15 достойных фильмов, в которых голливудские звезды снялись в начале карьеры

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Наше знакомство с актерами, как правило, начинается с того, как они попадают в крупнобюджетную ленту: так устроен мир киноиндустрии. Именно поэтому многие не знают о том, что на первых ступенях карьеры нынешние кумиры миллионов снимались в не менее хороших фильмах. Мы в AdMe.ru обратились к истокам и собрали для вас 15, по нашему мнению, лучших фильмов, где ныне любимые нами актеры играли одни из первых и значимых для карьеры ролей.

Серпико Serpico, 1973

В ролях: Аль Пачино, Джон Рэндольф В основу сюжета положена реальная история нью-йоркского полицейского, который обнаруживает, что в его работе понятия честь и честность не являются обязательными. Он стойко переносит презрение и плохое отношение к себе со стороны других полицейских, стараясь достойно выполнять свою работу. Рейтинг IMDb — 7,8

Злые улицы Mean Streets, 1973

В ролях: Роберт Де Ниро, Харви Кейтель, Дэвид Провэл Чарли, племянник мафиозного босса из нью-йоркского квартала под названием Маленькая Италия, хочет стать владельцем собственного ресторана. Для этого ему необходимо добиться расположения богатого дядюшки, соблюдать приличия, проявлять респектабельность, но главное — держаться подальше от шизанутого дружка Джонни Боя, взламывающего почтовые ящики и занимающего деньги у ростовщиков без всякого намерения их вернуть. Рейтинг IMDb — 7,4

Когда Гарри встретил Салли When Harry Met Sally, 1989

В ролях: Мег Райан, Билли Кристал, Кэрри Фишер Может ли секс разрушить идеальную дружбу между мужчиной и женщиной? Именно этот вопрос горячо обсуждают Гарри и Салли по дороге из Чикаго в Нью-Йорк. Спустя 11 лет они никак не приблизятся к ответу на него... Поймут ли эти двое, что созданы друг для друга, или будут по-прежнему отрицать существование притяжения, которое родилось в ту самую секунду, когда Гарри встретил Салли? Рейтинг IMDb — 7,6

Человек-слон The Elephant Man, 1980

В ролях: Энтони Хопкинс, Джон Хёрт, Энн Бэнкрофт Это правдивая и печальная история жизни реально существовавшего в XIX веке человека Джона Меррика, страдавшего редчайшей болезнью, которая вызывала чудовищные деформации тела.



Молодой хирург Тривес, увидев это несчастное и забитое существо в балагане, выкупает его у хозяина из чисто научного интереса, но с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного. Профессиональный интерес сменяется состраданием, феномен становится моден в высшем свете, сама королева благословляет оставить его в больнице навсегда... Рейтинг IMDb — 8,2

Бангкок Хилтон (мини-сериал) Bangkok Hilton, 1989

В ролях: Николь Кидман, Ноа Тейлор, Денхолм Эллиот, Хьюго Уивинг Кэт Стэнтон разыскивает своего отца. Волей судьбы она оказывается в Таиланде, где знакомится с неким фотографом Арки. Не видя ничего предосудительного в помощи новому другу, Кэт берет часть его багажа, в котором таможенники находят наркотики. А в этой стране наркобизнес карается смертной казнью.



Она попадает в ужасающую тюрьму с издевательским названием «Бангкок Хилтон». Теперь ее жизнь, ее свобода — в руках адвоката и неизвестного ей доброжелателя, вступивших в изнурительную борьбу с безжалостной местной властью... Рейтинг IMDb — 8

Настоящая женщина True Women, 1997

В ролях: Анджелина Джоли, Дана Дилэйни, Аннабет Гиш Америка на пороге гражданской войны. История жизни трех отважных женщин, которых сплотила борьба за выживание в смутные для страны времена. Они оказались на самой границе сражений Севера и Юга. Но законы на своей родной земле они будут устанавливать сами. Их имена войдут в историю, их запомнят как истинных, настоящих женщин... Рейтинг IMDb — 6,8

