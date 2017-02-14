15 моделей, которые выглядят точь-в-точь как героини Диснея

Что будет, если Дисней и высокая мода вдруг сольются воедино? Невероятная красота, конечно!

AdMe.ru провел шуточный кастинг среди звезд подиума. И вот кто должен сыграть всеми любимых персонажей, на наш скромный взгляд.

Лили Коул в роли Мериды

Даутцен Крез в роли Золушки

Саша Лусс в роли принцессы Киды

Лили Олдридж в роли Покахонтас

Кендалл Дженнер в роли Белоснежки

Патриция Гардигайло в роли злой королевы

Миранда Керр в роли Белль

Лю Вэнь в роли Мулан

Кара Делевинь в роли феи Динь-Динь

Эльза Хоск в роли Алисы в Стране Чудес

Бхумика Арора в роли Жасмин

Барбара Мейер в роли Ариэль

Мария Боргес в роли Тианы

Жозефин Скривер в роли Авроры

Кэндис Свейнпол в роли Эльзы

Фото на превью Walt Disney Productions, Rexfeatures
По материалам lonewolfmag.com

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