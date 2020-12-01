15 признаков Средневековья, о которых нам врут фильмы

Средние века представляются нам либо темной эпохой, когда все мир был погружен во мрак, грязь и бесконечные сражения, либо романтичными столетиями, на протяжении которых в высоких замках обитали прекрасные дамы, отважные рыцари и благородные короли. Во многом мы должны поблагодарить за это кинематограф и популярную литературу. Именно они создали множество стереотипов Средневековья, которые зачастую мало соответствуют настоящим картинам того времени. Не стоит забывать, что этот исторический период длился с V по XV век н. э., и за эти столетия многие вещи менялись до неузнаваемости.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили претензии историков к популярным фильмам и готовы поведать, каким именно киномифам о Средних веках не стоит верить.

Средневековые неряхи

Благодаря кино в нашем представлении жители Средневековья имели весьма странное понятие о гигиене. Мылись они редко — хорошо если раз в год, ходили чумазые и источали отвратительные запахи. Это совсем не так. Общественные бани были очень популярны среди простого люда. Туда ходили, чтобы освежиться и пообщаться. Курортный город Бат в Великобритании получил известность еще в Средние века как раз благодаря своим горячим источникам. Зажиточные граждане могли позволить себе настоящие ванны, а бедные жители обтирались влажными тряпочками. Дурной запах был неприемлем. Он ассоциировался с грехом, поэтому большинство людей, каково бы ни было их благосостояние, старались благоухать как можно приятнее. А чистое тело, несомненно, этому способствует.

Безграмотные невежды

В Средние века люди были не настолько дремучими, как нам кажется. Монастыри и церковь представляли собой не рассадник мрачных суеверий и предрассудков, а наоборот, хранилище знаний. Духовенство не наказывало исследователей за их научные изыскания, а зачастую поддерживало их. Многие европейские университеты появились как раз в эти времена. Большинство людей были осведомлены о том, что земля круглая. И церковь не пыталась утверждать обратное. Нередко властителей тех эпох изображали на полотнах с державой в руках, которая и является символом круглой земли, которой они правят.

Благородные рыцари

Слово «рыцарство» сегодня обозначает благородное и достойное поведение. Это символ храбрости, справедливости и чести. Истинный воин защищает слабых и карает злодеев. Но средневековые воины вовсе не были средоточием всевозможных добродетелей. Большинство рыцарей были молодыми мужчинами, переполненными энергией. И когда они не сражались на войне, наводили легкий ужас на окрестное население. В XI веке поместные лорды стали использовать этих воителей, чтобы держать в повиновении своих подданных, что в свою очередь приводило к разоренным землям и уничтоженным деревням. По одной из версий, Крестовые походы были организованы в том числе для того, чтобы убрать этих юных буянов подальше от родных земель.

Только лорды и крестьяне

Социальное расслоение в Средние века было значительно сложнее, чем мы считаем. Люди делились не только на знатных и крепостных. Те, кого мы называем крестьянами, могли быть как работниками, которые трудились на землях, принадлежащих лорду, так и свободными людьми, владеющими наделом или своим бизнесом. В небольших городах несколько богатых семей могли фактически управлять всем поселением. А разбогатевший простолюдин был вполне способен арендовать поместье лорда. Слуги в замке бывали и благородного происхождения. Существовал обычай отправлять сыновей в семью родственников для служения. Они могли занимать только определенные должности, на которые нанимали детей знатных родителей. Например, стать пажами или оруженосцами. Такие слуги не получали жалование, но их положение в иерархии было значительно выше, чем у простой челяди. В поместье преобладали слуги мужского пола. Так, у графа Девона в доме работали 132 мужчины и всего 3 женщины.

Средневековые домохозяйки

Жизнь женщин в те времена протекала отнюдь не столь печально и уныло. Многие не проводили целый день дома, а работали. Дамы могли помогать мужьям в их деле или же трудиться практически в любой гильдии. Иногда для поступления на службу необходимо было заручиться разрешением супруга. Женщины, которые достигали уровня мастера, обучали начинающих. В том числе мужчин. Поэтому домашними делами многие занимались в свободное от работы время. Причем готовка занимала далеко не все эти часы: из-за опасности пожара иметь печь на кухне могла себе позволить не каждая семья. Так что простые люди обычно брали еду навынос в ближайшей таверне. Дамы строили карьеру и в торговом деле, особенно если оно досталось в наследство от усопшего супруга. Вдова также могла стать оружейником или портным, если это ремесло перешло к ней от мужа.

Прекрасные Рапунцели

Прекрасные простоволосые девы, щеголяющие пышными распущенными кудрями, действительно встречались в Средние века. Но в основном этой моде следовали представительницы древнейшей профессии. Приличная женщина, вышедшая из детского возраста, должна была прикрывать волосы. Это касалось как знатных дам, так и простолюдинок. Хорошие манеры также очень ценились. Более того, нарушение этикета могло испортить жизнь не только барышне, но и ее семье. Вступать в беседы с незнакомцами считалось недопустимым. Поцелуи, даже в щеку, мужчины, который не был супругом или кровным родственником, полагались жутким нарушением правил. А традиция целовать руки дамам вообще появилась в XVII–XVIII веках. Прикасаться к женским дланям могли только родственники.

Ужасные манеры

Пиры аристократов и застолья простолюдинов вовсе не напоминали сцены из фильмов ужасов, где все хватают еду руками, жадно набивают рты, чавкают, хрюкают и швыряют объедки под стол. Существовал строгий этикет, который регулировал поглощение пищи во время трапезы. И хотя общие блюда не являлись редкостью, есть принято было с помощью ножей и ложек. Вилки применялись для приготовления и разделки блюд. Перед началом застолья и по его окончании надо было обязательно помыть руки. Для еды использовались персональные ножи, которые гости приносили с собой. На них насаживали еду, но с них не ели. Кусочек следовало снять пальцами с ножа и отправить в рот. Нельзя было ставить локти на стол и набивать рот едой. Также было не принято брать соль пальцами из солонки. Хлеб резали, а не разламывали руками. Салфетки считались обязательным атрибутом трапезы: их размещали на левом запястье или левом плече. Картошка, ножки индейки и оранжевая морковь, столь популярные в фильмах, появились в XVI веке.