Бартон Финк Barton Fink, 1991

В ролях: Джон Туртурро, Джон Гудман 1941 год. Молодой драматург Бартон Финк приезжает в Голливуд, чтобы писать заказной сценарий для одной из крупных кинокомпаний. Остановившись в ужасном отеле, он приступает к работе. Но дело движется медленно. Бытовые проблемы постоянно выбивают Бартона из колеи. К тому же, будучи человеком закомплексованным, он постоянно терзается муками творчества, отчего настроение ухудшается день ото дня. А все потому, что Бартон не знает, чем закончится эта уникальная история, начавшаяся, как сотни других. Рейтинг IMDb — 7,7

Слезы под дождем Tears in the Rain, 1988

В ролях: Шэрон Стоун, Кристофер Кейзнов Мелодрама о запретной, кровосмесительной любви, внезапно вспыхнувшей между молодой американской женщиной, приехавшей в Лондон, чтобы выполнить последнюю волю своей матери, и богатым молодым человеком. Они и не подозревают, что он — сын того, кто был единственным любовником ее матери, и для нее родной брат... Рейтинг IMDb — 6,3

Всплеск Splash, 1984

В ролях: Том Хэнкс, Дэрил Ханна Любовь внезапна, неожиданна, неизбежна... Она вспыхивает, как пламя, но эту искорку нужно уметь сохранить. Особенно когда твоя любимая так выделяется из окружающих. У нее чуткая, ранимая душа, небесной красоты глаза, густые светлые волосы, она — идеал, за одним маленьким исключением: она — русалка. Рейтинг IMDb — 6,2

Темная сторона солнца The Dark Side of the Sun, 1988

В ролях: Брэд Питт, Гай Бойд, Шерил Поллак Рик Клейтон с рождения поражен страшным недугом. Его кожа не переносит света — как солнечного, так и электрического. С ног до головы облаченный в защитное кожаное одеяние, он даже не знает своего лица.

Но молодая американская актриса, почти случайно оказавшаяся в небольшом городке на Адриатическом побережье, покоряет сердце живого призрака и вырывает его из вечной тьмы. Рик решает познать всю радость, которую дарит людям солнечный свет. За короткие 3 дня ему предстоит прожить свою жизнь полно и ярко и потерять последнюю надежду на выздоровление. Рейтинг IMDb — 5,5

Прошлой ночью The Night Before, 1988

В ролях: Киану Ривз, Лори Лафлин Молодой парень по имени Уинстон собирается на выпускной бал. Да не один, а вместе с самой красивой девочкой колледжа.



Можно себе представить весь ужас, охвативший Уинстона, когда он очнулся под утро лежащим на мостовой в каком-то грязном переулке, без отцовской машины, без спутницы, а самое главное — без малейшего представления о том, куда все это подевалось и что произошло с ним прошлой ночью... Рейтинг IMDb — 6,4

Изгои The Outsiders, 1983

В ролях: Том Круз, Патрик Суэйзи, Мэтт Диллон, Дайан Лэйн Маленький городок в штате Оклахома, 60-е годы. В извечном конфликте противостоят друг другу банды подростков, разделенных по имущественному признаку. Рейтинг IMDb — 7,2

Во власти Луны Moonstruck, 1987

В ролях: Шер, Николас Кейдж Когда над городом восходит полная Луна, странные вещи творятся с почтенным итальянским семейством, в котором дочь накануне своего второго замужества вдруг понимает, что любит другого, отец неверен своей супруге, а за последней ухаживает посторонний мужчина.



При свете дня все эти люди сохраняют благоразумие и владеют своими чувствами, однако с наступлением Луны ни за кого из них нельзя поручиться! Рейтинг IMDb — 7,1

Скажи что-нибудь Say Anything, 1989

В ролях: Джон Кьюсак, Айони Скай, Джон Махони, Лили Тейлор Выпускница школы Дайана Курт — красивая, умная и очень способная девушка. Отец возлагает на нее большие надежды и планирует отправить на дальнейшую учебу в Англию по обмену. Но неожиданно все карты путает одноклассник Дайаны Ллойд Доблер, вознамерившийся завоевать сердце самой исключительной девушки в школе... Рейтинг IMDb — 7,4

Плохие мальчики Bad Boys, 1983

В ролях: Шон Пенн, Рени Сантони Предводители двух враждебных молодежных банд посажены в исправительную тюрьму для несовершеннолетних преступников. Взаимная ненависть и нарастающее давление заключенных, жаждущих крови, толкает их на смертельную схватку... Рейтинг IMDb — 7,2