавы Олегу Павловичу делали броский макияж, надевали парик и яркую бижутерию. Что интересно, на тот момент Табаков был директором театра «Современник», и в дни выхода спектакля он весь вечер проводил в образе экстравагантной буфетчицы, даже принимал посетителей при «полном параде». Что касается мисс Эндрю из «Мэри Поппинс», актер признавался, что «срисовал» героиню с собственной тещи. Он следил за ее поведением и манерами несколько месяцев, а потом разгуливал по коридорам «Мосфильма» в женском костюме и гриме и кокетничал с незнакомцами.

11. Марат Башаров

В 2013 году на телеканале СТС вышел сериал «Думай как женщина». Главную роль в нем сыграл актер Марат Башаров, который лихо примерил на себя яркий женский образ. Ради этого актер даже научился ходить на каблуках, правда, не очень высоких — 8 см. Художница по гриму также вспоминала, что она перепробовала порядка 30 разных париков, чтобы найти оптимальный. В итоге все пришли к выводу, что Марату лучше быть «блондинкой». Сам актер отметил, что ради роли ему приходилось бриться два раза в день и внимательно наблюдать за другими женщинами.

12. Дмитрий Харатьян

Самому знаменитому гардемарину страны тоже пришлось примерить на себя женский образ в фильме «Виват, гардемарины!» По сюжету его герой Алексей Корсак вынужден переодеться в платье и надеть парик, чтобы беспрепятственно уехать в Сан-Суси. Надо сказать, что в новом облике актер смотрелся не мене органично, чем в роли удалого гардемарина. Кстати, за эту работу Дмитрий Харатьян был признан лучшим актером 1991 года по результатам опроса журнала «Советский экран».

13. Павел Деревянко

Актеру Павлу Деревянко по силам любые задачи. Первый раз он перевоплотился в женщину на съемках фильма «Люби меня» — сыграл роль художника Шурика, который переодевается в домработницу. Второй раз Павел примерил платье в комедии «Ржевский против Наполеона» и предстал перед публикой в образе роковой красотки — графини Ржевской.

14. Федор Стуков

Талантливый юный актер прославился после того, как сыграл Тома Сойера. Однако на счету Федора были не только роли сорванцов-мальчишек. Так, в фильме «Родня» он перевоплотился в озорную рыжую девчушку Иришку. Стуков так блестяще справился с задачей, что многие даже не догадывались, что Иришку играет мальчик. Правда, в сцене, где Ирина танцует в наушниках под песню «Sunny», Федор должен был передать пластику девочки, и, конечно, ему было сложно это сделать. Тогда на помощь пришла художник-гример и «поставила» танец.

15. Клара Лучко

Красавица Клара Лучко стала звездой после выхода фильма «Кубанские казаки». Однако по-настоящему удивить публику ей удалось в картине «Двенадцатая ночь», где актриса сыграла сразу две роли: брата и сестру Себастьяна и Виолу. При этом утвердили ее далеко не сразу. Режиссеру казалось, что Клара слишком женственная для этой задачи. Однако Лучко очень хотела сыграть эту роль, поскольку она раскрывала ее талант с другой стороны. В итоге артистка научилась ездить верхом и фехтовать. Однако самым сложным оказалось выработать тот самый твердый «мужской взгляд», над которым Клара Лучко работала не один день. Как видим, в итоге у нее это получилось великолепно.