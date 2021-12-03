Мы нашли малоизвестные фото звезд, которые начинали как модели, а потом обнаружили в себе актерский талант

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Путь на Олимп Голливуда у каждого свой. Кого-то продюсеры замечают еще в раннем детстве, кто-то становится актером или актрисой уже в зрелом возрасте, а кто-то и вовсе начинает сниматься в фильмах, уже построив карьеру на другом поприще. Например, многие звезды покорили сердца режиссеров и зрителей после того, как в совершенстве освоили хождение по подиуму и научились позировать перед камерами.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить голливудских звезд, которые начинали свою карьеру как модели. На некоторых ранних фотографиях наших любимчиков просто не узнать.

Джейн Фонда на обложке журнала Jours de France. 1966 год

Сибилл Шеперд в 1973 году

Энди Макдауэлл в фотосессии для журнала Vogue. 1983 год

Кристи Бринкли позирует для журнала в 1982 году

Брук Шилдс представляет тиару стоимостью $ 35 млн. 1990 год



Хэлли Берри на генеральной репетиции финала конкурса «Мисс мира». 1986 год

Мила Кунис на обложке журнала TV Guide в 2001 году

Милла Йовович в рубашке и шляпе от французского дизайнера Кристиана Лакруа. 1987 год

Шэрон Стоун позирует в 1991 году

Кэмерон Диас в 1996 году

Моника Беллуччи демонстрирует пижаму от Lanvin Homme. 1990 год

Ченнинг Татум. Mercedes-Benz Fashion Week. 2003 год

Кэтрин Хайгл позирует для журнала Seventeen. 1994 год

Шарлиз Терон на съемках рекламной кампании Dior

Ума Турман в фотосессии для журнала. Середина 1980-х годов

16-летняя Анджелина Джоли позирует для портретной фотосессии. 1991 год

Диана Крюгер во время показа коллекции прет-а-порте в Париже. 1998 год

Лив Тайлер в 1997 году

Эмма Робертс на благотворительном показе мод. 2002 год

Кара Делевинь во время дефиле на Лондонской неделе моды. 2013 год