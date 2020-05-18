15 молодых звезд, которые уже наступают на пятки известным актерам Голливуда

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Возраст актерам не помеха. Сейчас на смену матерым звездам приходят молодые и перспективные артисты, которые вот-вот затмят весь Голливуд. Глядя на них, мы невольно задаемся вопросом: кто же из них вскоре заставит говорить о себе весь мир?

Мы в AdMe.ru составили свой список многообещающих юных дарований, так полюбившихся многим киноманам.

Санни Сулджик, 14 лет

Харизматичный мальчик стал настоящей сенсацией 2017 года. Тогда зрители увидели его в компании Фаррелла и Кидман в драме «Убийство священного оленя». Фильм получил приз Каннского фестиваля, а Сулджику открылась дорога к более серьезным проектам. Судьбоносным для Санни оказалась и недавно снятая лента «Середина 90-х», в которой он сыграл главную роль и проявил себя не только как подающий большие надежды актер, но и как успешный скейтбордист. Хорошенько присмотритесь к этому парню: он еще прославится на весь мир.

Рэффи Кэссиди, 18 лет

Запоминающаяся внешность Рэффи быстро привлекла внимание продюсеров, и уже в 11 лет девочка получила первую заметную роль в фильме «Мрачные тени» Бертона. Через год она была заслуженно включена в список журнала «Звезды завтрашнего дня» как самая молодая актриса. Рэффи также запомнилась своими работами в фантастической картине «Земля будущего» и в триллере «Убийство священного оленя». А совсем недавно стало известно, что ей предстоит озвучить роль в мультфильме по мотивам детского романа «Королевство Кенсуке».

Аулии Кравальо, 19 лет

Дебютом гавайской красавицы стала работа над озвучиванием Моаны в одноименном мультфильме. Режиссера картины покорил бесстрашный нрав девушки, а ее сопрано окончательно убедило в том, что дочь вождя должна говорить именно голосом Кравальо. В итоге голливудская звездочка получила премию «Эмми», а саундтрек в ее же исполнении номинировали на «Оскар». С тех пор актриса проявила себя еще в нескольких мультфильмах и сериалах, а также в мюзикле, где вновь предстала в образе диснеевской принцессы. То ли еще будет!

Уиллоу Шилдс, 19 лет

Американская актриса стала известна благодаря съемкам в «Голодных играх», где она сыграла младшую сестру Китнисс. На тот момент ей было всего 11 лет, а в 14 Уиллоу стала самой молодой участницей проекта «Танцы со звездами». Долгожданную главную роль актриса получила в приключенческой картине «Красота». А в этом году Шилдс порадовала своих поклонников работой в сериале «Цепляясь за лед» и вновь подтвердила, что она настоящая находка для Голливуда.

Лили-Роуз Депп, 20 лет

Юная дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради обратила на себя внимание во время показа коллекции Chanel. 15-летнюю миловидную девушку с пухлыми губами заметил Карл Лагерфельд и сделал лицом знаменитого аромата Chanel № 5 L’Eau. Уже через год Лили заявила о себе не только как модель, но и как актриса. Депп стала звездой драмы «Танцовщица», где сыграла Айседору Дункан. За исполнение этой роли Лили попала в номинацию «Самая многообещающая актриса», и не зря. Она и по сей день доказывает, что достойна этого звания. Известно, что в этом году мы увидим молодую знаменитость сразу в четырех картинах.

Кирнан Шипка, 20 лет

На телеэкране Кирнан появилась в рекордно раннем возрасте: еще будучи 5-месячной крохой снялась в сериале «Скорая помощь». А благодаря своей первой главной роли в сериале «Безумцы» Шипка стала обладательницей двух премий Гильдии киноактеров и награды «Молодой Голливуд» в номинации «Самый запоминающийся актер». В свои юные годы Кирнан уже успела стать легендой, ведь она возродила любимую всеми ведьмочку в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины». Но кто бы мог подумать, что эта миловидная девушка увлекается весьма непростым видом спорта — тхэквондо — и уже успела получить черный пояс. Да, впечатляющая растет артистка.

Джейден Смит, 21 год

Джейден родился в семье актеров Джады и Уилла Смитов. Впервые он сыграл со своим папой в фильме «Погоня за счастьем». Очаровательный мальчишка полюбился зрителям и заслужил премию MTV. Через пару лет Джейден появился на экране в ленте «День, когда Земля остановилась», а вскоре уже составил компанию Джеки Чану, исполнив главную роль в картине «Каратэ-пацан». Молодой актер стремительно развивается и в других сферах: он танцор, композитор и рэпер. Помимо этого парень выпустил собственный бренд одежды и открыл ресторан, где бездомных кормят бесплатными ужинами. Юному дарованию остается лишь пожелать успехов в его начинаниях.

