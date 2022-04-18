15 моментов из популярных мультфильмов, которые дети не поймут. Ну и отлично

Студии анимации прекрасно понимают, что, выпустив мультфильм, который будет интересен не только детям, но и взрослым, они существенно увеличат свою аудиторию, а следовательно, и кассовые сборы. Но сделать это не так-то просто. Один из способов привлечь к просмотру мам и пап — снабдить мультфильм намеками, шутками и отсылками, которые им будут понятны, а дети попросту их не заметят.

Мы в AdMe.ru хотим показать вам такие моменты из популярных мультфильмов.

Русалочка

В коллекции вещей из мира людей, которую собирала Ариэль, есть картина с девушкой, сидящей около свечи. Это «Кающаяся Мария Магдалина» Жоржа де Латура. На коленях у нее лежит человеческий череп. Совсем не детский сюжет, но что же он делает в детском мультфильме? Возможно, картина намекает на то, что Ариэль — это новая Мария Магдалина. У нее, как и Магдалины, рыжие волосы, она борется с патриархальными устоями и подвергается критике за свои желания.

Унесенные призраками

Одной из самых ярких, хотя и неприятных сцен в мультфильме является мытье Зловонного Духа. Отчасти она основана на личном опыте Хаяо Миядзаки. Однажды он был свидетелем очистки реки рядом с его домом. За многие годы на дне реки скопилось огромное количество мусора. Среди него был старый велосипед, одно колесо которого торчало над водой, но из-за всей этой грязи вытащить его на поверхность оказалось очень тяжело. Потрясенному мультипликатору врезалась в память эта безрадостная сцена, и впоследствии он включил ее в мультфильм.

Некоторые детали этого мультфильма могут понять только те зрители, кому знакомы японские и китайские иероглифы. Когда Тихиро и ее родители приезжают в заброшенный парк развлечений, повсюду можно заметить множество надписей, но некоторые из иероглифов нарочно написаны задом наперед или же спрятаны в неожиданных местах. В них содержатся намеки и предостережения, из которых можно понять, что с этим местом что-то не так и оно таит в себе опасность.

Зверополис

В этом мультфильме есть забавный момент, когда главные герои попадают в гости к мелким зверькам, которых многие приняли за кротов. На самом деле мистер Биг — арктическая бурозубка, чрезвычайно агрессивный и ненасытный грызун. Кроме того, этот персонаж и вся сцена целиком — аллюзия на Вито Корлеоне и фильм «Крестный отец», в частности на сцену свадьбы его дочери. Данная деталь в мультике присутствует явно не для детей.

Аладдин

На протяжении всего мультфильма Джинн принимает образы самых разных знаменитостей, но большая часть из них не была знакома детям даже в 1992 году. Из актуальных известных личностей на тот момент он спародировал Арнольда Шварценеггера, Роберта де Ниро и Джека Николсона. Звезд, которых не узнали дети, но узнали их родители, было намного больше: Сеньор Венсес, Эд Салливан, Граучо Маркс, Арсенио Холл, Петер Лорре, Кэб Кэллоуз и многие другие.

Ральф

В одной из сцен мультфильма отрицательный персонаж король Карамель напоминает, что «парня в очках трогать нельзя». Но Ральф разбивает его очки. Так же на аналогичный вопрос Джокера в очень похожей сцене реагирует и Бэтмен в фильме 1989 года.

Вольт

В сцене, где Вольт держит Варежку над эстакадой, на доли секунды появляется автобус. На его крыше можно разглядеть цифры 2525. Этот автобус попал сюда совсем из другого кино — культового боевика «Скорость». Надо полагать, за рулем там сидит Сандра Буллок.

Шерлок Гномс

В мультфильме «Шерлок Гномс» можно заметить грузовичок транспортной компании Sherrinford. До того как появилось имя Шерлок Холмс, героем Артура Конан Дойла был некий Шерринфорд. Это имя нашли в ранних черновиках. В различных романах о Шерлоке Холмсе, написанных после смерти писателя кем-то другим, Шерринфорда называют старшим братом Шерлока и Майкрофта.

Рататуй

В оригинале фамилия мсье Живодэра — Скиннер. Его назвали в честь психолога-бихевиориста Берреса Фредерика Скиннера, который был известен своими опытами над крысами.

Кунг-фу Панда

В мультфильме «Кунг-фу Панда» во многих сценах присутствует персиковое дерево, также из этой древесины сделан посох Угвея. Дело в том, что в китайской культуре персик является символом бессмертия. Цветы и листья персикового дерева используются в даосской магии. Считается, что древесина персикового дерева отгоняет зло. Юные зрители вряд ли считали такой символизм.

Тачки

В «Тачках» (2006) номерной знак Луиджи — 44.5-10.8. Это координаты завода Ferrari в Модене, Италия.

Дамбо

Когда в мультфильме «Дамбо», который вышел в 1941 году, Тимоти Маус говорит слоненку: «Многие люди с большими ушами знамениты!», он имеет в виду «короля Голливуда» Кларка Гейбла, у которого, как известно, большие уши.

Каникулы Гуфи

В полнометражном комедийном мультфильме про Гуфи есть сцена, в которой Бигфут танцует под песню «Stayin’ Alive». Она скопирована из совсем не детского фильма «Лихорадка субботнего вечера», где такой же танец исполняет герой Джона Траволты.

Миньоны

Когда милым миньонам отказывают в доступе в Лондонский Тауэр без взрослых, они переодеваются женщиной — ее роста должно хватить, чтобы проникнуть внутрь. В этой сцене можно заметить, как один француз смотрит туда, куда приличным мужчинам смотреть не подобает. Та же ситуация обыгрывается в рекламе Wonderbra c Евой Герциговой: «Смотри мне в глаза! Я сказала в глаза!»