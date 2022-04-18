15+ наглядных доказательств того, что знаменитые мужчины 90-х и сегодня горячи, как бабушкины пирожки

Уже прошло практически 3 десятилетия с того момента, как некоторые голливудские красавчики обрели мировую славу и сыграли свои главные роли в оскароносных фильмах. В наши дни многие из них по-прежнему остаются иконами стиля и эталоном мужской привлекательности.

Мы в AdMe.ru решили посмотреть, как же круто изменились лица звезд мировой величины с момента их первого громкого успеха в большом кино.

1. Джаред Лето

2. Леонардо Ди Каприо

3. Киану Ривз

4. Джуд Лоу

5. Бен Аффлек

6. Пол Радд

7. Джонни Депп

8. Мэттью Макконахи

9. Николас Кейдж

10. Брэд Питт

11. Роберт Дауни — младший

12. Кевин Костнер

13. Хью Грант

14. Джон Траволта

15. Брюс Уиллис

16. Сильвестр Сталлоне