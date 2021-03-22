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15+ мультгероев, которые в человеческом облике могли бы легко стать иконами стиля XXI века

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Наверное, самыми запоминающимися персонажами мультфильмов были и остаются герои, которые вели себя как обычные люди, но выглядели уж очень своеобразно. Краб, попугай, дятел, мышата и огромная семья уток радовали нас своими искрометными шутками и остроумными фразами все наше беззаботное детство. Повзрослев, мы не перестаем пересматривать любимые мультфильмы и каждый раз находим в них что-то новое.

Мы в AdMe.ru решили представить, как бы выглядели герои анимационных фильмов, если бы вдруг превратились в людей. Кажется, что некоторые могли бы стать сегодня настоящими модниками.

1. Себастьян — «Русалочка»

2. Рафаэль — «Черепашки-ниндзя»

3. Сквидвард Тэнтаклс — «Губка Боб Квадратные Штаны»

4. Чокнутый — «Чокнутый»

5. Дейв — «Миньоны»

6. Тасманский дьявол — «Новые безумные мотивы»

7. Кряк Лапчатый — «Черный Плащ»

8. Дональд Дак — «Клуб Микки Мауса»

9. Пятачок — «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей»

10. Вуди Вудпекер — «Шоу Вуди Вудпекера»

11. Бендер Сгибальщик Родригес — «Футурама»

12. Рафики — «Король Лев»

13. Рокфор — «Чип и Дейл спешат на помощь»

14. Яго — «Аладдин»

15. Шкипер — «Мадагаскар»

16. Майкл Вазовски — «Корпорация монстров»

17. Балу — «Чудеса на виражах»

18. Бамси — «Медвежонок Бамси и Замок Разбойников»

19. Пинки и Брейн — «Пинки и Брейн»

Какой мультипликационный герой был вашим самым любимым в детстве?

Фото на превью Futurama / 20th Century Fox
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