15+ малоизвестных советских фильмов, от которых можно ходить под впечатлением как минимум пару-тройку часов

Все мы любим пересматривать наши фильмы: «Москва слезам не верит», «Девчата», «Служебный роман» и многие другие картины уже изучены вдоль и поперек. Однако есть и другие ленты, которые не так известны широкой публике, но, безусловно, стоят внимания. Например, «Двадцать дней без войны» с Людмилой Гурченко, «Сердце не камень» с Еленой Яковлевой, «Фантазии Фарятьева» с Андреем Мироновым и Мариной Нееловой.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к нашим старым фильмам, но были удивлены тем, что о многих мы даже и не слышали.

1. Июльский дождь (1966)

Режиссер: Марлен Хуциев

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,8 Лене примерно 30. Она в том возрасте, когда стоит пересмотреть ранее сложившиеся позиции. Так, героиня многое переосмыслила и поняла, что не стоит выходить замуж за Володю — за человека, которого считала идеальным во всех отношениях.

2. Легкая жизнь (1964)

Режиссер: Вениамин Дорман

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0 До того как стать заведующим химчисткой, Бочкин окончил химический институт. Он мог бы быть блестящим ученым, но предпочел другую реальность. Герой быстро разбогател на частных заказах, однако вскоре его перестали радовать большие деньги. Спустя некоторое время он решает распрощаться с легкой жизнью и совершает оригинальный поступок.

3. Курьер (1986)

Режиссер: Карен Шахназаров

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0 Трагикомедия «Курьер» застрагивает животрепещущую тему конфликта поколений. Иван устраивается на работу курьером в редакцию. В первый рабочий день он знакомится с Катей, и молодые люди начинают встречаться. Отец девушки был категорически против их отношений, и для того, чтобы продолжить их, Иван заявил, что Катя беременна. Однако это была наглая ложь, которая ни к чему хорошему так и не привела.

4. Полеты во сне и наяву (1982)

Режиссер: Роман Балаян

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9 Накануне 40-летия Сергей пытается подвести итоги своей жизни. У него есть работа, друзья, любящая жена и молодая любовница. Однако все это не приносит ему счастья и удовлетворения.

5. Без свидетелей (1983)

Режиссер: Никита Михалков

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,9 Единственные роли в этом фильме играют Ирина Купченко и Михаил Ульянов. Когда-то они были счастливой супружеской парой, однако через некоторое время развелись. Он сделал выбор в пользу дочери академика, обеспечив себе блестящее будущее. Все бы ничего, но герой Ульянова узнает, что бывшая жена выходит замуж за человека, от которого теперь зависит его будущее. Он приходит к ней домой, и тут начинается все самое интересное.

6. Когда я стану великаном (1979)

Режиссер: Инна Туманян

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,1 Восьмиклассник Петя Копейкин считает, что такие понятия, как доблесть и честь, не канули в Лету, а существуют поныне. Он хочет походить на Сирано де Бержерака и своими благородными поступками располагает к себе одноклассницу. Она была влюблена в новичка-девятиклассника, но вскоре оставляет его, поняв, что тот по сравнению с Петей — пустышка.

7. Фантазии Фарятьева (1979)

Режиссер: Илья Авербах

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,1 Действие комедийной мелодрамы, в которой главные роли сыграли Андрей Миронов и Марина Неелова, разворачивается в провинциальном городке. В жизни главной героини появляется врач, который в нее безумно влюбляется. Однако она не может забыть прошлую любовь и начать новые отношения. Несмотря на это, героиня уже почти дала согласие на брак. И тут происходит нечто неожиданное.

8. Двадцать дней без войны (1976)

Режиссер: Алексей Герман

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0 Фронтовой журналист едет в 20-дневный отпуск в Ташкент. Он настолько успел отвыкнуть от мирной жизни, что она кажется ему довольно странной и непривычной. За эти дни без войны он успел встретить Новый год в приятной компании и даже испытал огромное чувство любви.

9. Дневной поезд (1976)

Режиссер: Инесса Селезнева

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,6 Две закадычные подруги мечтают о том, чтобы их отпрыски наконец обрели личное счастье. Они сводят своих 40-летних детей, которые почти сразу же разгадывают намерения родителей. Сначала они не испытывают симпатии друг к другу, но в скором времени все резко меняется.

10. Чужие письма (1975)

Режиссер: Илья Авербах

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,6 Молодая учительница поселяет в своем доме девятиклассницу, которая некоторое время росла в неблагополучной семье. Однако доброта женщины сыграет с ней злую шутку: девочка очень быстро осваивается и не только начинает чувствовать себя хозяйкой, но и берет на себя роль руководителя жизни своей благодетельницы.

11. Осень (1974)

Режиссер: Андрей Смирнов

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,4 В молодости Илья и Александра любили друг друга, но они связали себя узами брака с другими избранниками. Семейная жизнь у обоих не сложилась. И вот однажды судьба вновь свела их вместе, и они поняли, что по-прежнему влюблены друг в друга. Пара провела несколько дней в деревне, после чего они вернулись в город — каждый в свой дом. Однако на этом их история не закончилась.

12. Монолог (1972)

Режиссер: Илья Авербах

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0 К профессору приезжают дочь и внучка. Дочь оказалась пустой мещанкой, которую он не понимал, внучка же — полная противоположность своей матери. Дед делится с внучкой своими радостями и печалями, и она всем сердцем за него радуется и грустит вместе с ним.

13. Сердце не камень (1989)

Режиссер: Леонид Пчелкин

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,7 Молодая красавица вышла замуж за одного богача, которого не очень-то и любила. Дни ее мужа сочтены, к нему начинают подбираться всякие сомнительные люди, которые хотят прибрать к рукам его капитал. Вокруг него плетет интриги и приказчик, который пытается опорочить жену в глазах супруга. Однако в конце добро все же побеждает зло, потому что даже отрицательные герои этого фильма неожиданным образом становятся положительными.

14. Отпуск в сентябре (1979)

Режиссер: Виталий Мельников

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0 Психологическая драма «Отпуск в сентябре» рассказывает об интеллигенте, переживающем душевный кризис. Он получает от работы долгожданную квартиру, на которую его жена возлагает большие надежды. Однако супруг не отказывается от своих вредных привычек и продолжает заводить романы на стороне. В один день жена не выдерживает и уходит от него, а он едва не прощается с жизнью.

15. Частная жизнь (1982)

Режиссер: Юлий Райзман

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,3 Директора производственного предприятия отправляют на пенсию. Он всю свою жизнь посвятил работе и, выйдя на заслуженный отдых, не может найти себе применение. Отношения с семьей не складываются, однако они позволяют ему посмотреть на себя со стороны. Его назначают на новую должность, но что же он выберет — семью или работу?

16. Шаг навстречу (1975)

Режиссер: Наум Бирман

Рейтинг «КиноПоиска»: 7,4 Картина состоит из 5 новелл. Все они объединены историей зарождающихся любовных отношений между немолодыми людьми. Они каждый день встречаются по дороге на работу, сталкиваются в общественном транспорте, но даже не подозревают о том, что живут в одном доме, и доставляют друг другу кучу хлопот.

17. Сто дней после детства (1975)

Режиссер: Сергей Соловьев

Рейтинг «КиноПоиска»: 8,0 Драма о жизни подростков в пионерском лагере. Главный герой по имени Митя влюбляется в Лену. Его первая любовь настолько сильна, что он даже не замечает, как им увлеклась Соня. Он запомнит это лето не только из-за сильных чувств, но еще и благодаря знакомству с одним очень интересным человеком.