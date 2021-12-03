Мы нашли малоизвестные фото звезд, которые начинали как модели, а потом обнаружили в себе актерский талант
Путь на Олимп Голливуда у каждого свой. Кого-то продюсеры замечают еще в раннем детстве, кто-то становится актером или актрисой уже в зрелом возрасте, а кто-то и вовсе начинает сниматься в фильмах, уже построив карьеру на другом поприще. Например, многие звезды покорили сердца режиссеров и зрителей после того, как в совершенстве освоили хождение по подиуму и научились позировать перед камерами.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить голливудских звезд, которые начинали свою карьеру как модели. На некоторых ранних фотографиях наших любимчиков просто не узнать.
Джейн Фонда на обложке журнала Jours de France. 1966 год
Сибилл Шеперд в 1973 году
Энди Макдауэлл в фотосессии для журнала Vogue. 1983 год
Кристи Бринкли позирует для журнала в 1982 году
Брук Шилдс представляет тиару стоимостью $ 35 млн. 1990 год
Хэлли Берри на генеральной репетиции финала конкурса «Мисс мира». 1986 год
Мила Кунис на обложке журнала TV Guide в 2001 году
Милла Йовович в рубашке и шляпе от французского дизайнера Кристиана Лакруа. 1987 год
Шэрон Стоун позирует в 1991 году
Кэмерон Диас в 1996 году
Моника Беллуччи демонстрирует пижаму от Lanvin Homme. 1990 год
Ченнинг Татум. Mercedes-Benz Fashion Week. 2003 год
Кэтрин Хайгл позирует для журнала Seventeen. 1994 год
Шарлиз Терон на съемках рекламной кампании Dior
Ума Турман в фотосессии для журнала. Середина 1980-х годов
16-летняя Анджелина Джоли позирует для портретной фотосессии. 1991 год
Диана Крюгер во время показа коллекции прет-а-порте в Париже. 1998 год
Лив Тайлер в 1997 году
Эмма Робертс на благотворительном показе мод. 2002 год
Кара Делевинь во время дефиле на Лондонской неделе моды. 2013 год
А как вы считаете, что важнее для актера: внешность или талант?
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