15+ мультгероев, которые в человеческом облике могли бы легко стать иконами стиля XXI века
Наверное, самыми запоминающимися персонажами мультфильмов были и остаются герои, которые вели себя как обычные люди, но выглядели уж очень своеобразно. Краб, попугай, дятел, мышата и огромная семья уток радовали нас своими искрометными шутками и остроумными фразами все наше беззаботное детство. Повзрослев, мы не перестаем пересматривать любимые мультфильмы и каждый раз находим в них что-то новое.
Мы в AdMe.ru решили представить, как бы выглядели герои анимационных фильмов, если бы вдруг превратились в людей. Кажется, что некоторые могли бы стать сегодня настоящими модниками.
1. Себастьян — «Русалочка»
2. Рафаэль — «Черепашки-ниндзя»
3. Сквидвард Тэнтаклс — «Губка Боб Квадратные Штаны»
4. Чокнутый — «Чокнутый»
5. Дейв — «Миньоны»
6. Тасманский дьявол — «Новые безумные мотивы»
7. Кряк Лапчатый — «Черный Плащ»
8. Дональд Дак — «Клуб Микки Мауса»
9. Пятачок — «Новые приключения медвежонка Винни и его друзей»
10. Вуди Вудпекер — «Шоу Вуди Вудпекера»
11. Бендер Сгибальщик Родригес — «Футурама»
12. Рафики — «Король Лев»
13. Рокфор — «Чип и Дейл спешат на помощь»
14. Яго — «Аладдин»
15. Шкипер — «Мадагаскар»
16. Майкл Вазовски — «Корпорация монстров»
17. Балу — «Чудеса на виражах»
18. Бамси — «Медвежонок Бамси и Замок Разбойников»
19. Пинки и Брейн — «Пинки и Брейн»
Какой мультипликационный герой был вашим самым любимым в детстве?
Фото на превью Futurama / 20th Century Fox
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