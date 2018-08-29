15 мини-сериалов, от которых невозможно оторваться

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Мы предлагаем вам новую подборку коротких сериалов, которые придутся по вкусу всем любителям многосерийного кино. Абсолютно разные жанры, цепляющий сюжет, а весь просмотр можно уместить в пару дней. То, что нужно после напряженной рабочей недели.

AdMe.ru собрал для вас новинки и классику, так что запасаемся попкорном и устраиваемся поудобнее.

Затерянные в космосе (Lost in Space)

Действие сериала разворачивается в 2046 году. Человечество уже вовсю бороздит просторы Вселенной. Семья Робинсонов терпит крушение и оказывается на необитаемой части планеты. Без средств связи, оторванные от остальных, они не знают, что произошло и куда двигаться. А ко всему прочему происходит знакомство с загадочным представителем инопланетной расы. Если вы всей душой полюбили такие фильмы, как «Остаться в живых» и «Терминатор», то этот сериал для вас.

Чи (The Chi)

Этот сериал рассказывает о сложной жизни в бедных районах Чикаго. Обычные жители города стараются вести простую жизнь, но больше похоже, что выживают в условиях постоянной нищеты, агрессии и прочих асоциальных «прелестей» самого бедного района. Тут описана и судьба обычного афроамериканского подростка, которому нужно собрать все силы, чтобы чего-то добиться, и просто тяжелые будни бедных людей. Если вам нравятся драматические истории, то этот сериал подходит идеально.

Версаль (Versailles)

Сериал подробно рассказывает о жизни Людовика XIV: войны, интриги и острые политические конфликты. А также потрясающие костюмы, настоящие виды Версаля, неизвестные, но талантливые актеры и достоверный сюжет. Все это придется по вкусу любителям многосерийных исторических драм. Сериал полностью соответствует своему слогану: «Никогда не приближайся слишком близко к солнцу».

Тупик (Dead Set)

Абсолютно нестандартный сериал про зомби. Участники британского реалити-шоу «Большой брат» (что-то в стиле «Дома-2») оказываются один на один с зомби-апокалипсисом, кроме них из людей не осталось никого. И хотя состав участников очень разномастный, они должны как-то объединиться, чтобы выжить. Сериал снят на ручную камеру, что создает эффект документального кино. Любители отличного хоррора будут в восторге.

Инспектор Клот (A Touch of Cloth)

Пародия на современные детективные сериалы. Тонкий британский юмор переплетается с сальными остротами в духе мистера Бина. Действие довольно динамично: инспектор Джек Клот со своей напарницей лихо расправляется с преступниками и делает это очень весело. Любители детективных сериалов точно оценят юмор и сарказм данного произведения.

Карлос (Carlos)

Этот сериал получил премии «Сезар» и «Золотой глобус». Биографическая картина повествует о жизни международного революционера 70–80-х годов Ильича Рамиреса Санчеса, носящего псевдоним «Карлос». Он создал свою группировку, которая успешно действовала в годы холодной войны. 3-серийный фильм точно придется по вкусу любителям остросюжетного кино.

Утопия (Utopia)

Группа почти не знакомых друг с другом людей берется расшифровать манускрипт, в котором содержатся предсказания ужасающих катастроф будущего. Но тайная организация под названием «Сеть» явно не заинтересована в том, чтобы эту рукопись кто-то трогал. Конспирологический триллер с лихо закрученным и местами неожиданным сюжетом.

Мотель Бейтс (Bates Motel)

Классическая американская драма с элементами триллера. Снят по мотивам культовой кинокартины «Психо» режиссера Альфреда Хичкока. Вроде бы простая история Нормы Бейтс, после смерти мужа переехавшей со своим сыном в небольшой провинциальный городок, превращается в кошмар, как только женщина покупает мотель и дом, принадлежавший ранее семье Саммерс. А дальше начинается самое интересное. Фанаты «Твин Пикса» будут в восторге.

Большие надежды (Great Expectations)

Юный Пип спасает беглого каторжника и знакомится с похожей на привидение мисс Хэвишем, которую уже много-много лет никто не видел на людях. Необразованного парнишку она обучает манерам и знакомит со своей приемной дочерью Эстеллой. Через какое-то время парня забирает в Лондон таинственный благодетель, личность которого откроется только тогда, когда Пип станет совершеннолетним. Экранизация романа Ч. Диккенса, снятая BBC One. Прекрасная Джиллиан Андерсон в роли мисс Хэвишем, любовно переданная атмосфера тех времен и незаурядный сюжет делают этот сериал поистине уникальным.

Если наступит завтра (If Tomorrow Comes)

Экранизация одноименного романа Сидни Шелдона раскрывает нам историю скромной служащей банка Трейси Уитни, обрученной с безумно богатым женихом. Внезапно ее жизнь ломается, и, преданная любимым человеком, она оказывается в тюрьме по ложным обвинениям. Девушка не сломалась и выдержала испытания с честью, однако приключения только начались. Кинолента имеет свой необыкновенный стиль, присущий картинам 80-х годов. Но актуальности и динамичности сериалу не занимать.

Ошибки прошлого (Rectify)

Дэниелу Холдену заново приходится адаптироваться в своем городе, после того как он почти 20 лет просидел в камере смертников, не имея возможности увидеть даже небо. Однако его выпускают после новой экспертизы ДНК. И вроде бы жизнь должна налаживаться, но ни город, ни дом, ни даже близкие люди не кажутся знакомыми после столь долгой разлуки. Тонкий психологический сериал, в основе которого лежат человеческие чувства и переживания.

Волчий зал (Wolf Hall)

История Томаса Кромвеля на фоне событий в Англии XVI века. Непростое время правления Тюдоров. Этот незаурядный человек вступает в борьбу за своего короля и с честью выдерживает испытания.

Экранизация романов британской писательницы Хилари Мэнтел «Волчий зал» и «Внесите тела» получилась невероятно успешной. Экранизация получила 8 номинаций на «Эмми» и стала лучшим мини-сериалом на «Золотом глобусе».

Блеск (GLOW)

1980-е годы. На кастинг для шоу о женском рестлинге собирается много девушек, которых, положа руку на сердце, можно смело назвать неудачницами. Безработная актриса Рут успешно вливается в проект и становится его звездой. История о том, как женщина может стать увереннее и самодостаточнее в том месте, которое меньше всего для этого предназначено. Ну и конечно, эстетика 80-х: высокие начесы, блестки и яркий макияж. Кино чем-то напоминает «Рестлера» Даррена Аронофски.

Городок (The Town)

Обычный парень Марк в исполнении Эндрю Скотта возвращается в свой родной город после 10 лет отсутствия. Однако его быстро затягивает прошлая жизнь, одноклассники, первая любовь, и ему все сложнее выбирать между отъездом и окончательным решением остаться в городке навсегда. Семейная драма, полная интриг, которую нужно смаковать в деталях.

Час (The Hour)

1950-е годы. Британское телевидение. Небольшая группа амбициозных журналистов решила придать иной облик теленовостям, однако столкнулась и со шпионажем, и с явным неодобрением политиков. Но все же им удается показывать новости в режиме реального времени. Сериал дважды номинирован на «Золотой глобус» и получил «Эмми» в номинации «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».