15+ мультгероев, которые в человеческом облике могли бы легко стать иконами стиля XXI века

Наверное, самыми запоминающимися персонажами мультфильмов были и остаются герои, которые вели себя как обычные люди, но выглядели уж очень своеобразно. Краб, попугай, дятел, мышата и огромная семья уток радовали нас своими искрометными шутками и остроумными фразами все наше беззаботное детство. Повзрослев, мы не перестаем пересматривать любимые мультфильмы и каждый раз находим в них что-то новое.