15 молодых российских актеров, при взгляде на которых закипает кровь (Данилы Козловского в нашем списке нет)
Красота — понятие относительное. Однако основательно покопавшись в рейтингах фильмов и проштудировав всевозможные женские форумы, мы решили составить свой список самых горячих молодых актеров России. Тут и харизма, и притягательность, и, бесспорно, талант.
Мы в AdMe.ru напоминаем, что наш перечень носит условный характер и каждый имеет право на свое мнение. И будем рады вашему рейтингу предпочтений, если вы поделитесь им в комментариях.
Григорий Добрыгин, 33 года
Фильмы: «Матильда» (2017), «Зерно» (2017), «Территория» (2014) и др.
Данила Якушев, 33 года
Сериалы: «Молодежка» (2013–2017), «Мамочки» (2015–2017), «Интерны» (2010–2016) и др.
Петр Романов, 30 лет
Фильмы: «Он — дракон» (2015), «Одноклассницы» (2016), «Лови момент» (2019) и др.
Риналь Мухаметов, 29 лет
Фильмы: «Три мушкетера» (2013), «Притяжение» (2017), «Все сложно» (2018) и др.
Кирилл Нагиев, 29 лет
Сериалы: «Принц Сибири» (2014), «Бригада: Наследник» (2012), «Интерны» (2010–2016) и др.
Никита Ефремов, 30 лет
Фильмы: «Лето» (2018), «ВМаяковский» (2018), «Мой парень — ангел» (2011) и др.
Станислав Бондаренко, 33 года
Сериалы: «Ныряльщица за жемчугом» (2018), «По ту сторону смерти» (2017), «Непридуманная жизнь» (2015 — настоящее время) и др.
Марк Богатырев, 34 года
Сериалы: «Кухня» (2012–2016), «Паук» (2015), «Великая» (2015 — настоящее время) и др.
Павел Прилучный, 31 год
Сериалы: «Клуб» (2006–2009), «Мажор» (2014), «Желтый глаз тигра» (2017 — настоящее время) и др.
Павел Табаков, 23 года
Фильмы: «Звезда» (2014), «Близкие» (2017), «Праздник» (2019) и др.
Кирилл Дыцевич, 26 лет
Сериалы: «Ради любви я все смогу» (2015), «Хороший парень» (2017), «На краю» (2018 — настоящее время) и др.
Александр Петров, 30 лет
Сериалы: «Гоголь» (2019), «Полицейский с Рублевки 3.2» (2018), «Обнимая небо» (2013) и др.
Иван Янковский, 28 лет
Фильмы: «Завод» (2018), «Дама пик» (2016), «Ночные стражи» (2016) и др.
Егор Корешков, 33 года
Сериалы: «Психологини» (2017), «Оптимисты» (2017), «Титаник» (ТВ, 2012) и др.
Алексей Воробьев, 31 год
Сериалы: «Гастролеры» (2015), «Шуберт» (2017 — настоящее время), «Нереальный холостяк» (2015–2018) и др.
А кто вам понравился больше всего?
Фото на превью ivanfilippovich / instagram