Мэйси Уильямс, 23 года

Широкую известность и признание критиков Мэйси принесла первая же роль. За воплощение незабываемой Арьи Старк из «Игры престолов» девчушка получила премии «Эмми» и «Сатурн», а вместе с тем стала самой молодой исполнительницей, победившей в номинации «Лучшая актриса второго плана». Сейчас у Мэйси за спиной несчетное количество съемок и наград. Однако мало кто знает, что актриса еще профессионально занимается танцами и гимнастикой, а в 2019 году запустила медиаплатформу для совместной работы творческих людей. Кстати, совсем скоро выйдет фантастический фильм по комиксам Marvel, где Уильямс предстанет в роли волка-оборотня.

Эйса Баттерфилд, 23 года

Громкий успех пришел к Эйсе уже в 11 лет. Паренек получил роль в драме «Мальчик в полосатой пижаме», за которую его номинировали на Премию британского независимого кино как самого перспективного новичка. За этим последовали новые интересные предложения. Широкая популярность настигла Баттерфилда после съемок в фильме «Хранитель времени». Но, конечно же, все мы с нетерпением ждали выхода фантастического шедевра Тима Бертона «Дом странных детей мисс Перегрин», где Эйса в полной мере проявил себя как вполне зрелый актер.

Алекс Лоутер, 25 лет

Мир узнал об Алексе с выходом триллера «Игра в имитацию». Парень, сыгравший гениального математика, получил премию Лондонского кружка кинокритиков в номинации «Молодой британский актер года». После такого успеха новые роли не заставили себя ждать. Окончательно юноша влюбил в себя зрителей благодаря съемкам в сериалах Netflix. Сейчас у Лоутера насыщенный график. Так, например, в феврале этого года состоялась премьера триллера «Переводчики», где актер сыграл молодого человека, заточенного в бункере, а в октябре ожидается релиз комедийной драмы «Французский диспетчер».

Зои Дойч, 25 лет

Дойч известна участием в сериалах Disney. Однако больше славы ей принес фильм «Академия вампиров», работу девушки в котором высоко оценили как критики, так и пресса. Не так давно Зои открыла для себя жанр молодежной комедии и на радость нам появилась в таких лентах, как «Дедушка легкого поведения», «Почему он?», а также «Zомбилэнд». За выдающиеся заслуги актриса получила немало премий, среди которых «Восходящая звезда» и Max Mara. Растущая популярность красавицы привела ее в индустрию моды, а британский журнал GQ назвал ее самым горячим новичком Голливуда. Сейчас Зои занимается благотворительностью и активно снимается в новых картинах.

Летиша Райт, 26 лет

Одной из первых серьезных работ Летиши был сериал «Черное зеркало», но широкое признание ей принесла «Черная пантера». За убедительную игру девушка удостоилась награды Гильдии киноактеров и получила премию «Восходящая звезда». Свой успех актриса закрепила спустя несколько месяцев в фильме «Мстители: Война бесконечности». Несмотря на то, что Райт долгое время страдала от депрессии, она упорно продолжает свою кинокарьеру и радует нас новыми ролями. В этом году ожидается продолжение ленты «Убийство в Восточном экспрессе» — триллер «Смерть на Ниле» — с Летишей в главной роли.

Камерон Монахэн, 26 лет

Актерский путь Камерона начался уже в 9 лет. Поначалу Монахэн играл лишь второстепенные роли, однако популярность мальчика росла с невообразимой скоростью. За работу в сериале «Малкольм в центре внимания» Камерон получил премию «Юный актер», после чего карьера парня пошла в гору. К 23 годам в его копилке оказалось почти 40 фильмов и сериалов. В результате съемок в «Бесстыдниках» Камерона назвали кумиром молодежи, а одной из его самых незабываемых ролей по праву считается Джокер из сериала «Готэм». Именно Камерон и возродил любимого всеми персонажа в новом образе. Не сомневайтесь: этот рыжий парень еще задаст жару.

Энсел Эльгорт, 26 лет

Карьера Эльгорта началась с фильма «Телекинез». Тогда на молодого артиста не обратили внимания. Но через некоторое время Энселу предложили роль в драме «Виноваты звезды», и все изменилось. Парень смог завоевать уважение критиков и удостоился нескольких наград. Талантливый актер раскрылся еще и как многообещающий музыкант в фильме «Малыш на драйве». У Эльгорта давно подписан контракт с музыкальным лейблом, и на его счету уже несколько выпущенных альбомов. К слову, в начале будущего года выйдет в прокат мюзикл с его участием, который режиссировал сам Спилберг. Ждем с нетерпением!

Оливия Кук, 26 лет

Играть на сцене Оливия начала еще в театральной мастерской родного города, где появилась в «Вестсайдской истории» и «Золушке». Первой ее работой в кино стала роль Мэг в триллере BBC «Отключка». С этого фильма и начался карьерный рост юной актрисы, поскольку она поняла, что комфортнее чувствует себя перед камерой, чем на сцене театра. После удачных съемок в ужастиках Кук появилась в драме «Я, Эрл и умирающая девушка». Для роли она даже решилась побриться наголо. Старания Оливии окупились: за чувственную игру ее номинировали на премию «Империя» и награду Общества кинокритиков Сан-Диего. В этом году выходят сразу 3 фильма с актрисой. Мы не сомневаемся в том, что девушка проявит себя сполна.