Жуткие колдуны и жестокие лорды

Ведьм преследовали не столь яростно, как мы привыкли считать. Церковь даже не слишком интересовалась ими вплоть до XIII–XV веков, да и потом донимала их не везде. В Англии любой желающий мог обратиться к местной ведунье, чтобы найти потерянную вещь. В Ирландии или Франции все было сложнее. Только в XV веке, с возвышением испанской инквизиции, началась настоящая охота на ведьм. Лорды не были столь безжалостны к своим подданным. Нет никаких сведений о том, что «право первой ночи», которым аристократы якобы постоянно пользовались, существовало в Средние века.

Панцирная кавалерия

Зрелище оравы тяжеловооруженных рыцарей, которые скачут на конях и врываются в ряды противников, выглядит впечатляюще. Но на самом деле воители в разгар битвы часто спешивались: это было более эффективно. Против восставших крестьян или варваров конница была отличным оружием. Но не всегда оно срабатывало против хорошо обученной пехоты. В XIV веке в Великобритании вообще много внимания уделялось лучникам. Король Эдвард III даже запретил воинам играть в футбол, так как они слишком увлекались и мало тренировались на стрельбище.

Сцены битв

Военачальники всегда заботились о мотивации войск. Однако пафосные речи (тексты которых сохранились и до наших дней) произносились в лагере, перед выходом на поле боя. Гарцевать на коне перед строем, что-то выкрикивая, было делом малоэффективным. Во-первых, такой полководец оказался бы отличной мишенью для неприятеля. А во-вторых, половина войска ничего не услышала бы. Чтобы сцены битв были более понятны зрителям, противников разделяют визуально. Так, одни выезжают на поле боя в блестящих латах, другие выбегают в странных одеждах и боевой раскраске. На деле же все было не настолько очевидно. Прекрасный фильм «Храброе сердце» одарил шотландских воинов голубыми узорами на лицах. Этого обычая к тому моменту не придерживались уже 1 000 лет.

Грязные улицы, куры и поросята

Средневековый город принято рисовать мрачными красками. Непролазная слякоть; нечистоты, в которых копаются свиньи; куры, разбегающиеся из-под ног горожан, — вот кинокартина типичного поселения в Средние века. На самом деле все было не столь ужасно. Существовали строгие законы, которые заставляли людей следить за территорией перед их домами. Улицы нужно было чистить, а за груды мусора строго штрафовали. Если владельца отходов не могли найти, то наказание распространялось на все дома поблизости. Так что приходилось выбрасывать всю грязь в реку, сточную канаву или в ближайший отвод канализации. Домашняя живность на улицах тоже сомнительное явление в позднем Средневековье. Хозяевам запрещалось выпускать животных на улицу. Ослушавшимся грозил штраф.

Унылые наряды

Мы привыкли видеть представителей Средневековья в унылых коричневых одеждах, грязных и засаленных. Независимо от того, крестьяне это или богатые купцы. Но красивые наряды ценили и в те времена. Красители стоили довольно дорого, поэтому простейшая одежда была обычно белого цвета. Другой дешевый вариант — голубые предметы гардероба. Желтые и серые вещи стоили чуть подороже. А пурпурный, красный и зеленый были доступны только высшим классам. Правда, одежда быстро теряла свои насыщенные тона. Красители были нестабильны, а мыло, которое использовалось для стирки, — едким. Поэтому цвет вещей также показывал, насколько они новые.

Отсутствие иноземцев

Представители других рас не являлись диковинкой в Средние века. На улицах европейских городов можно было встретить выходцев из Африки и с Ближнего Востока. Правда, это скорее характерно для позднего Средневековья, когда были налажены торговые пути и в Европу стали приезжать торговцы из дальних стран.

Рыцарские доспехи

Доспехи не были рыцарской привилегией. Да, знатные воины имели более тяжелое и качественное обмундирование, но и простые солдаты редко выходили на битву лишь в кожаных одеждах. Каждый старался приобрести хотя бы несколько предметов, в первую очередь шлем. Вооружением своей команды рыцарь занимался сам, ведь она не только защищала господина, но и следила за его лошадьми и оружием. Не все доспехи были дороги, так что купить эти вещи могли все. Рыцарские доспехи были не настолько тяжелыми, как мы думаем. Стандартные латы и шлем весили от 22 до 29 кг — меньше, чем обмундирование современных пожарных (может быть от 29 до 65 кг). А потому рыцарям не требовался кран для того, чтобы взгромоздиться на коня.

Неприступные крепости

Посреди зеленых лугов высится мрачная каменная твердыня, которую окружает глубокий ров, наполненный водой. Именно так во всех фильмах изображают стандартный рыцарский замок. На самом деле укрепления редко строили из камня. Позволить себе подобную роскошь могли лишь очень богатые аристократы, и то с разрешения короля. Замок — это в первую очередь дом, поэтому большинство сооружений были небольшие и деревянные. Если здание и окружал ров, то осушенный: так и стены казались выше, и атаковать строение сложнее. Гарнизонов в небольшом замке тоже не было, максимум 10–12 солдат. И мрачные подземелья с холодными камерами никто не вытесывал. Если кого-то и содержали под замком, то преимущественно в высокой башне — донжоне, откуда сбежать было сложнее.