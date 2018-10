15 мини-сериалов на любой вкус, которые можно посмотреть за один день

Осенью так хочется остаться дома, укутаться в теплый плед и провести уютный вечер с чашечкой чая и сериалом. Но дел становится так много, а сил на них так мало, что времени на просмотры многочисленных сезонов совершенно нет. Мы придумали, как с этим справиться.

AdMe.ru собрал для вас список мини-сериалов на любой вкус, которые можно посмотреть всего за пару дней.

1. Красота внутри (The Beauty Inside)

Каждое утро Алекс просыпается в новом теле. На протяжении 6 серий он рассказывает о своей жизни и людях, с которыми встречается в разных обличиях. Удивительно, насколько по-разному они воспринимают каждую его внешность. Но самое интересное начинается, когда Алекс влюбляется в девушку.

2. Неверлэнд (Neverland)

Неверлэнд — страна, куда попадают люди из разных веков, чтобы остаться там и никогда не стареть. В этом красочном мини-сериале представлен новый взгляд на сказку о Питере Пэне и его друзьях. Их ждут приключения, стычки с пиратами и настоящее волшебство.

3. Праздник мая (Mayday)

Жители маленького городка готовятся к языческому празднику мая. Но девушка, которую выбрали королевой торжества, внезапно исчезает. Все жители города ищут ее, но выясняется, что у каждого из них есть свой секрет. Этот мистический триллер с элементами фэнтези будет держать вас в напряжении до самого финала.

4. Одинокий отец (Single Father)

Жена Дэйва погибает в автокатастрофе. И он вынужден заниматься воспитанием своих 4 детей в одиночку. Раньше Дэйв был идеальным отцом, но теперь выясняется, что он совсем не знает своих детей. Лучшая подруга его покойной жены предлагает помочь ему, и тут события принимают совсем неожиданный поворот.

5. Свет и тень (Lightfields)

Этот мистический сериал рассказывает о 3 семьях, живущих в английской деревне. Их связывает давняя трагедия, которая случилась с юной девушкой Люси, живущей по соседству. Спустя 70 лет после случившегося в деревню приезжает ее самый близкий человек, и теперь мы наконец узнаем правду о том, что случилось в тот роковой день.

6. Миллениум (Millennium)

Шведский телесериал по мотивам трилогии Стига Ларссона «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки». Каждой книге уделяется 2 эпизода по 90 минут. Благодаря этому авторам сериала удалось раскрыть сюжет книги и самих персонажей лучше, чем в других экранизациях.

7. Война и мир (War & Peace)

Этот мини-сериал понравится любителям классической литературы и костюмированных фильмов. BBC снял невероятно красивую экранизацию романа Льва Толстого о жизни русского дворянства в начале XIX века.

8. Музыкальный блог Доктора Ужасного (Dr. Horrible’s Sing-Along Blog)

Братья Джоссом (режиссер), Зак (сценарист) и Джед (композитор) Уидоны сняли этот комедийный музыкальный мини-сериал на собственные деньги и выложили в интернет для бесплатного просмотра. Главный герой — блогер под псевдонимом Доктор Ужасный — постоянно попадает в передряги и рассказывает о них своим зрителям.

9. Стивен Фрай в Америке (Stephen Fry in America)

Это единственный документальный сериал из нашего списка, но он действительно стоит того, чтобы его посмотреть. Стивен Фрай — олицетворение британского юмора и изысканности — путешествует в черном кэбе по 50 штатам Америки. В каждом штате Фрай находит какую-то удивительную характерную деталь. В конце фильма из этих деталей складывается цельное и неожиданное впечатление о США.

10. Крошка Доррит (Little Dorrit)

Экранизация BBC одноименного романа Чарльза Диккенса в 8 сериях. Эми Доррит — младшая дочка банкрота, 20 лет проведшего в долговой тюрьме. Там же она родилась и выросла, но, несмотря на это, у нее доброе сердце. Девушка не теряет свои лучшие качества, даже когда на семью сваливается неожиданное богатство.

11. Городок (The Town)

30-летний Марк возвращается в маленький городок своего детства из-за самоубийства родителей. Он встречает здесь старых друзей, свою первую любовь, но провинция и ее жители не по душе Марку. Он подумывает вернуться обратно в Лондон, но внезапно находит в вещах родителей странные записки и решает сам заняться расследованием их гибели.

12. Багровый лепесток и белый (The Crimson Petal and the White)

Экранизация романа Мишеля Фейбера о событиях, разворачивающихся в викторианской Англии. Высокая мораль, нравственность и набожность соседствуют здесь с цинизмом, распущенностью и жестокостью. Главная героиня сериала пытается выбраться из трущоб, но для женщины того времени это практически невозможно.

13. Кровавый округ (Red Riding)

Действие трилогии разворачивается в 70–80-х годах в Англии. Молодой корреспондент криминальной хроники проводит свое расследование серийных убийств и пытается бороться с коррумпированными политиками и полицейскими. Сериал основан на реальных событиях.

14. Великое ограбление поезда (The Great Train Robbery)

Этот сериал тоже рассказывает о реальных событиях, произошедших в Англии. «Великим ограблением поезда» называют нападение на пассажирский поезд в 1963 году, когда грабители похитили из него 120 мешков с деньгами. В сериале эта история рассказана сначала с точки зрения грабителей, а потом — сыщиков.

15. Что знает Оливия? (Olive Kitteridge)

Сериал повествует о 25 годах жизни бывшей школьной учительницы Оливии Киттеридж (Фрэнсис Макдорманд). В 4 сериях раскрывается не только удивительный характер женщины, но и семейные драмы, и даже преступления, которые не обошли семью Киттеридж.

А какой сериал вы смотрите сейчас?