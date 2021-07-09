15+ малоизвестных советских фильмов, от которых многие почувствуют рой мурашек по всему телу

Все мы любим советские фильмы. Некоторые из них мы смотрели по десятому кругу, а с другими даже не очень-то и знакомы. Как, например, с «Идеальным мужем», одну из главных ролей в котором исполнила неподражаемая Людмила Гурченко, со «Сказкой странствий» с Андреем Мироновым и с «Инспектором ГАИ» с Никитой Михалковым.

Мы в AdMe.ru решили прошерстить советский кинематограф и вспомнить киношедевры, которые многие из нас почему-то забыли.

1. Влюбленные (1969)

Режиссер Эльёр Ишмухамедов

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8 В фильме 3 сюжетные линии. Первая рассказывает о Родине, который мучительно переживает расставание с девушкой, вторая повествует о талантливом Рустаме, а в третьей линии зритель наблюдает за непростой судьбой грека Тасоса, возвращающегося на родину.

2. Мы, нижеподписавшиеся (1981)

Режиссер Татьяна Лиознова

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1 Практически все действия этой остросоциальной производственной драмы разворачиваются в поезде. Приемная комиссия возвращается в областной центр после осмотра хлебозавода. Акт о его сдаче они не подписали, выявив недоделки объекта. Один из героев пытается всячески убедить комиссию подписать документ.

3. Сказка странствий (1982)

Режиссер Александр Митта

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1 Злодеи похитили мальчика, который обладал даром находить золото. Его сестра выдвинулась на поиски брата. По пути она встретила мыслителя Орландо, с которым вместе странствовала в поисках Мая. Они нашли его, но удастся ли им спасти мальчика — большой вопрос.

4. Доброта (1977)

Режиссер Эдуард Гаврилов

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2 Учительница литературы убеждена, что основой воспитания подрастающего поколения является доброта. Директор этого учебного заведения несколько иного мнения, и из-за этих разногласий в школе разворачивается нешуточный конфликт.

5. Не болит голова у дятла (1974)

Режиссер Динара Асанова

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6 Эта история о семикласснике по прозвищу Муха, который не блистал успехами в школе, но всегда оставался самим собой. Он мечтал стать барабанщиком и был влюблен в свою одноклассницу, которая питала чувства к другому мальчику.

6. Адам женится на Еве (1980)

Режиссер Виктор Титов

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 Фильм снят по мотивам одноименной пьесы Руди Штраля. Действие картины разворачивается в зале суда. Там решался вопрос о том, могут ли Адам и Ева сочетаться законным браком. По мере приближения действия к финалу история становится все запутаннее, и суд оказывается в полнейшем тупике.

7. Безымянная звезда (1978)

Режиссер Михаил Козаков

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,1 Мелодраматическая трагикомедия снята по пьесе румынского писателя Михаила Себастьяна. В провинциальном городке с поезда высадили безбилетную красавицу Мону. Ей было некуда идти, ее приютил местный учитель. Они влюбились друг в друга, но только вот суждено ли им быть вместе...

8. Инспектор ГАИ (1982)

Режиссер Эльдор Уразбаев

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6 Сюжетная линия фильма строится вокруг инспектора ГАИ Зыкина и нарушителя ПДД Трунова, который думает, что высокое положение гарантирует то, что можно жить по своим правилам. Удастся ли все же принципиальному инспектору поставить на место зазнавшегося начальника автосервиса?

9. Острожно, бабушка! (1961)

Режиссер Надежда Кошеверова

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4 Главную роль в комедии «Осторожно, бабушка!» исполнила неподражаемая Фаина Раневская. На протяжении всего фильма пробивная и полная энтузиазма бабушка помогала своей внучке в организации строительства нового Дома культуры.

10. Будни и праздники Серафимы Глюкиной (1988)

Режиссер Ростислав Горяев

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2 Отец доброй и интеллигентной Серафимы после кончины завещал свою ценнейшую коллекцию музыкальных инструментов городу. Их разместили в музее, где дочь стала экскурсоводом. Серафима в одиночестве ютилась в коммуналке, да и личное счастье казалось невозможным. Но в один день все резко поменялось.

11. Дамы приглашают кавалеров (1980)

Режиссер Иван Киасашвили

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2 Анне не везет в личной жизни, она отправилась искать свое счастье в Сочи. Там она знакомится с добрым и простодушным Саней. Он сразу же проникся к ней симпатией, но она не питала к нему чувств до определенного момента.

12. Зонтик для новобрачных (1986)

Режиссер Родион Нахапетов

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3 Находясь на курорте, молодые влюбленные Толя и Зоя знакомятся с супругами Дмитрием и Верой. Они убеждены, что дом супружеской пары — полная чаша, а отношения между ними идиллические. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

13. Идеальный муж (1980)

Режиссер Виктор Георгиев

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5 Фильм снят по мотивам одноименной пьесы Оскара Уайльда. Идеальный муж и безупречный человек Роберт Чилтерн оказывается замешан в грязном скандале. Он пытается выпутаться из него, сохранив при этом теплые отношения со своей обожаемой супругой.

14. Познавая белый свет (1978)

Режиссер Кира Муратова

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5 История повествует о любовном треугольнике, который возник между штукатуром Любой и шоферами Михаилом и Николаем. Влюбленным в одну женщину приходится непросто, но окончательный шаг в выборе избранника последует за дамой.

15. Средь бела дня... (1982)

Режиссер Валерий Гурьянов

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2 Драма «Средь бела дня...» основана на реальных событиях. Константин Мухин с семьей выбираются за город на пикник. Там к ним начала приставать компания молодых людей. Защищая свою семью, Мухин ударил одного из хулиганов. Удар оказался несовместимым с жизнью, поэтому Константина подводят под суд. Но какой же приговор вынесет судья?

16. Старые стены (1973)

Режиссер Виктор Трегубович

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,3 Анна Смирнова занимает высокую должность — она директор подмосковной ткацкой фабрики и о личной жизни даже не задумывается. Но все меняется, когда она встречает шофера Володю. Героиня попытается отвертеться от нежданной любви, но вот только получится ли?

17. Парад планет (1984)

Режиссер Вадим Абдрашитов

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,2 Это история о шести 40-летних мужчинах, которые подружились на военных сборах. Внезапно командование дает им 7 дней отпуска. За это время герои успели побывать в увлекательном путешествии, оказавшись в городе воспоминаний, на острове женщин и в царстве старости.

18. Старый Новый год (1980)

Режиссеры Наум Ардашников, Олег Ефремов

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8 Две семьи живут по соседству друг с другом. В каждой из этих семей есть недовольный муж. И пока домашние празднуют старый Новый год, двое мужчин уходят из своих квартир и направляются в баню, чтобы найти утешение в компании друг друга.