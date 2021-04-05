15+ маститых голливудских актеров, которые запросто затмили бы сегодняшних молодых красавчиков
Ежегодно в Голливуде появляется несколько новых звезд, которые моментально обретают мировую славу. Мы с удовольствием смотрим киноновинки и следим за этими актерами в социальных сетях. Но, кажется, мы позабыли, как прекрасны представители старой гвардии. А некоторые из тех актеров, если взглянуть на них в молодые годы, вполне способны затмить сегодняшних красавцев, которые похищают сердца поклонников.
Мы в AdMe.ru разрешили себе пофантазировать на тему «тогда — сейчас» и представить, кто из старожилов Голливуда мог бы стать кумиром зумеров, если бы родился на несколько десятков лет позже. Просто представьте Брэда Питта на месте Бибера — кажется, что это один и тот же человек.
Джастин Бибер и Брэд Питт
Селена Гомес и Моника Беллуччи
Эзра Миллер и Киану Ривз
Мэйси Уильямс и Хелена Бонем Картер
Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман
Тимоти Шаламе и Хью Грант
Анна-София Робб и Шэрон Стоун
Билл Скарсгард и Стив Бушеми
Сирша Ронан и Джуди Грир
Зендая и Дженнифер Лопес
Тейлор Лотнер и Марк Руффало
Майли Сайрус и Мадонна
Дилан О’Брайен и Джонни Депп
Софи Тернер и Джулианна Мур
Лукас Тилл и Клинт Иствуд
Хлоя Грейс Морец и Шарлиз Терон
Кая Скоделарио и Ева Грин
Кто вам нравится из молодых актеров? На ваш взгляд, какие актеры похожи настолько, что вполне могли бы сыграть друг друга в кино?