15+ маститых голливудских актеров, которые запросто затмили бы сегодняшних молодых красавчиков

Ежегодно в Голливуде появляется несколько новых звезд, которые моментально обретают мировую славу. Мы с удовольствием смотрим киноновинки и следим за этими актерами в социальных сетях. Но, кажется, мы позабыли, как прекрасны представители старой гвардии. А некоторые из тех актеров, если взглянуть на них в молодые годы, вполне способны затмить сегодняшних красавцев, которые похищают сердца поклонников.

Мы в AdMe.ru разрешили себе пофантазировать на тему «тогда — сейчас» и представить, кто из старожилов Голливуда мог бы стать кумиром зумеров, если бы родился на несколько десятков лет позже. Просто представьте Брэда Питта на месте Бибера — кажется, что это один и тот же человек.

Джастин Бибер и Брэд Питт

Селена Гомес и Моника Беллуччи

Эзра Миллер и Киану Ривз

Мэйси Уильямс и Хелена Бонем Картер

Аня Тейлор-Джой и Николь Кидман

Тимоти Шаламе и Хью Грант

Анна-София Робб и Шэрон Стоун

Билл Скарсгард и Стив Бушеми

Сирша Ронан и Джуди Грир

Зендая и Дженнифер Лопес

Тейлор Лотнер и Марк Руффало

Майли Сайрус и Мадонна

Дилан О’Брайен и Джонни Депп

Софи Тернер и Джулианна Мур

Лукас Тилл и Клинт Иствуд

Хлоя Грейс Морец и Шарлиз Терон

Кая Скоделарио и Ева Грин