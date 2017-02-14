15 моделей, которые выглядят точь-в-точь как героини Диснея

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Что будет, если Дисней и высокая мода вдруг сольются воедино? Невероятная красота, конечно!

AdMe.ru провел шуточный кастинг среди звезд подиума. И вот кто должен сыграть всеми любимых персонажей, на наш скромный взгляд.