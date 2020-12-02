15 молодых актеров, которые скоро заткнут за пояс отечественных кинозвезд

Многие из любимых нами отечественных актеров до сих пор балуют нас интересными ролями. Но каждый год появляются новые фильмы, новые сериалы и, конечно, новые лица российского кино. Возможно, скоро кто-то из этих молодых звездочек переплюнет по популярности Петрова и Козловского или станет новым мэтром кинематографа.

Мы в AdMe.ru рады успеху юных деятелей киноискусства и появлению большого количества качественных и заслуживающих внимания картин. И в этот раз мы решили поразмыслить, кто из молодых талантов уже дышит в спину признанным звездам российского кино.

Александр Петров — Глеб Калюжный

Карьера Глеба Калюжного началась с фильма «14+». Андрей Зайцев, режиссер фильма, нашел подростка в соцсети «ВКонтакте». Парень — настоящий самородок, к своим 22 годам Глеб уже успел засветиться во многих громких проектах. Среди них сериалы «Красные браслеты», «Трудные подростки», «Водоворот», «Территория» и фестивальные драмы «Аутло», «Я свободен». Судя по всему, 22-летний актер скоро будет нарасхват.

Светлана Ходченкова — Алена Михайлова

Впервые Алена Михайлова блеснула на экране в драме «Люби их всех», представленной на «Кинотавре» в 2019 году. В 2020 году девушка получила награду ММКФ Chopard Talent Award 2020, которая вручается перспективным молодым актерам. Еще более широкую известность актрисе принесли роли в сериалах «Водоворот» и «Чики», а в будущем году мы будем видеть ее еще чаще: на подходе как минимум еще 4 роли.

Юрий Колокольников — Александр Кузнецов

Хулиганистый паренек в яркой экшен-комедии «Папа, сдохни», пленник в ленте о славянском Средневековье «Скиф», гуляка в «Кислоте», дамский угодник в «Содержанках». Зрители любят Александра за его разносторонность, а он снова и снова балует нас интересными проектами. В 2020 году актер получил роль во франко-бельгийской картине «Мой легионер», где главную роль сыграет Луи Гаррель.

Нонна Мордюкова — Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова долго ждала своего шанса, исполняя в основном эпизодические роли. В сериале «Чики» ей наконец удалось раскрыться в полной мере, ее героиня обратила на себя внимание и зрителей, и критиков.

Евгений Миронов — Юрий Борисов

Одной из последних ярких работ Юрия Борисова стала главная роль в биографической ленте «Калашников». Юрий также является обладателем награды ММКФ Chopard Talent Award 2020. Знакомство с творчеством талантливого актера можно начать, например, с фильмов «Хрусталь», «Бык», «Елена», а также сериалов «Мир! Дружба! Жвачка!», «Молодая гвардия», «Мотыльки».

Дина Корзун — Александра Ревенко

Александра Ревенко знакома по ролям в фильмах «Ученик» и «Лето» Кирилла Серебренникова, а также роли баскетболистки в «Движении вверх». После этого актриса снялась в сериалах «Звоните ДиКаприо!» и «Содержанки».

Артур Смольянинов — Даниил Вахрушев

Одна из первых ролей Даниила Вахрушева — Валентин Вялых в сериале «Физрук». Отлично справившись с этой ролью, Даниил начал покорять карьерные вершины. За спиной обаятельного актера работы в фильмах «Выпускной», «Беглец», сериалах «Закон каменных джунглей» и «Сториз».

Елизавета Боярская — Юлия Хлынина

Юлия Хлынина одинаково успешна как в театре, так и в кино. Зрителям она запомнилась по ролям в сериалах «Звоните ДиКаприо!» и «Таинственная страсть». Из новых работ — роль офис-менеджера в остросюжетном сериале «Колл-центр».

Данила Козловский — Иван Янковский

Продолжатель актерской династии Янковских старается не отставать от именитых родственников. Приз за лучшую мужскую роль «Кинотавра» (совместно с Василием Буткевичем, Александром Палем и Павлом Чинаревым) в фильме «Тряпичный союз» и премия «Золотой орел» за «Даму пик» тому доказательство. Также Ивана можно увидеть в нашумевшей ленте «Текст» и драме Юрия Быкова «Завод».

Равшана Куркова — Любовь Аксенова

Любовь Аксенову можно увидеть в сериалах «Мажоры», «Бывшие» и фильмах «Без меня», «Гуляй, Вася!». За плечами яркой молодой актрисы уже более 50 ролей в кино и сериалах.

Константин Хабенский — Риналь Мухаметов

Риналь Мухаметов запомнился ролью красавца-пришельца в фильме «Притяжение», но кроме этого образа за плечами молодого актера работы в картинах «Временные трудности», «Три мушкетера» и «Все сложно».

Сергей Маковецкий — Василий Буткевич

Прорывом для Василия Буткевича стала роль в фильме «Тряпичный союз», за которую он получил приз на фестивале «Кинотавр». Из более поздних работ — военная драма Павла Лунгина «Братство» и самобытная трагикомедия «Котел».

Сергей Безруков — Петр Скворцов

Петр Скворцов показал свой талант, исполнив главную роль в фестивальной драме Кирилла Серебренникова «Ученик». Сейчас актера можно увидеть в сериале «Содержанки».

Сергей Баталов — Александр Паль

Александр Паль также является обладателем приза за лучшую мужскую роль фестиваля «Кинотавр» и известен по проектам «Толя-робот», «Налет», «БИХЭППИ». В 2020 году Александр запомнился ролью режиссера фильмов для взрослых в комедии «Глубже!».

Мария Александрова — Вера Панфилова

Вера Панфилова — дочь солиста группы «Алиса» Константина Кинчева. Долгое время мелькала в небольших ролях, но понемногу актрисе начали доставаться и заметные, например в сериалах «Лучше, чем люди» и «Остаться в живых». В 2019 году на экраны вышел сериал «Про Веру» с Панфиловой в главной роли.