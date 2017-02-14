15 моделей, которые выглядят точь-в-точь как героини Диснея
Что будет, если Дисней и высокая мода вдруг сольются воедино? Невероятная красота, конечно!
AdMe.ru провел шуточный кастинг среди звезд подиума. И вот кто должен сыграть всеми любимых персонажей, на наш скромный взгляд.
Лили Коул в роли Мериды
Даутцен Крез в роли Золушки
Саша Лусс в роли принцессы Киды
Лили Олдридж в роли Покахонтас
Кендалл Дженнер в роли Белоснежки
Патриция Гардигайло в роли злой королевы
Миранда Керр в роли Белль
Лю Вэнь в роли Мулан
Кара Делевинь в роли феи Динь-Динь
Эльза Хоск в роли Алисы в Стране Чудес
Бхумика Арора в роли Жасмин
Барбара Мейер в роли Ариэль
Мария Боргес в роли Тианы
Жозефин Скривер в роли Авроры
Кэндис Свейнпол в роли Эльзы
Фото на превью Walt Disney Productions, Rexfeatures
По материалам lonewolfmag.com